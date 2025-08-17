HUT-80 Republik Indonesia, BSI Sediakan Musala di Area Pesta Rakyat

BSI sediakan musala, hiburan, dan bazaar UMKM di Pesta Rakyat HUT ke-80 RI di Sudirman, Jakarta, 17 Agustus 2025, dengan tema "Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera".

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyediakan lima mobil musala dalam ajang Pesta Rakyat HUT ke-80 RI di Jalan Sudirman

Selain itu, BSI juga menghadirkan panggung hiburan di Jalan Sudirman, tepatnya depan Gedung Sampurna Strategic pada 17 Agustus 2025.

‘’Kami memfasilitasi masyarakat yang ingin beribadah di sepanjang lokasi Pesta Rakyat,’’ kata Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar.

Kelima Lokasi mobil musala beserta tempat wudhu berlokasi di Kawasan Monas (tiga unit), Bundaran HI (satu unit), dan satu lagi berlokasi di areal panggung BSI di dekat jembatan Semanggi Jl Sudirman.

Pada event Pesta Rakyat HUT ke-80 RI, BSI menghadirkan panggung hiburan yang akan menampilkan artis ternama di antaranya Via Vallen, Armada Band, Putri Ariani, dan Atta Halilintar.

Selain itu juga, dihadirkan panggung budaya yang menampilkan BSI Choir dan BSI Dancer yang akan menyuguhkan berbagai tarian budaya dan lagu-lagu daerah nasional sebagai bentuk ajakan bagi para pengunjung untuk melestarikan budaya Indonesia melalui seni.

BSI juga menggelar bazaar di mana sebanyak 20 tenant nasabah UMKM binaan. BSI menyediakan 10 toilet portabel, 10 titik water station, mobil ambulans, dan layanan Kesehatan.

Wisnu menjelaskan “BSI antusias menyambut kemeriahan HUT-80 Republik Indonesia.

Jelang HUT RI ini, berbagai kegiatan dan program menarik kami siapkan bagi nasabah dan puncaknya nanti akan ada di Pesta Rakyat 17 Agustus di panggung BSI. Kami menyiapkan berbagai suguhan hiburan dan layanan bagi pengunjung yang hadir dalam acara yang akan dihadiri lebih dari 100 ribu pengunjung,” ujarnya.

HUT ke 80 RI ini bertema “Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju”. Sebuah kebanggaan, kata Wisnu, Perseroan dapat turut berpartisipasi melalui gelaran pesta rakyat dan karnaval HUT ke-80 RI di area Panggung Pesta Rakyat ini.