Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pramono Terkejut Lihat Lowongan Kerja Damkar Didominasi Pelamar dari Luar Jakarta

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, terkejut banyak pelamar damkar dari luar Jakarta, menunjukkan masalah ketenagakerjaan meluas ke daerah lain.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 13:46
Share
Gubernur Jakarta Pramono Anung ketika ditemui di Balaikota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025)/Bisnis-Jessica Gabriela Soehandoko
Gubernur Jakarta Pramono Anung ketika ditemui di Balaikota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025)/Bisnis-Jessica Gabriela Soehandoko

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung terkejut banyak warga dari daerah lain yang kini mencari pekerjaan di Jakarta.

Hal tersebut, kata Pramono bisa dilihat dari latar belakang seluruh pendaftar petugas pemadam kebakaran (damkar) yang saat ini jumlahnya tembus 24.405 orang. Bahkan Pramono pun terkejut karena dari puluhan ribu orang yang mendaftar itu didominasi oleh warga luar Jakarta.

"Ini cukup mengejutkan juga, banyak juga pendaftar yang asalnya dari luar Jakarta ya," tuturnya di sela-sela acara Jakarta Jobfest 2025 di Jakarta, Selasa (19/8).

Maka dari itu, Pramono pun menyimpulkan masalah pekerjaan dan tenaga kerja saat ini tidak hanya terjadi di wilayah Jakarta saja, tetapi juga di daerah lain mengalami masalah serupa.

"Ini menunjukkanmasalah ketenagakerjaan ini bukan hanya dialami warga Jakarta saja ya, tetapi juga di beberapa daerah lainnya," kata Pramono.

Bahkan, Pramono mengungkapkan tidak sedikit warga luar Jakarta yang berharap bisa bekerja di Jakarta.

Baca Juga

"Beberapa dari mereka juga mengharapkan bisa bekerja di Jakarta," ujarnya.

Pramono menegaskan Jakarta merupakan kota yang terbuka bagi siapa pun WNI yang ingin mencari kerja dan memperbaiki nasib di Jakarta.

"Jakarta selalu terbuka bagi siapa pun yang ingin mencari kerja di Jakarta," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Muhammad Ridwan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Investasi Keluarga Haji Isam dan Jalan Emiten Grup Salim-Gelael, KFC (FAST) Menuju Untung
Premium
11 menit yang lalu

Investasi Keluarga Haji Isam dan Jalan Emiten Grup Salim-Gelael, KFC (FAST) Menuju Untung

Samudera Indonesia (SMDR) Bidik Momentum Ekspansi dari Jalur Indonesia Timur
Premium
1 jam yang lalu

Samudera Indonesia (SMDR) Bidik Momentum Ekspansi dari Jalur Indonesia Timur

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Eropa Butuh Investasi US$2,3 Triliun untuk Hindari Pemadaman Listrik seperti Spanyol

Eropa Butuh Investasi US$2,3 Triliun untuk Hindari Pemadaman Listrik seperti Spanyol

Pemadaman Listrik Bergilir di Bali, Begini Kata PLN

Pemadaman Listrik Bergilir di Bali, Begini Kata PLN

ESDM Investigasi Penyebab Blackout Hampir 12 Jam di Bali

ESDM Investigasi Penyebab Blackout Hampir 12 Jam di Bali

Pramono Catat 4.000 Orang Lolos Seleksi Lowongan Kerja Damkar Jakarta

Pramono Catat 4.000 Orang Lolos Seleksi Lowongan Kerja Damkar Jakarta

Pendaftaran Petugas Damkar Resmi Ditutup, Pendaftar Tembus 20.000 Orang

Pendaftaran Petugas Damkar Resmi Ditutup, Pendaftar Tembus 20.000 Orang

Lomba Ketangkasan Pemadam Kebakaran

Lomba Ketangkasan Pemadam Kebakaran

Ada 2.000 Lowongan Kerja di Jakarta Jobfest 2025, Simak Jadwal dan Lokasinya

Ada 2.000 Lowongan Kerja di Jakarta Jobfest 2025, Simak Jadwal dan Lokasinya

Mimpi Pramono Anung agar Jakarta Masuk 20 Besar Kota Terbaik di Dunia

Mimpi Pramono Anung agar Jakarta Masuk 20 Besar Kota Terbaik di Dunia

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pramono Terkejut Lihat Lowongan Kerja Damkar Didominasi Pelamar dari Luar Jakarta
Metro
24 menit yang lalu

Pramono Terkejut Lihat Lowongan Kerja Damkar Didominasi Pelamar dari Luar Jakarta

Pramono Catat 4.000 Orang Lolos Seleksi Lowongan Kerja Damkar Jakarta
Metro
29 menit yang lalu

Pramono Catat 4.000 Orang Lolos Seleksi Lowongan Kerja Damkar Jakarta

Ada 2.000 Lowongan Kerja di Jakarta Jobfest 2025, Simak Jadwal dan Lokasinya
Metro
2 jam yang lalu

Ada 2.000 Lowongan Kerja di Jakarta Jobfest 2025, Simak Jadwal dan Lokasinya

Pemprov Jakarta dan BTN Mulai Proyek Jembatan dari Ancol ke JIS
Metro
2 jam yang lalu

Pemprov Jakarta dan BTN Mulai Proyek Jembatan dari Ancol ke JIS

Jakarta Dikepung Macet Hari ini, Polisi Ungkap Biang Keroknya
Metro
2 jam yang lalu

Jakarta Dikepung Macet Hari ini, Polisi Ungkap Biang Keroknya

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Cuaca Hari Ini Jabodetabek Hari Ini 19 Agustus 2025 Hujan

2

Jakarta Dikepung Macet Hari ini, Polisi Ungkap Biang Keroknya

3

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Jakarta Selasa 19 Agustus 2025, Simak Syaratnya!

4

Bukan Pawang Hujan, Ini Penyebab Cuaca Cerah saat Peringatan HUT Ke-80 RI di Jakarta

5

Prakiraan Cuaca 19 Agustus 2025, BMKG Sebut Jakarta hingga Bogor Diguyur Hujan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Dukungan APBN Untuk Pembangunan Rumah Tahun 2026
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Cuaca Hari Ini Jabodetabek Hari Ini 19 Agustus 2025 Hujan

2

Jakarta Dikepung Macet Hari ini, Polisi Ungkap Biang Keroknya

3

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Jakarta Selasa 19 Agustus 2025, Simak Syaratnya!

4

Bukan Pawang Hujan, Ini Penyebab Cuaca Cerah saat Peringatan HUT Ke-80 RI di Jakarta

5

Prakiraan Cuaca 19 Agustus 2025, BMKG Sebut Jakarta hingga Bogor Diguyur Hujan