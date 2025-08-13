Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPRD Sebut Peninggian Pagar Stasiun Cikini Bukan Solusi

Anggota DPRD DKI Jakarta, Francine Widjojo, menyatakan peninggian pagar Stasiun Cikini bukan solusi. Akses masuk yang jauh perlu diperbaiki dengan JPO atau pelican crossing.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 12:28
Share
Calon penumpang memasuki gerbong kereta api jarak jauh di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Rabu (26/3/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Calon penumpang memasuki gerbong kereta api jarak jauh di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Rabu (26/3/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Ringkasan Berita
  • Francine Widjojo dari DPRD DKI Jakarta menyoroti masalah akses masuk ke Stasiun Cikini yang jauh dan memutar, menyebabkan pengguna kereta melompati pagar.
  • Dia menyarankan pembuatan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) atau pelican crossing untuk memudahkan akses pejalan kaki ke stasiun.
  • Francine percaya bahwa akses yang lebih mudah akan meningkatkan kenyamanan dan jumlah pengguna transportasi umum, meskipun pagar stasiun sudah ditinggikan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, Francine Widjojo akhirnya angkat bicara terkait maraknya pengguna kereta api di Stasiun Cikini yang kerap melompati pagar.

Francine berpandangan maraknya warga pengguna kereta api yang melompati pagar meski disediakan jalur resmi, disebabkan oleh akses untuk masuk ke Stasiun Cikini yang cukup jauh dan memutar.

"Untuk menuju pintu masuk di bagian tengah, pejalan kaki seringkali harus menempuh jalan memutar yang cukup jauh,” tuturnya di Jakarta, Rabu (13/8).

Politisi PSI tersebut menyarankan pihak terkait agar dibuat akses masuk ke stasiun yang tidak terlalu jauh dengan menyediakan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) atau pelican crossing.

Jika hal tersebut tidak dilakukan, Francine meyakini pengguna kereta api tetap akan melompati pagar, meskipun saat ini pagar sudah ditinggikan. Peninggian pagar sendiri sudah dimulai sejak Sabtu 9 Agustus 2025. Hingga Senin 11 Agustus 2025, pagar sudah mencapai tinggi 70 meter.

"KAI dapat bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menyediakan lokasi drop-off dan pick-up," katanya.

Baca Juga

Selain itu, menurut Francine, PT KAI juga bisa melibatkan Pemprov DKI Jakarta untuk mengkaji lokasi yang sesuai untuk JPO atau pelican crossing. 

Dia meyakini akses yang mudah dijangkau oleh pejalan kaki akan membuat warga semakin nyaman menggunakan moda transportasi umum. 

"Dengan sendirinya akan membuat masyarakat mau berpindah ke moda angkutan umum dan meningkatkan jumlah pengguna KRL,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Restu Wahyuning Asih

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Danantara’s Lean Regimen to Purge Excess SOEs
Premium
19 menit yang lalu

Danantara’s Lean Regimen to Purge Excess SOEs

Kinerja Emiten Sasaran Boikot Tak Lagi Sama, Ada yang Bergerak Positif
Premium
49 menit yang lalu

Kinerja Emiten Sasaran Boikot Tak Lagi Sama, Ada yang Bergerak Positif

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pagar Pedestarian Stasiun Cikini Ditinggikan Agar Tak Dilompati Penumpang KRL

Pagar Pedestarian Stasiun Cikini Ditinggikan Agar Tak Dilompati Penumpang KRL

Kios di Stasiun Cikini Dibongkar Besok (21/8/2013)

Kios di Stasiun Cikini Dibongkar Besok (21/8/2013)

Bikin Macet, Galian Air Limbah di Jalan Cikini Rampung Bulan Depan

Bikin Macet, Galian Air Limbah di Jalan Cikini Rampung Bulan Depan

Wali Kota Jakpus Klaim Banjir di Cikini Cepat Surut

Wali Kota Jakpus Klaim Banjir di Cikini Cepat Surut

Rancangan APBD Jakarta 2026 Tembus Rp95,35 Triliun

Rancangan APBD Jakarta 2026 Tembus Rp95,35 Triliun

Tekan Angka Pengangguran, DPRD Minta Pemprov Jakarta Perbanyak Gelar Bursa Kerja

Tekan Angka Pengangguran, DPRD Minta Pemprov Jakarta Perbanyak Gelar Bursa Kerja

DPRD Jakarta Minta Dana Hibah Guru Sekolah Swasta Dinaikan Tahun Ini

DPRD Jakarta Minta Dana Hibah Guru Sekolah Swasta Dinaikan Tahun Ini

PT Food Station Siap Pasok Logistik di 300 Restoran AS

PT Food Station Siap Pasok Logistik di 300 Restoran AS

Berita Lainnya

Berita Terbaru

DPRD Sebut Peninggian Pagar Stasiun Cikini Bukan Solusi
Metro
1 jam yang lalu

DPRD Sebut Peninggian Pagar Stasiun Cikini Bukan Solusi

HUT ke-80 RI di Jakarta, Wamen Ekraf Hadirkan Jumbo hingga Si Juki
Metro
1 jam yang lalu

HUT ke-80 RI di Jakarta, Wamen Ekraf Hadirkan Jumbo hingga Si Juki

PT Food Station Tjipinang Jaya Buka Lowongan Kerja Posisi Direksi, Simak Syarat dan Caranya
Metro
4 jam yang lalu

PT Food Station Tjipinang Jaya Buka Lowongan Kerja Posisi Direksi, Simak Syarat dan Caranya

Rancangan APBD Jakarta 2026 Tembus Rp95,35 Triliun
Metro
17 jam yang lalu

Rancangan APBD Jakarta 2026 Tembus Rp95,35 Triliun

Mimpi Pramono Anung agar Jakarta Masuk 20 Besar Kota Terbaik di Dunia
Metro
20 jam yang lalu

Mimpi Pramono Anung agar Jakarta Masuk 20 Besar Kota Terbaik di Dunia

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Rancangan APBD Jakarta 2026 Tembus Rp95,35 Triliun

2

Cuaca Jakarta Hujan Sangat Lebat hingga Besok, Siap-Siap

3

Hindari Berkendara Sekitar Istana, Rawan Macet Gladi Kotor HUT ke-80 RI Hingga 14 Agustus

4

Wamendagri Puji Kebijakan Gubernur Jakarta di ASUF 2025 Kuala Lumpur

5

Mimpi Pramono Anung agar Jakarta Masuk 20 Besar Kota Terbaik di Dunia

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Indonesia Kirim 800 Ton Makanan dan Obat Untuk Palestina
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Rancangan APBD Jakarta 2026 Tembus Rp95,35 Triliun

2

Cuaca Jakarta Hujan Sangat Lebat hingga Besok, Siap-Siap

3

Hindari Berkendara Sekitar Istana, Rawan Macet Gladi Kotor HUT ke-80 RI Hingga 14 Agustus

4

Wamendagri Puji Kebijakan Gubernur Jakarta di ASUF 2025 Kuala Lumpur

5

Mimpi Pramono Anung agar Jakarta Masuk 20 Besar Kota Terbaik di Dunia