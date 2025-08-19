Pemprov Jakarta dan BTN Mulai Proyek Jembatan dari Ancol ke JIS

Pemprov Jakarta, BTN, dan PT Ancol kolaborasi bangun jembatan Ancol-JIS untuk memudahkan akses. Proyek ini juga mendukung branding BTN dan menyediakan opsi parkir serta shuttle bus.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta menggandeng BTN dan PT Pembangunan Jaya Ancol untuk mengembangkan infrastruktur menuju Jakarta International Stadium (JIS).

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan bahwa infrastruktur tersebut berupa bangunan jembatan yang dapat menghubungkan antara Ancol dengan JIS.

Nixon masih merahasiakan anggaran yang akan dikeluarkan BTN untuk membangun jembatan tersebut, namun dia memprediksi anggaran yang dibutuhkan lebih dari Rp1 miliar.

"Kalau untuk anggarannya itu di atas Rp1 miliarlah kira-kira," tuturnya di Balai Kota Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Nixon mengatakan keuntungan yang akan diterima BTN jika bekerja sama dengan PT Ancol dan Pemprov Jakarta yaitu branding sehingga BTN bisa lebih dikenal oleh warga Jakarta.

"Kalau manfaat yang kami dapat tentu saja branding ya nanti," katanya.

Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengapresiasi kerja sama tersebut. Menurut Pramono, warga Jakarta yang ingin datang JIS untuk menonton konser hingga pertandingan sepakbola, bisa memarkirkan kendaraannya di Ancol.

"Jadi nanti warga yang ingin menonton bola atau konser bisa parkir di Ancol lebih mudah dan luas untuk parkir kendaraan," ujarnya.

Pramono juga memastikan bahwa pihaknya akan menyediakan shuttle bus dari Ancol ke JIS untuk warga sehingga semakin mudah.

"Jadi warga bebas memilih, mau jalan kaki lewat jembatan atau naik shuttle bus yang kami sediakan," tuturnya.

Selain itu, Pramono juga akan menyediakan sistem pembayaran digital untuk masuk ke Ancol dan JIS yang dinilai bisa semakin memudahkan masyarakat.

"Nanti semua pembayarannya juga digital. Ini sedang kami siapkan semuanya," kata Pramono.