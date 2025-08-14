Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

IYCTC Desak Pemprov Jakarta Tuntaskan Ranperda KTR

IYCTC dan warga Jakarta mendesak Pemprov dan DPRD segera sahkan Raperda Kawasan Tanpa Asap Rokok untuk melindungi kesehatan, terutama anak-anak.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 15:44
Share
Ranperda KTR hingga saat ini belum rampung. Ranperda ini bertujuan untuk menekan angka perokok anak di Jakarta/ JIBI/Bisnis/Himawan L Nugraha
Ranperda KTR hingga saat ini belum rampung. Ranperda ini bertujuan untuk menekan angka perokok anak di Jakarta/ JIBI/Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, Jakarta — Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) dan warga Jakarta mendorong Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kawasan Tanpa Asap Rokok Jakarta segera disahkan.

Ketua Umum IYCTC Manik Marganamahendra menegaskan bahwa dorongan tersebut lahir dari kesadaran para warga untuk memperjuangkan hak atas lingkungan sehat, terutama di tengah tingginya angka perokok anak.

Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023, anak usia 10-18 tahun yang mulai merokok sudah mencapai angka 7,4 persen. Menurutnya, angka tersebut merupakan alarm bagi Jakarta untuk segera membuat Raperda Kawasan Tanpa Rokok di sejumlah wilayah di Jakarta.

"Ini adalah alarm darurat bagi Jakarta untuk segera memiliki Ranperda KTR yang tegas dan berpihak pada perlindungan warga, khususnya anak-anak yang rentan terpapar asap rokok di rumah maupun ruang publik," tuturnya di Jakarta, Kamis (14/8).

Manik mengatakan bahwa IYCTC juga telah menggagas Kampung Keren Tanpa Rokok bersama warga Jakarta. Hal itu dilakukan karena warga Jakarta mulai menyadari pentingnya perlindungan kesehatan.

"Kampung Keren Tanpa Rokok menjadi simbol dan kesepakatan bersama untuk mengubah pola hidup di lingkungan sendiri," katanya.

Baca Juga

Sementara itu, Pengurus Kampung Tanpa Rokok Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Intan Permatasari mengakui bahwa menjaga lingkungan agar terbebas dari asap rokok memiliki tantangan yang besar dan keberanian serta komitmen dari pihak pemimpin daerah dan warga yang sadar akan pentingnya lingkungan sehat.

"Kami mendorong DPRD dan Pemprov untuk menuntaskan Ranperda ini sebagai komitmen nyata melindungi kesehatan warga Jakarta," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Djarum, Sampoerna Chiefs Warn of Heavy Blow from Illegal Cigarette Trade
Premium
35 menit yang lalu

Djarum, Sampoerna Chiefs Warn of Heavy Blow from Illegal Cigarette Trade

Ada Grup Djarum dan Konglomerat Ini di SSIA, Sahamnya Masih Bertenaga?
Premium
1 jam yang lalu

Ada Grup Djarum dan Konglomerat Ini di SSIA, Sahamnya Masih Bertenaga?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Rano Karno Sebut Aturan Kawasan Tanpa Rokok Beri Keadilan untuk Rakyat

Rano Karno Sebut Aturan Kawasan Tanpa Rokok Beri Keadilan untuk Rakyat

Asosiasi Konsumen Kritisi Raperda Kawasan Tanpa Rokok Jakarta

Asosiasi Konsumen Kritisi Raperda Kawasan Tanpa Rokok Jakarta

Tingkatkan Keamanan Warga, Pemprov Jakarta Bakal Pasang Ribuan CCTV

Tingkatkan Keamanan Warga, Pemprov Jakarta Bakal Pasang Ribuan CCTV

DPRD Sebut Peninggian Pagar Stasiun Cikini Bukan Solusi

DPRD Sebut Peninggian Pagar Stasiun Cikini Bukan Solusi

OJK Mau Longgarkan Aturan DP Multifinance, Pengamat Bilang Bukan Itu Masalah Utama

OJK Mau Longgarkan Aturan DP Multifinance, Pengamat Bilang Bukan Itu Masalah Utama

Petani Menjerit Harga Tetes Tebu Anjlok, 100.000 Ton Stok Gula Tak Laku

Petani Menjerit Harga Tetes Tebu Anjlok, 100.000 Ton Stok Gula Tak Laku

Draf Aturan Program Penjaminan Polis Rampung Dibahas, LPS: Tinggal Tunggu PP

Draf Aturan Program Penjaminan Polis Rampung Dibahas, LPS: Tinggal Tunggu PP

PP 28 Mati Suri, Kesehatan Anak-Anak Jadi Korban

PP 28 Mati Suri, Kesehatan Anak-Anak Jadi Korban

Berita Lainnya

Berita Terbaru

IYCTC Desak Pemprov Jakarta Tuntaskan Ranperda KTR
Metro
3 jam yang lalu

IYCTC Desak Pemprov Jakarta Tuntaskan Ranperda KTR

Cuaca Jakarta Hari Ini Kamis (14/8), Diprediksi Berawan hingga Tengah Malam
Metro
6 jam yang lalu

Cuaca Jakarta Hari Ini Kamis (14/8), Diprediksi Berawan hingga Tengah Malam

Tingkatkan Keamanan Warga, Pemprov Jakarta Bakal Pasang Ribuan CCTV
Metro
17 jam yang lalu

Tingkatkan Keamanan Warga, Pemprov Jakarta Bakal Pasang Ribuan CCTV

Ini Sektor Prioritas Rancangan KUA-PPAS APBD 2026 Jakarta
Metro
20 jam yang lalu

Ini Sektor Prioritas Rancangan KUA-PPAS APBD 2026 Jakarta

DPRD Sebut Peninggian Pagar Stasiun Cikini Bukan Solusi
Metro
13 Agt 2025 | 12:28 WIB

DPRD Sebut Peninggian Pagar Stasiun Cikini Bukan Solusi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ini Sektor Prioritas Rancangan KUA-PPAS APBD 2026 Jakarta

2

Tingkatkan Keamanan Warga, Pemprov Jakarta Bakal Pasang Ribuan CCTV

3

Cuaca Jakarta Hari Ini Kamis (14/8), Diprediksi Berawan hingga Tengah Malam

4

IYCTC Desak Pemprov Jakarta Tuntaskan Ranperda KTR

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Sidang Perdana Pansus Terkait Kebijakan Bupati Pati
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ini Sektor Prioritas Rancangan KUA-PPAS APBD 2026 Jakarta

2

Tingkatkan Keamanan Warga, Pemprov Jakarta Bakal Pasang Ribuan CCTV

3

Cuaca Jakarta Hari Ini Kamis (14/8), Diprediksi Berawan hingga Tengah Malam

4

IYCTC Desak Pemprov Jakarta Tuntaskan Ranperda KTR