Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PT Food Station Tjipinang Jaya Buka Lowongan Kerja Posisi Direksi, Simak Syarat dan Caranya

PT Food Station Tjipinang Jaya membuka lowongan direksi. Syarat: WNI, sehat, berintegritas, berpengalaman, dan berusia 35-55 tahun. Lamar via surat bermaterai.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 09:38
Share
Food Station Tjipinang Jaya/Istimewa
Food Station Tjipinang Jaya/Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — PT Food Station Tjipinang Jaya membuka lowongan kerja untuk mengisi jabatan direksi di BUMD milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta tersebut.

Berdasarkan informasi akun Instagram resmi @dkijakarta, Badan Pembinaan BUMD kini tengah mencari profesional terbaik untuk mengikuti proses seleksi menjadi direksi di PT Food Station Tjipinang Jaya. 

"Pemerintah provinsi Jakarta melalui Badan Pembinaan BUMD mengundang para profesional terbaik dan unggul untuk mengikuti proses seleksi terbuka untuk Jabatan Direksi PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda)," tulis akun @dkijakarta.

Pemerintah Provinsi Jakarta percaya bahwa proses seleksi untuk mengisi jajaran direksi PT Food Station Tjipinang Jaya yang kini dilakukan secara terbuka itu bisa membuat perusahaan lebih sehat dan mendapatkan kandidat terbaik.

"Seleksi terbuka merupakan langkah yang strategis untuk mencari kandidat terbaik yang memiliki kompetensi, integritas dan visi yang kuat dalam memajukan perusahaan," tulisnya

Pemerintah Provinsi Jakarta berharap PT Food Station Tjipinang Jaya bisa menjadi perusahaan yang profesional, efisien dan memiliki daya saing.

Baca Juga

"Proses seleksi ini diharapkan juga bisa menghasilkan pemimpin yang mampu mengelola dan mengembangkan bisnis PT Food Station," ujarnya

Tertarik untuk mendaftar, ini syaratnya:

PERSYARATAN UMUM

    1.    Warga Negara Indonesia;

    2.    Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;

    3.    Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan berdedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;

    4.    Memiliki motivasi serta berdedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMD;

    5.    Memahami manajemen perusahaan;

    6.    Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;

    7.    Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;

    8.    Tidak pernah menjadi Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMD dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit;

    9.    Tidak sedang menjalani sanksi pidana;

    10.    Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau anggota atau calon anggota legislatif;

    11.    Tidak sedang menjabat sebagai Direksi selama 2 (dua) periode pada BUMD yang sama;

    12.    Bukan pejabat negara yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

    13.    Bakal Calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara menyatakan bersedia mengikuti peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan Aparatur Sipil Negara;

    14.    Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar dan bermaterai Rp.10.000,- yang ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Direktur Utama dan Direktur Operasional dan Bisnis PT Food Station Tjipinang Jaya Tahun 2025;

    15.    Bersedia untuk menandatangani Pakta Integritas.

PERSYARATAN KHUSUS

    1.    Memiliki kualifikasi Pendidikan paling rendah Sarjana atau (S1);

    2.    Berusia paling rendah 35 Tahun dan paling tinggi 55 Tahun pada saat mengajukan/mendaftarkan diri;

    3.    Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Muhammad Ridwan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

BlackRock Utak-atik Saham PGN (PGAS) dan MEDC di Tengah Tekanan Sektor Energi
Premium
34 menit yang lalu

BlackRock Utak-atik Saham PGN (PGAS) dan MEDC di Tengah Tekanan Sektor Energi

Proyeksi Adjusted EBITDA Gojek (GOTO) jelang Rilis Laporan Keuangan
Premium
1 jam yang lalu

Proyeksi Adjusted EBITDA Gojek (GOTO) jelang Rilis Laporan Keuangan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

