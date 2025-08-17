Cuaca Jabodetabek 17 Agustus 2025, BMKG Sebut Suhu Bisa 31 Derajat

Bisnis.com, Jakarta — Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksikan cuaca hari ini untuk wilayah Jabodetabek pada Minggu 17 Agustus 2025 berawan.

Wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu:

BMKG memprediksi wilayah Jakarta pada 17 Agustus 2025 hingga Kepulauan Seribu berawan-cerah dengan rata-rata suhu ada di angka 24-31 derajat celcius dan tingkat kelembaban di antara 56-89 persen hingga tengah malam nanti.

Wilayah Kabupaten Tangerang, Banten:

BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Tangerang berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata di angka 25-30 derajat celcius dan kelembaban 63-90 persen.



Wilayah Kota Tangerang, Banten:

BMKG memprediksi wilayah Kota Tangerang berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 25-30 derajat celcius dan kelembaban 63-90 persen.



Wilayah Kota Tangerang Selatan, Banten:

BMKG memprediksi wilayah Kota Tangerang Selatan berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 25-31 derajat celcius dan kelembaban 57-89 persen.



Wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Bogor Jawa Barat hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-30 derajat celcius dan kelembaban 53-95 persen.



Wilayah Kota Bogor, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kota Bogor Jawa Barat hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 22-30 derajat celcius dan kelembaban 54-96 persen.



Wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Bekasi Jawa Barat berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 24-30 derajat celcius dan kelembaban 57-91 persen.



Wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kota Bekasi Jawa Barat cerah hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 24-31 derajat celcius dan kelembaban 55-89 persen.



Wilayah Kota Depok, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kota Depok Jawa Barat cerah hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 24-31 derajat celcius dan kelembaban 54-92 persen.