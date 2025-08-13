PT Food Station Tjipinang Jaya Buka Lowongan Kerja Posisi Direksi, Simak Syarat dan Caranya

PT Food Station Tjipinang Jaya membuka lowongan direksi. Syarat: WNI, sehat, berintegritas, berpengalaman, dan berusia 35-55 tahun. Lamar via surat bermaterai.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Food Station Tjipinang Jaya membuka lowongan kerja untuk mengisi jabatan direksi di BUMD milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta tersebut.

Berdasarkan informasi akun Instagram resmi @dkijakarta, Badan Pembinaan BUMD kini tengah mencari profesional terbaik untuk mengikuti proses seleksi menjadi direksi di PT Food Station Tjipinang Jaya.

"Pemerintah provinsi Jakarta melalui Badan Pembinaan BUMD mengundang para profesional terbaik dan unggul untuk mengikuti proses seleksi terbuka untuk Jabatan Direksi PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda)," tulis akun @dkijakarta.

Pemerintah Provinsi Jakarta percaya bahwa proses seleksi untuk mengisi jajaran direksi PT Food Station Tjipinang Jaya yang kini dilakukan secara terbuka itu bisa membuat perusahaan lebih sehat dan mendapatkan kandidat terbaik.

"Seleksi terbuka merupakan langkah yang strategis untuk mencari kandidat terbaik yang memiliki kompetensi, integritas dan visi yang kuat dalam memajukan perusahaan," tulisnya

Pemerintah Provinsi Jakarta berharap PT Food Station Tjipinang Jaya bisa menjadi perusahaan yang profesional, efisien dan memiliki daya saing.

"Proses seleksi ini diharapkan juga bisa menghasilkan pemimpin yang mampu mengelola dan mengembangkan bisnis PT Food Station," ujarnya

Tertarik untuk mendaftar, ini syaratnya:

PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia;

2. Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;

3. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan berdedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;

4. Memiliki motivasi serta berdedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMD;

5. Memahami manajemen perusahaan;

6. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;

7. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;

8. Tidak pernah menjadi Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMD dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit;

9. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;

10. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau anggota atau calon anggota legislatif;

11. Tidak sedang menjabat sebagai Direksi selama 2 (dua) periode pada BUMD yang sama;

12. Bukan pejabat negara yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

13. Bakal Calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara menyatakan bersedia mengikuti peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan Aparatur Sipil Negara;

14. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar dan bermaterai Rp.10.000,- yang ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Direktur Utama dan Direktur Operasional dan Bisnis PT Food Station Tjipinang Jaya Tahun 2025;

15. Bersedia untuk menandatangani Pakta Integritas.

PERSYARATAN KHUSUS

1. Memiliki kualifikasi Pendidikan paling rendah Sarjana atau (S1);

2. Berusia paling rendah 35 Tahun dan paling tinggi 55 Tahun pada saat mengajukan/mendaftarkan diri;

3. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;