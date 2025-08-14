Bisnis Indonesia Premium
Kasus Beras Oplosan, Alat Produksi Beras Sudah Dikembalikan ke Pemprov

Bareskrim Polri kembalikan alat produksi beras ke PT Food Station Tjipinang Jaya, amankan stok beras Jakarta meski ada kasus beras oplosan.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 20:48
Ilustrasi beras
Ilustrasi beras

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jakarta mengungkapkan bahwa Bareskrim Polri telah mengembalikan barang bukti alat produksi beras ke PT Food Station Tjipinang Jaya.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengemukakan bahwa alat produksi beras tersebut sangat penting, jika tetap menjadi barang bukti terkait kasus beras oplosan di Bareskrim Polri maka bisa mengganggu kebutuhan beras di wilayah Jakarta.

Maka dari itu, Pramono mengapresiasi tim penyidik Bareskrim yang mengembalikan alat produksi beras tersebut.

"Kalau tidak boleh dikembalikan, maka ini bisa berpengaruh terhadap kebutuhan beras di Jakarta," tuturnya di Jakarta, Kamis (14/8).

Menurut Pramono, semua beras oplosan yang telah beredar di pasaran, juga sudah ditarik lagi oleh PT Food Station Tjipinang Jaya agar tidak dikonsumsi masyarakat.

"Kemudian untuk yang sudah ditarik ya kita tarik," katanya.

Pramono juga memastikan saat ini stok beras untuk wilayah Jakarta masih aman, meskipun diterpa kasus beras oplosan. Dia mengimbau kepada jajaran direksi PT Food Station Tjipinang Jaya untuk bekerja secara profesional.

"Stok beras aman. Kita juga mau nanti itu untuk direksi food station ini harus dari orang profesional," ujarnya.

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Novita Sari Simamora