PT Food Station Siap Pasok Logistik di 300 Restoran AS

PT Food Station Siap Pasok Logistik di 300 Restoran AS

Pramono Tunjuk Teguh Setyabudi jadi Komut, Diminta Benahi Food Station

Pramono Tunjuk Teguh Setyabudi jadi Komut, Diminta Benahi Food Station

Pramono Sesalkan Beras Oplosan Sudah Dikonsumsi Warga

Pramono Sesalkan Beras Oplosan Sudah Dikonsumsi Warga

Pertamina Berkontrak dengan BUMD Petro Muba Kelola 490 Sumur Tua di Sumsel

Pertamina Berkontrak dengan BUMD Petro Muba Kelola 490 Sumur Tua di Sumsel

Pramono Pamerkan Tata Kelola BUMD dan ASN ke Gubernur Sulteng

Pramono Pamerkan Tata Kelola BUMD dan ASN ke Gubernur Sulteng

Pemprov Jabar Bakal Bentuk Superholding BUMD, Ini Tahapannya

Pemprov Jabar Bakal Bentuk Superholding BUMD, Ini Tahapannya

Mantan Ketua TKD Prabowo-Gibran Ditunjuk jadi Komisaris Jakpro

Mantan Ketua TKD Prabowo-Gibran Ditunjuk jadi Komisaris Jakpro

Rencana IPO BUMD Jakarta, Bos PAM Jaya Sebut Banyak Calon Investor Berminat

Rencana IPO BUMD Jakarta, Bos PAM Jaya Sebut Banyak Calon Investor Berminat

Berita Lainnya

Berita Terbaru

PT Food Station Tjipinang Jaya Buka Lowongan Kerja Posisi Direksi, Simak Syarat dan Caranya
Metro
1 jam yang lalu

PT Food Station Tjipinang Jaya Buka Lowongan Kerja Posisi Direksi, Simak Syarat dan Caranya

Rancangan APBD Jakarta 2026 Tembus Rp95,35 Triliun
Metro
14 jam yang lalu

Rancangan APBD Jakarta 2026 Tembus Rp95,35 Triliun

Mimpi Pramono Anung agar Jakarta Masuk 20 Besar Kota Terbaik di Dunia
Metro
17 jam yang lalu

Mimpi Pramono Anung agar Jakarta Masuk 20 Besar Kota Terbaik di Dunia

Hindari Berkendara Sekitar Istana, Rawan Macet Gladi Kotor HUT ke-80 RI Hingga 14 Agustus
Metro
17 jam yang lalu

Hindari Berkendara Sekitar Istana, Rawan Macet Gladi Kotor HUT ke-80 RI Hingga 14 Agustus

Wamendagri Puji Kebijakan Gubernur Jakarta di ASUF 2025 Kuala Lumpur
Metro
18 jam yang lalu

Wamendagri Puji Kebijakan Gubernur Jakarta di ASUF 2025 Kuala Lumpur

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Rancangan APBD Jakarta 2026 Tembus Rp95,35 Triliun

2

Cuaca Jakarta Hujan Sangat Lebat hingga Besok, Siap-Siap

3

Hindari Berkendara Sekitar Istana, Rawan Macet Gladi Kotor HUT ke-80 RI Hingga 14 Agustus

4

Ribuan ASN Jakarta Terancam Gangguan Jiwa, DPRD Beri Usulan Ini

5

Wamendagri Puji Kebijakan Gubernur Jakarta di ASUF 2025 Kuala Lumpur

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Mahasiwa Kampanyekan Nasionalisme Melalui Mural
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Rancangan APBD Jakarta 2026 Tembus Rp95,35 Triliun

2

Cuaca Jakarta Hujan Sangat Lebat hingga Besok, Siap-Siap

3

Hindari Berkendara Sekitar Istana, Rawan Macet Gladi Kotor HUT ke-80 RI Hingga 14 Agustus

4

Ribuan ASN Jakarta Terancam Gangguan Jiwa, DPRD Beri Usulan Ini

5

Wamendagri Puji Kebijakan Gubernur Jakarta di ASUF 2025 Kuala Lumpur