Dinas Kebersihan Jakarta Kumpulkan 79 Ton Sampah Sisa Perayaan HUT Kemerdekaan RI

Dinas Lingkungan Hidup Jakarta kumpulkan 79 ton sampah usai perayaan HUT RI ke-80, melibatkan 1.800 personel dan berbagai sarana kebersihan.

Bisnis.com, JAKARTA — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jakarta telah membersihkan sampah 79,29 ton sepanjang rangkaian acara HUT ke-80 RI di Jakarta.

Humas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Yogi Ikhwan mengatakan kebersihan acara HUT itu berlangsung dari Monas, Bundaran HI hingga sepanjang Jalan Jenderal Sudirman-Thamrin.

"Jumlah volume sampah 360 meter kubik setara 79,29 ton," ujar Yogi dalam keterangan tertulis, Senin (18/8/2025).

Dia menambahkan, total ada 1.800 Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) alias tim oranye yang dikerahkan dalam serangkaian acara ini.

Ribuan personel itu berasal dari tim PPSU Jakarta Pusat 400 personel. Kemudian, wilayah lainnya seperti Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan hingga Jakarta Utara masing-masing 200 personel. Sementara sisanya dari UPST 100 dan UPS Badan Air 500.

"Penanganan kebersihan acara upacara HUT ke 80 RI dan Pesta Rakyat di area Monas, Bundaran HI dan Sepanjang Jl Jend Sudirman- Thamrin berjumlah 1.800 orang," ujar Yogi.

Selain tim PPSU, DLH juga telah mengerahkan sarana dan prasarana mulai dari 12 truk anorganik; 10 mini dum truk; 12 truk compactor; 14 road sweeper; 40 unit dust bin hingga 10 mobil toilet.

Dalam catatanBisnis, perayaan pesta rakyat HUT ke-80 RI dimulai dari sore hingga malam hari. Ribuan warga berbondong-bondong menuju kawasan Monumen Nasional (Monas) untuk menyaksikan karnaval rakyat.

Mobil hias dari setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berparade dengan dekorasi khas. Ada yang menampilkan kapal phinisi, ada yang menghadirkan ondel-ondel raksasa, hingga miniatur naga barongsai.