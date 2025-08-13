Bisnis Indonesia Premium
HUT ke-80 RI di Jakarta, Wamen Ekraf Hadirkan Jumbo hingga Si Juki

Perayaan HUT ke-80 RI di Jakarta akan dimeriahkan oleh 50 karakter IP lokal, termasuk Jumbo dan Si Juki, dalam karnaval dari Monas hingga Semanggi.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 11:50
Film animasi Jumbo, menjadi film terlaris di Indonesia/IMDb
Film animasi Jumbo, menjadi film terlaris di Indonesia/IMDb

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar memastikan bahwa perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia akan makin semarak dengan kehadiran puluhan karakter intellectual property (IP) lokal, termasuk tokoh animasi populer Jumbo.

Bahkan, dia melanjutkan bahwa sebanyak 50 IP lokal akan tampil memeriahkan karnaval kemerdekaan yang berlangsung pada Minggu, 17 Agustus 2025, di sepanjang jalan dari Monas hingga Semanggi, Jakarta.

Adapun, dia melanjutkan bahwa keterlibatan IP lokal ini merupakan hasil open call yang digelar beberapa minggu lalu.

“Sampai hari ini sudah ada 50 IP yang ikut memeriahkan HUT kemerdekaan, seperti Milk & Mocha, Si Juki, Punopals, Kembu Club, Red Miller, dan banyak IP lokal keren lainnya,” ujarnya lewat rilisnya, Rabu (13/8/2025). 

Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan para kreator IP untuk menghadirkan instalasi karakter di Karnaval Kemerdekaan, stiker-stiker IP, serta standee berbentuk tokoh yang akan disebar di berbagai titik untuk menyemarakkan suasana. 

Selain itu, akan ada “Indonesia Bermain” yakni serangkaian permainan kemerdekaan dari Monas hingga Semanggi, di mana setiap titik permainan akan ditemani karakter IP lokal. 

Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Noudhy Valdryno mengapresiasi kolaborasi ini dan menilai langkah tersebut selaras dengan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor ekonomi kreatif. 

“Teman-teman kreator sudah bekerja keras membangun IP yang unik dan mendunia. Kami bangga sejumlah IP lokal bisa tampil di peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI,” ujar Ryno.

Dia menambahkan, ekonomi kreatif menjadi salah satu prioritas nasional, dan pemerintah berharap kolaborasi seperti ini dapat mendorong kemajuan sektor tersebut. 

“Bukan hanya berkembang sendiri-sendiri, tapi bergandengan tangan antar-kreator yang didukung oleh pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif,” tegasnya.

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Rio Sandy Pradana

