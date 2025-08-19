Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Cuaca Hari Ini Jabodetabek Hari Ini 19 Agustus 2025 Hujan

BMKG prediksi Jabodetabek hujan ringan hingga sedang hari ini, 19 Agustus 2025, dengan suhu 22-30°C dan kelembaban 53-98%.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 06:19
Share
Ilustrasi hujan / Freepik
Ilustrasi hujan / Freepik

Bisnis.com, Jakarta — Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) prediksi cuaca hari ini di wilayah Jabodetabek pada hari ini Selasa 19 Agustus 2025 hujan ringan.

Wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu:

BMKG memprediksi cuaca hari ini di Jakarta hingga Kepulauan Seribu hujan ringan dengan rata-rata suhu di angka 23-28 derajat celcius dan tingkat kelembaban di antara 74-94% hingga tengah malam nanti.

Wilayah Kabupaten Tangerang, Banten:

BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Tangerang hujan sedang hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata di angka 23-27 derajat celcius dan tingkat kelembaban 79-95%.

Wilayah Kota Tangerang, Banten:

BMKG memprediksi wilayah Kota Tangerang hujan sedang hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-27 derajat celcius dan kelembaban 78-95%.

Wilayah Kota Tangerang Selatan, Banten:

BMKG memprediksi wilayah Kota Tangerang Selatan hujan sedang hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-28 derajat celcius dan kelembaban 75-95%.

Wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Bogor Jawa Barat hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-30 derajat celcius dan kelembaban 53-95 persen.

Wilayah Kota Bogor, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kota Bogor Jawa Barat hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 22-26 derajat celcius dan kelembaban 75-98%.

Wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Bekasi Jawa Barat hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-29 derajat celcius dan kelembaban 74-96%.

Wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kota Bekasi Jawa Barat hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-28 derajat celcius dan kelembaban 75-95%.

Wilayah Kota Depok, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kota Depok Jawa Barat hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 22-28 derajat celcius dan kelembaban 76-97%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Dari Batu Bara, Emas, hingga Ekspansi Nikel & Penopang Kuat Saham UNTR
Premium
1 jam yang lalu

Dari Batu Bara, Emas, hingga Ekspansi Nikel & Penopang Kuat Saham UNTR

Ekspansi AKRA, KIJA, DMAS, hingga DILD di Kawasan Industri
Premium
2 jam yang lalu

Ekspansi AKRA, KIJA, DMAS, hingga DILD di Kawasan Industri

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prakiraan Cuaca 19 Agustus 2025, BMKG Sebut Jakarta hingga Bogor Diguyur Hujan

Prakiraan Cuaca 19 Agustus 2025, BMKG Sebut Jakarta hingga Bogor Diguyur Hujan

Cuaca Jakarta Hari Ini Kamis (14/8), Diprediksi Berawan hingga Tengah Malam

Cuaca Jakarta Hari Ini Kamis (14/8), Diprediksi Berawan hingga Tengah Malam

Prakiraan Cuaca Hari Ini 6-7 Agustus di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi

Prakiraan Cuaca Hari Ini 6-7 Agustus di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi

Cuaca 18 Agustus 2025: Palembang, Jambi, Surabaya dan Yogyakarta Diprediksi Hujan

Cuaca 18 Agustus 2025: Palembang, Jambi, Surabaya dan Yogyakarta Diprediksi Hujan

Cuaca Jakarta Hujan Sangat Lebat hingga Besok, Siap-Siap

Cuaca Jakarta Hujan Sangat Lebat hingga Besok, Siap-Siap

Hujan Es hingga Angin Kencang di Karo, Begini Penjelasan BBMKG Medan

Hujan Es hingga Angin Kencang di Karo, Begini Penjelasan BBMKG Medan

BMKG Prediksi Sejumlah Wilayah Indonesia Diguyur Hujan Hari Ini, Selasa (19/8)

BMKG Prediksi Sejumlah Wilayah Indonesia Diguyur Hujan Hari Ini, Selasa (19/8)

Cuaca Jabodetabek 17 Agustus 2025, BMKG Sebut Suhu Bisa 31 Derajat

Cuaca Jabodetabek 17 Agustus 2025, BMKG Sebut Suhu Bisa 31 Derajat

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Jakarta Selasa 19 Agustus 2025, Simak Syaratnya!
Metro
26 menit yang lalu

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Jakarta Selasa 19 Agustus 2025, Simak Syaratnya!

Prakiraan Cuaca 19 Agustus 2025, BMKG Sebut Jakarta hingga Bogor Diguyur Hujan
Metro
32 menit yang lalu

Prakiraan Cuaca 19 Agustus 2025, BMKG Sebut Jakarta hingga Bogor Diguyur Hujan

Cuaca Hari Ini Jabodetabek Hari Ini 19 Agustus 2025 Hujan
Metro
1 jam yang lalu

Cuaca Hari Ini Jabodetabek Hari Ini 19 Agustus 2025 Hujan

Dinas Kebersihan Jakarta Kumpulkan 79 Ton Sampah Sisa Perayaan HUT Kemerdekaan RI
Metro
17 jam yang lalu

Dinas Kebersihan Jakarta Kumpulkan 79 Ton Sampah Sisa Perayaan HUT Kemerdekaan RI

HUT-80 Republik Indonesia, BSI Sediakan Musala di Area Pesta Rakyat
Metro
17 Agt 2025 | 16:26 WIB

HUT-80 Republik Indonesia, BSI Sediakan Musala di Area Pesta Rakyat

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Dinas Kebersihan Jakarta Kumpulkan 79 Ton Sampah Sisa Perayaan HUT Kemerdekaan RI

2

Cuaca Hari Ini Jabodetabek Hari Ini 19 Agustus 2025 Hujan

3

Prakiraan Cuaca 19 Agustus 2025, BMKG Sebut Jakarta hingga Bogor Diguyur Hujan

4

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Jakarta Selasa 19 Agustus 2025, Simak Syaratnya!

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Dorong Daya Beli Masyarakat
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Dinas Kebersihan Jakarta Kumpulkan 79 Ton Sampah Sisa Perayaan HUT Kemerdekaan RI

2

Cuaca Hari Ini Jabodetabek Hari Ini 19 Agustus 2025 Hujan

3

Prakiraan Cuaca 19 Agustus 2025, BMKG Sebut Jakarta hingga Bogor Diguyur Hujan

4

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Jakarta Selasa 19 Agustus 2025, Simak Syaratnya!