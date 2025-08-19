Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pramono Catat 4.000 Orang Lolos Seleksi Lowongan Kerja Damkar Jakarta

Sebanyak 24.405 orang melamar jadi petugas damkar Jakarta, 4.000 lolos seleksi administrasi, meski hanya 1.000 posisi tersedia, kata Gubernur Pramono.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 13:41
Share
Gubernur Jakarta Pramono Anung ketika menghadiri pembukaan Lomba Digitalisasi Pasar di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, Selasa (22/7/2025)/Bisnis-Jessica Gabriela Soehandoko
Gubernur Jakarta Pramono Anung ketika menghadiri pembukaan Lomba Digitalisasi Pasar di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, Selasa (22/7/2025)/Bisnis-Jessica Gabriela Soehandoko

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta mencatat 4.000 pendaftar lowongan petugas pemadam kebakaran telah lolos seleksi administrasi dari total 24.405 orang yang mendaftar jadi petugas pemadam kebakaran.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung menilai hal tersebut di luar prediksi dan sangat luar biasa mengingat jumlah petugas pemadam kebakaran yang dibutuhkan oleh Pemprov Jakarta hanya 1.000 orang.

"Lowongan kerjanya untuk 1.000 orang, tapi yang mendaftar ada 24.405 pendaftar," tutur Pramono di sela-sela acara Jakarta Jobfest 2025 di Jakarta, Selasa (19/8).

Pramono menjelaskan dari 24.405 orang yang mendaftarkan diri menjadi petugas pemadam kebakaran, 17% atau 4.000 pendaftar telah dinyatakan lolos seleksi administrasi dan akan mengikuti tahapan berikutnya.

"Jadi yang lolos seleksi administrasi itu ada 17% atau 4.000 orang," katanya.

Pramono pun mengaku terkejut pendaftar lowongan petugas pemadam kebakaran dari luar Jakarta ternyata lebih dominan jika dibandingkan dengan warga Jakartanya sendiri.

Baca Juga

Sayangnya, Pramono tidak merinci angka pasti berapa jumlah pendaftar dari luar Jakarta dan dari Jakarta.

"Ini mengejutkan bagi saya ternyata yang dari luar Jakarta itu cukup tinggi sekali ya ikut mendaftar jadi petugas damkar di Jakarta," ujarnya.

Menurut Pramono, masalah lapangan kerja tersebut ternyata tidak hanya jadi masalah Kota Jakarta saja, tetapi beberapa daerah lain pun merasakan hal yang sama.

"Tapi dari beberapa daerah juga berharap bisa kerja di Jakarta," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Muhammad Ridwan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Investasi Keluarga Haji Isam dan Jalan Emiten Grup Salim-Gelael, KFC (FAST) Menuju Untung
Premium
11 menit yang lalu

Investasi Keluarga Haji Isam dan Jalan Emiten Grup Salim-Gelael, KFC (FAST) Menuju Untung

Samudera Indonesia (SMDR) Bidik Momentum Ekspansi dari Jalur Indonesia Timur
Premium
1 jam yang lalu

Samudera Indonesia (SMDR) Bidik Momentum Ekspansi dari Jalur Indonesia Timur

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Ada 2.000 Lowongan Kerja di Jakarta Jobfest 2025, Simak Jadwal dan Lokasinya

Ada 2.000 Lowongan Kerja di Jakarta Jobfest 2025, Simak Jadwal dan Lokasinya

KBRI Singapura Buka Lowongan untuk Staf dan Driver, Cek Syaratnya!

KBRI Singapura Buka Lowongan untuk Staf dan Driver, Cek Syaratnya!

Pendaftaran Petugas Damkar Resmi Ditutup, Pendaftar Tembus 20.000 Orang

Pendaftaran Petugas Damkar Resmi Ditutup, Pendaftar Tembus 20.000 Orang

Lomba Ketangkasan Pemadam Kebakaran

Lomba Ketangkasan Pemadam Kebakaran

Damkar Buka 1.000 Lowongan Kerja di Jakarta, Berikut Syarat dan Posisinya

Damkar Buka 1.000 Lowongan Kerja di Jakarta, Berikut Syarat dan Posisinya

Loker Terbaru, Ini Syarat Lowongan Kerja Damkar Jakarta Agustus 2025

Loker Terbaru, Ini Syarat Lowongan Kerja Damkar Jakarta Agustus 2025

Pramono Terkejut Lihat Lowongan Kerja Damkar Didominasi Pelamar dari Luar Jakarta

Pramono Terkejut Lihat Lowongan Kerja Damkar Didominasi Pelamar dari Luar Jakarta

Lowongan Kerja Damkar di Jakarta Dibuka, Ini Link Resmi Pendaftarannya

Lowongan Kerja Damkar di Jakarta Dibuka, Ini Link Resmi Pendaftarannya

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pramono Terkejut Lihat Lowongan Kerja Damkar Didominasi Pelamar dari Luar Jakarta
Metro
24 menit yang lalu

Pramono Terkejut Lihat Lowongan Kerja Damkar Didominasi Pelamar dari Luar Jakarta

Pramono Catat 4.000 Orang Lolos Seleksi Lowongan Kerja Damkar Jakarta
Metro
29 menit yang lalu

Pramono Catat 4.000 Orang Lolos Seleksi Lowongan Kerja Damkar Jakarta

Ada 2.000 Lowongan Kerja di Jakarta Jobfest 2025, Simak Jadwal dan Lokasinya
Metro
2 jam yang lalu

Ada 2.000 Lowongan Kerja di Jakarta Jobfest 2025, Simak Jadwal dan Lokasinya

Pemprov Jakarta dan BTN Mulai Proyek Jembatan dari Ancol ke JIS
Metro
2 jam yang lalu

Pemprov Jakarta dan BTN Mulai Proyek Jembatan dari Ancol ke JIS

Jakarta Dikepung Macet Hari ini, Polisi Ungkap Biang Keroknya
Metro
2 jam yang lalu

Jakarta Dikepung Macet Hari ini, Polisi Ungkap Biang Keroknya

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Cuaca Hari Ini Jabodetabek Hari Ini 19 Agustus 2025 Hujan

2

Jakarta Dikepung Macet Hari ini, Polisi Ungkap Biang Keroknya

3

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Jakarta Selasa 19 Agustus 2025, Simak Syaratnya!

4

Bukan Pawang Hujan, Ini Penyebab Cuaca Cerah saat Peringatan HUT Ke-80 RI di Jakarta

5

Prakiraan Cuaca 19 Agustus 2025, BMKG Sebut Jakarta hingga Bogor Diguyur Hujan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Dukungan APBN Untuk Pembangunan Rumah Tahun 2026
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Cuaca Hari Ini Jabodetabek Hari Ini 19 Agustus 2025 Hujan

2

Jakarta Dikepung Macet Hari ini, Polisi Ungkap Biang Keroknya

3

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Jakarta Selasa 19 Agustus 2025, Simak Syaratnya!

4

Bukan Pawang Hujan, Ini Penyebab Cuaca Cerah saat Peringatan HUT Ke-80 RI di Jakarta

5

Prakiraan Cuaca 19 Agustus 2025, BMKG Sebut Jakarta hingga Bogor Diguyur Hujan