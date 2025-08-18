Pesta Rakyat HUT RI di Depan Sarinah Datangkan 300.000 Pengunjung

Pesta Rakyat HUT RI di Sarinah menarik 300.000 pengunjung, menampilkan budaya Nusantara, mendukung UMKM, dan menggerakkan ekonomi rakyat.

Bisnis.com, JAKARTA – Pesta rakyat dan panggung hiburan yang digelar di depan Sarinah, Thamrin dimeriahkan oleh 300.000 pengunjung. Pesta rakyat digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia (HUT RI) sekaligus HUT ke-63 Sarinah.

Acara ini merupakan kolaborasi strategis antara InJourney Holding, PT Sarinah, InJourney Aviation Services (IAS), dan InJourney Airports dengan menghadirkan pengalaman inklusif yang dapat dinikmati masyarakat dari berbagai kalangan.

InJourney Pesta Rakyat menjadi bagian dari rangkaian besar Pesta Rakyat & Karnaval Kemerdekaan yang diinisiasi oleh Danantara bersama lima BUMN besar—Bank Rakyat Indonesia (BRI), InJourney, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Syariah Indonesia (BSI)—dengan lima panggung utama yang tersebar di Monas, Sarinah, Bundaran HI, Dukuh Atas, dan Sampoerna Strategic.

Lebih dari 300.000 pengunjung memadati rute karnaval sejak pagi hingga malam, menjadikan acara ini sebagai salah satu perayaan terbesar kemerdekaan Indonesia.

Pada rute karnaval, Danantara turut menampilkan Mobil Karnaval Danantara Indonesia. Mobil tersebut hadir dengan Kepala Garuda Emas yang melambangkan kepemimpinan, Jalur Biru Melengkung menggambarkan aliran energi, sumber daya, dan teknologi yang dinamis, sementara Ornamen Candi menegaskan pijakan kokoh pada kearifan lokal.

Di antara lima panggung yang tersebar, panggung InJourney Pesta Rakyat di Sarinah menjadi salah satu pusat perhatian dengan menampilkan beragam kekayaan budaya Nusantara. Lebih dari 400 penari membawakan pertunjukan kolosal, mulai dari Tari Perang Papua, Tarian Klasik Mangkunegaran, Tari Kecak Bali, hingga Tarian Anak Nusantara yang merefleksikan keindahan budaya Indonesia di pusat kota.

Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero), Maya Watono, menyampaikan “pesta rakyat ini bukan hanya sekedar perayaan, melainkan wujud nyata upaya menanamkan jiwa cinta tanah air serta menghadirkan manfaat yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

"Sebagai BUMN di sektor aviasi dan pariwisata, kami mengemban tanggung jawab untuk melestarikan budaya Indonesia, hadir di tengah-tengah masyarakat, serta menjadi agen pembangunan yang menjaga warisan bangsa dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” jelasnya, dikutip Senin (18/8/2025).

Selain pertunjukan budaya, pengunjung juga menikmati Festival Nasi Campur Nusantara yang menyajikan 20.000 porsi hidangan nusantara dari 47 UMKM binaan InJourney Group. Partisipasi UMKM ini menjadi bagian dari lebih dari 300 UMKM yang hadir di sepanjang rute perayaan, termasuk dalam Festival Kuliner 80 dengan menu seharga Rp80, sebagai upaya menggerakkan ekonomi rakyat.

Keseruan berlanjut dengan hiburan musik dari musisi kenamaan, yakni Endah Laras, RAN, Sang Mantan, dan Element. Saat malam tiba, fasad Gedung Sarinah disulap menjadi panggung spektakuler melalui atraksi video mapping yang menampilkan perjalanan 80 tahun Indonesia, berpadu dengan karya visual seniman Rizal Hasan.

Direktur Utama PT Sarinah, Raisha Syarfuan, menambahkan, sebagai tuan rumah panggung Pesta Rakyat di Sarinah, dia ingin memberikan pengalaman yang menyatukan budaya, kreativitas, dan kebersamaan.

Perayaan ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga kesempatan mengangkat karya UMKM, menggerakkan ekonomi rakyat, dan memperkuat rasa bangga terhadap identitas bangsa.

"Kami percaya Sarinah dapat menjadi ruang di mana budaya dan bisnis bertemu, menciptakan ekosistem yang mendukung produk lokal sekaligus memberikan pengalaman berkesan bagi masyarakat.”

Perayaan ini bukan sekadar menghadirkan hiburan, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi yang nyata. Melalui InJourney Pesta Rakyat di Sarinah, UMKM kuliner dan kriya diberi ruang untuk tampil dan menjangkau pasar yang lebih luas, sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi kerakyatan.