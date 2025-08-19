Cuaca Hari Ini Jabodetabek Hari Ini 19 Agustus 2025 Hujan

BMKG prediksi Jabodetabek hujan ringan hingga sedang hari ini, 19 Agustus 2025, dengan suhu 22-30°C dan kelembaban 53-98%.

Bisnis.com, Jakarta — Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) prediksi cuaca hari ini di wilayah Jabodetabek pada hari ini Selasa 19 Agustus 2025 hujan ringan.

Wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu:

BMKG memprediksi cuaca hari ini di Jakarta hingga Kepulauan Seribu hujan ringan dengan rata-rata suhu di angka 23-28 derajat celcius dan tingkat kelembaban di antara 74-94% hingga tengah malam nanti.

Wilayah Kabupaten Tangerang, Banten:

BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Tangerang hujan sedang hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata di angka 23-27 derajat celcius dan tingkat kelembaban 79-95%.

Wilayah Kota Tangerang, Banten:

BMKG memprediksi wilayah Kota Tangerang hujan sedang hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-27 derajat celcius dan kelembaban 78-95%.

Wilayah Kota Tangerang Selatan, Banten:

BMKG memprediksi wilayah Kota Tangerang Selatan hujan sedang hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-28 derajat celcius dan kelembaban 75-95%.

Wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Bogor Jawa Barat hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-30 derajat celcius dan kelembaban 53-95 persen.

Wilayah Kota Bogor, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kota Bogor Jawa Barat hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 22-26 derajat celcius dan kelembaban 75-98%.

Wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Bekasi Jawa Barat hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-29 derajat celcius dan kelembaban 74-96%.

Wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kota Bekasi Jawa Barat hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-28 derajat celcius dan kelembaban 75-95%.

Wilayah Kota Depok, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kota Depok Jawa Barat hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 22-28 derajat celcius dan kelembaban 76-97%.