Rayakan HUT ke-80 RI, Jakarta Aquarium Safari Kibarkan Bendera Merah Putih Dalam Air

Jakarta Aquarium Safari merayakan HUT ke-80 RI dengan pertunjukan bawah air bertema kebangsaan, menampilkan tari Mermaid dan lomba 17-an dalam akuarium.
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 12:45
Ilustrasi Jakarta Aquarium Safari. /dok Bisnis.
Ilustrasi Jakarta Aquarium Safari. /dok Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA — Memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Jakarta Aquarium Safari menghadirkan perayaan bertema kebangsaan yang dikemas secara tak biasa.

Sebagai destinasi liburan keluarga, Jakarta Aquarium Safari mengajak pengunjung merasakan euforia 17 Agustus melalui rangkaian pertunjukan bawah air. Pertunjukan bawah air itu memadukan kreativitas seni pertunjukan dan teknologi panggung modern sehingga pengalaman merayakan kemerdekaan terasa segar, imersif, dan penuh kejutan.

Pengunjung disuguhkan pertunjukan spesial tari bawah air bernuansa Nusantara yang dibawakan Mermaid, di mana para Mermaid profesional membawakan koreografi yang elegan dengan properti tematik dan tata musik tradisional yang diaransemen kontemporer.

Suasana perayaan kian meriah lewat adaptasi lomba 17-an bawah air versi kreatif dari permainan tradisional yang disesuaikan untuk lingkungan pertunjukan akuatik sehingga tetap seru, aman, dan nyaman bagi penonton.

General Manager Jakarta Aquarium Safari Angela Stella mengatakan setiap tahun Jakarta Aquarium Safari berupaya menghadirkan pengalaman baru yang relevan dengan semangat kemerdekaan. Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta Aquarium Safari dimeriahkan dengan perayaan bertema kebangsaan yang dikemas secara tak biasa seperti pengibaran bendera Merah Putih dan aneka perlombaan khas 17 Agustus, seperti lomba gebuk bantal yang digelar dalam akuarium air laut.

"Tahun ini kami menggabungkan kekayaan budaya Nusantara dengan inovasi pertunjukan bawah air agar pengunjung mendapatkan hiburan yang berkelas, instagrammable, dan tentu saja memorable. Kami ingin setiap keluarga pulang membawa kebanggaan sekaligus cerita yang layak dibagikan," ujarnya dalam keterangan, Minggu (17/8/2025).

Pengalaman penonton dirancang menyeluruh, dari tata cahaya dan tata suara yang disinkronkan, properti bertema merah putih, hingga area foto tematik bertajuk Unity Beneath The Blue yang siap menjadi latar unggahan media sosial.

Seluruh elemen produksi dikerjakan oleh tim kreatif dan teknis yang berpengalaman di pertunjukan bawah air, menghadirkan standar kualitas visual yang kuat tanpa melepas nuansa kehangatan perayaan 17 Agustus.

Perayaan berlangsung pada 17 Agustus 2025 selama jam operasional dengan beberapa sesi pertunjukan yang tersebar sepanjang hari. Bendera merah putih berukuran 5 meter x 6 meter dibawa masuk ke dalam akuarium air laut itu oleh para penyelam profesional.

Selain pengibaran bendera merah putih, atraksi khas 17-an seperti lomba gebuk bantal dan lomba mengambil koin dalam batok kelapa juga dilakukan oleh tim penyelam yang sudah terlatih.

Jakarta Aquarium & Safari (JAQS) merupakan wisata akuarium indoor terbesar di Indonesia hasil kerja sama Taman Safari Indonesia dengan Aquaria KLCC, Malaysia. Berdiri sejak tahun 2017, JAQS memiliki lebih dari 3,500 satwa akuatik dan non akuatik. Berlokasi di dalam mall Neo Soho Jakarta, Jakarta Aquarium & Safari (JAQS) merupakan lembaga konservasi yang peduli terhadap pelestarian satwa air dan lingkungan serta memberikan pengalaman ajaib penuh hiburan, edukasi, dan interaksi bagi segala usia.

Jakarta Aquarium & Safari (JAQS) memiliki 13 zona yang dapat dijelajahi, dimulai dari zona satwa akuatik dan satwa non akuatik, capybara, fur seal dan penguin. Memiliki aktivitas animals feeding experience, wahana Aqua Trekking, Funtasy Diving, handicraft mutiara dan lebih dari 10 pertunjukan, serta dilengkapi pengalaman kuliner Anemone Dining dan menyantap hidangan ditemani Pinguin di Pingoo Restaurant.

Penulis : Yanita Petriella
Editor : Yanita Petriella

