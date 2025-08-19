Pramono Catat 4.000 Orang Lolos Seleksi Lowongan Kerja Damkar Jakarta

Sebanyak 24.405 orang melamar jadi petugas damkar Jakarta, 4.000 lolos seleksi administrasi, meski hanya 1.000 posisi tersedia, kata Gubernur Pramono.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta mencatat 4.000 pendaftar lowongan petugas pemadam kebakaran telah lolos seleksi administrasi dari total 24.405 orang yang mendaftar jadi petugas pemadam kebakaran.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung menilai hal tersebut di luar prediksi dan sangat luar biasa mengingat jumlah petugas pemadam kebakaran yang dibutuhkan oleh Pemprov Jakarta hanya 1.000 orang.

"Lowongan kerjanya untuk 1.000 orang, tapi yang mendaftar ada 24.405 pendaftar," tutur Pramono di sela-sela acara Jakarta Jobfest 2025 di Jakarta, Selasa (19/8).

Pramono menjelaskan dari 24.405 orang yang mendaftarkan diri menjadi petugas pemadam kebakaran, 17% atau 4.000 pendaftar telah dinyatakan lolos seleksi administrasi dan akan mengikuti tahapan berikutnya.

"Jadi yang lolos seleksi administrasi itu ada 17% atau 4.000 orang," katanya.

Pramono pun mengaku terkejut pendaftar lowongan petugas pemadam kebakaran dari luar Jakarta ternyata lebih dominan jika dibandingkan dengan warga Jakartanya sendiri.

Sayangnya, Pramono tidak merinci angka pasti berapa jumlah pendaftar dari luar Jakarta dan dari Jakarta.

"Ini mengejutkan bagi saya ternyata yang dari luar Jakarta itu cukup tinggi sekali ya ikut mendaftar jadi petugas damkar di Jakarta," ujarnya.

Menurut Pramono, masalah lapangan kerja tersebut ternyata tidak hanya jadi masalah Kota Jakarta saja, tetapi beberapa daerah lain pun merasakan hal yang sama.

"Tapi dari beberapa daerah juga berharap bisa kerja di Jakarta," tuturnya.