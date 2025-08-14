Bisnis Indonesia Premium
Cuaca Jakarta Hari Ini Kamis (14/8), Diprediksi Berawan hingga Tengah Malam

Cuaca Jakarta dan Kepulauan Seribu berawan sepanjang Kamis (14/8/2025), suhu 22-31°C. BMKG imbau waspada perubahan cuaca tiba-tiba.
Sholahuddin Al Ayyubi
Kamis, 14 Agustus 2025 | 13:26
PERAKIRAAN CUACA BMKG. Suasana gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (20/12/2022). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan prakiraan cuaca di Jakarta, Selasa (20/1/2022). JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani.
Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) prediksi wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu akan terus berawan sepanjang hari ini, Kamis (14/8/2025).

Mengutip situs BMKG.go.id, cuaca berawan tersebut dimulai sejak pagi tadi hingga tengah malam nanti baik di Jakarta dan Kepulauan Seribu, tidak ada hujan.

Suhu udara di wilayah Jakarta maupun di Kepulauan Seribu sejak pagi hingga tengah malam nanti berkisar 22-31 Derajat Celsius dengan kelembapan udara rata-rata antara 52-96 persen.

Kendati demikian, BMKG tetap mengimbau masyarakat agar mewaspadai potensi perubahan cuaca yang tiba-tiba hingga tengah malam nanti.

Sebagian Wilayah Indonesia Didominasi Hujan 

Selain itu, BMKG juga memprediksi bahwa sebagian wilayah Indonesia saat ini didominasi hujan berintensitas ringan pada Kamis (14/8), disusul paling banyak awan tebal di sejumlah kota besar.

Prakirawan cuaca BMKG Miftah Ali mengatakan dalam keterangannya, Pulau Sumatra, Banda Aceh dan Padang diperkirakan berawan tebal. Kemudian hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di Pekanbaru dan Tanjung Pinang.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di Kota Medan.

Kemudian Palembang diperkirakan berawan tebal, kemudian hujan dengan intensitas ringan diperkirakan turun di Bengkulu, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung.

"Waspada terhadap hujan yang disertai petir yang diperkirakan terjadi di Kota Jambi," kata Miftah, dikutip dari Antaranews. 

Adapun di Pulau Jawa tepatnya di wilayah Yogyakarta diperkirakan berawan. Kemudian Jakarta dan Surabaya diperkirakan berawan tebal, lalu hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di Bandung dan Semarang. Selain itu, hujan dengan intensitas sedang diperkirakan turun di Serang.

Di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, diperkirakan cerah berawan di Kupang, Kemudian, Mataram dan Denpasar diperkirakan berawan.

Untuk Pulau Kalimantan, Kota Banjarmasin diperkirakan berawan, kemudian Samarinda diperkirakan berawan tebal, lalu hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terdapat di Kota Pontianak dan Palangka Raya.

Dia juga mengingatkan untuk waspada terhadap hujan yang disertai petir yang diperkirakan terjadi di Kota Tanjung Selor.

Di Pulau Sulawesi, Manado dan Makassar potensi berawan, Gorontalo dan Kendari diperkirakan berawan tebal, kemudian hujan dengan intensitas ringan diperkirakan turun di Palu, serta hujan dengan intensitas sedang diperkirakan turun di Mamuju.

Di Indonesia bagian timur, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di Sorong dan Nabire.

"Waspada terhadap hujan yang disertai petir yang diperkirakan terjadi di Kota Ternate dan Merauke," kata Miftah.

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Restu Wahyuning Asih

