Upacara Kemerdekaan 17 Agustus, Pengalihan Arus Lalu Lintas di Sekitar Istana Negara

Pengalihan arus lalu lintas di sekitar Istana Negara Jakarta akan diberlakukan pada 17 Agustus 2025 mulai pukul 07.00 WIB untuk upacara HUT RI ke-80.

Bisnis.com, Jakarta — Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan Provinsi Jakarta akan memberlakukan pengalihan arus di sekitaran Istana Negara pada HUT RI ke-80 hari Minggu 17 Agustus 2025.

Berdasarkan informasi @TMCPoldaMetro, pengalihan arus itu bersifat situasional di sejumlah ruas jalan sekitaran Istana Negara mulai pukul 07.00 WIB-selesai.

Beberapa arus jalan yang dialihkan antara lain Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Medan Merdeka Barat (sisi timur), Jalan Majapahit (sisi timur), Jalan IR. Juanda dan Jalan Veteran Raya.

Polda Metro Jaya mengimbau ke seluruh masyarakat yang menggunakan kendaraan ke sekitaran Istana Negara agar mengambil jalur alternatif lain yang sudah disiapkan oleh petugas kepolisian dan Dishub Provinsi Jakarta.

"Ikuti arahan dan petunjuk petugas di lapangan demi kelancaran bersama," tulis akun @TMCPolda Metro.

Berdasarkan pantauan tim Bisnis.com di lapangan, tampak lalu lintas di sekitar Monas lancar dan ada juga polisi yang bertugas untuk mengamankan lalu lintas saat upacara Kemerdekaan HUT ke-80 RI.