Asik! Keliling Jabodetabek Naik Transportasi Umum saat HUT RI ke-80 Cuma Rp80

Nikmati tarif Rp80 untuk transportasi umum di Jabodetabek pada HUT RI ke-80, 17 Agustus 2025. Bayar dengan kartu elektronik dan nikmati hiburan di Jakarta.
Sulthon Sulung Kandiyas
Sulthon Sulung Kandiyas
Minggu, 17 Agustus 2025 | 10:12
Bus Transjabodetabek trayek T31 Blok M - Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang berada di Lajur 5 Terminal Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu (24/5/2025) / BISNIS - Jessica Gabriela Soehandoko
Bus Transjabodetabek trayek T31 Blok M - Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang berada di Lajur 5 Terminal Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu (24/5/2025) / BISNIS - Jessica Gabriela Soehandoko

Bisnis.com, JAKARTA – Memperingati HUT RI ke-80, 17 Agustus 2025, masyarakat dapat keliling Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) menggunakan transportasi umum hanya dengan Rp80.

Diskon itu merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.  Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan salah satu program istimewa saat hari kemerdekaan Indonesia adalah pemberlakuan tarif Rp80 untuk seluruh transportasi umum.

“Pada tanggal 17 Agustus 2025, semua angkutan massal publik di Jakarta, baik Transjakarta, LRT, MRT, KRL, hingga Jaklingko akan diberlakukan tarifnya hanya Rp80,” kata Ardiantoro, dikutip Sabtu (17/8/2025).

Perlu diingat bahwa promo ini hanya berlaku pada tanggal 17 Agustus 2025, mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB. Selain itu, pembayaran hanya bisa dilakukan dengan kartu uang elektronik seperti Mandiri E-money, BCA Flazz, BNI Tap Cash, dan BRI Brizzi.

Tentunya dengan promo khusus kemerdekaan itu, masyarakat dapat mengunjungi berbagai lokasi menarik di Jabodetabek. Terlebih sepanjang 17 Agustus pemerintah mengadakan berbagai hiburan menarik mulai dari pesta rakyat dan karnaval kemerdekaan.

Acara pesta rakyat menampilkan kuliner tradisional yang terletak di sekitar Monas. Bahkan masyarakat dapat menyaksikan band dan artis tanah air seperti D’Masiv sampai RAN, yang dimulai dari pukul 08.00 -23.00 WIB.

Panggung hiburan diselenggarakan di 5 lokasi berbeda, yakni Monas, Sarinah, Bundaran HI, Dukuh Atas, dan Sampoerna Strategic.

Adapun penampilan atraksi drone dan kembang api di Bundaran HI, pada 21.30-22.00 WIB akan menghiasi langit Jakarta.

Penulis : Sulthon Sulung Kandiyas
Editor : Asteria Desi Kartika Sari

