Pramono Terkejut Lihat Lowongan Kerja Damkar Didominasi Pelamar dari Luar Jakarta

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, terkejut banyak pelamar damkar dari luar Jakarta, menunjukkan masalah ketenagakerjaan meluas ke daerah lain.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung terkejut banyak warga dari daerah lain yang kini mencari pekerjaan di Jakarta.

Hal tersebut, kata Pramono bisa dilihat dari latar belakang seluruh pendaftar petugas pemadam kebakaran (damkar) yang saat ini jumlahnya tembus 24.405 orang. Bahkan Pramono pun terkejut karena dari puluhan ribu orang yang mendaftar itu didominasi oleh warga luar Jakarta.

"Ini cukup mengejutkan juga, banyak juga pendaftar yang asalnya dari luar Jakarta ya," tuturnya di sela-sela acara Jakarta Jobfest 2025 di Jakarta, Selasa (19/8).

Maka dari itu, Pramono pun menyimpulkan masalah pekerjaan dan tenaga kerja saat ini tidak hanya terjadi di wilayah Jakarta saja, tetapi juga di daerah lain mengalami masalah serupa.

"Ini menunjukkanmasalah ketenagakerjaan ini bukan hanya dialami warga Jakarta saja ya, tetapi juga di beberapa daerah lainnya," kata Pramono.

Bahkan, Pramono mengungkapkan tidak sedikit warga luar Jakarta yang berharap bisa bekerja di Jakarta.

"Beberapa dari mereka juga mengharapkan bisa bekerja di Jakarta," ujarnya.

Pramono menegaskan Jakarta merupakan kota yang terbuka bagi siapa pun WNI yang ingin mencari kerja dan memperbaiki nasib di Jakarta.

"Jakarta selalu terbuka bagi siapa pun yang ingin mencari kerja di Jakarta," tuturnya.