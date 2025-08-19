Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Siapkan Tenaga Kerja Terampil, Pramono Bakal Sediakan Mobil untuk Pelatihan Bahasa Asing

Gubernur Jakarta Pramono Anung perintahkan mobile training bahasa asing untuk warga agar bisa bekerja di luar negeri. Program ini diharapkan membuka peluang kerja lebih luas.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 14:41
Share
Gubernur Jakarta Pramono Anung ketika menghadiri pembukaan Lomba Digitalisasi Pasar di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, Selasa (22/7/2025)/Bisnis-Jessica Gabriela Soehandoko
Gubernur Jakarta Pramono Anung ketika menghadiri pembukaan Lomba Digitalisasi Pasar di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, Selasa (22/7/2025)/Bisnis-Jessica Gabriela Soehandoko

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung perintahkan pihak Dinas Ketenagakerjaan agar menyiapkan mobile training untuk melatih bahasa asing ke warga Jakarta.

Pramono berpandangan bahwa tidak sedikit warga Jakarta yang ingin bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi, namun terkendala bahasa asing. Padahal, kata Pramono, jiwa bekerja warga Jakarta sangat tinggi dan senang bertaruh nasib ke luar negeri.

"Problem kita kalau bekerja di luar negeri itu adalah persoalan bahasa. Sebenarnya para pekerja kita itu tangguh, tetapi seringkali tidak bisa berbahasa setempat, inilah yang menjadi handicap," tuturnya di sela-sela acara Jakarta Jobfest 2025 di Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Maka dari itu, Pramono menawarkan solusi untuk warganya yaitu memerintahkan pihak Dinas Ketenagakerjaan agar menyiapkan mobile training untuk melatih bahasa asing ke warga Jakarta.

"Apakah bahasa Jepang, China, Arab, Korea, Bahasa Inggris, ini akan membuka peluang lebih besar," katanya.

Pramono meminta Dinas Ketenagakerjaan untuk membangun kerja sama hingga ke luar negeri untuk membuka peluang kerja bagi WNI di luar negeri melalui jalur resmi.

Baca Juga

"Jadi jangan hanya bekerja di Jakarta saja tetapi juga bekerja di luar seperti Jepang dan Cina, kita harus terus kembangkan ini," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Jakarta sampai saat ini terus membuka lowongan pekerjaan untuk warga Jakarta dan luar Jakarta. Salah satu lowongan yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta yaitu membuka lowongan untuk petugas pemadam kebakaran 1.000 orang.

Dari total 267 kelurahan di Jakarta, saat ini hanya terdapat sekitar 170 pos pemadam kebakaran. Saat ini Jakarta memiliki sekitar 4.000 personel, padahal angka kebutuhan idealnya mencapai 10.000 hingga 11.000 orang.

Sementara untuk PPSU yang dibutuhkan sebanyak 1.023 orang yang tersebar di 239 kelurahan di Jakarta. Jumlah tersebut untuk mengisi kekosongan akibat adanya batas usia, petugas yang mengundurkan diri, dan lainnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Muhammad Ridwan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Belajar dari Kapal Api Group dan Djarum Meracik Strategi Bisnis Konsumer
Premium
45 menit yang lalu

Belajar dari Kapal Api Group dan Djarum Meracik Strategi Bisnis Konsumer

Investasi Keluarga Haji Isam dan Jalan Emiten Grup Salim-Gelael, KFC (FAST) Menuju Untung
Premium
1 jam yang lalu

Investasi Keluarga Haji Isam dan Jalan Emiten Grup Salim-Gelael, KFC (FAST) Menuju Untung

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pramono Terkejut Lihat Lowongan Kerja Damkar Didominasi Pelamar dari Luar Jakarta

Pramono Terkejut Lihat Lowongan Kerja Damkar Didominasi Pelamar dari Luar Jakarta

Ada 2.000 Lowongan Kerja di Jakarta Jobfest 2025, Simak Jadwal dan Lokasinya

Ada 2.000 Lowongan Kerja di Jakarta Jobfest 2025, Simak Jadwal dan Lokasinya

Mimpi Pramono Anung agar Jakarta Masuk 20 Besar Kota Terbaik di Dunia

Mimpi Pramono Anung agar Jakarta Masuk 20 Besar Kota Terbaik di Dunia

Tekan Angka Pengangguran, DPRD Minta Pemprov Jakarta Perbanyak Gelar Bursa Kerja

Tekan Angka Pengangguran, DPRD Minta Pemprov Jakarta Perbanyak Gelar Bursa Kerja

Dinas Tenaga Kerja Jakarta Catat 485 Orang Terkena PHK Sepanjang 2025

Dinas Tenaga Kerja Jakarta Catat 485 Orang Terkena PHK Sepanjang 2025

40 Perusahaan di Jakarta Barat Belum Bayar THR, Ini Sanksinya!

40 Perusahaan di Jakarta Barat Belum Bayar THR, Ini Sanksinya!

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Siapkan Tenaga Kerja Terampil, Pramono Bakal Sediakan Mobil untuk Pelatihan Bahasa Asing
Metro
1 jam yang lalu

Siapkan Tenaga Kerja Terampil, Pramono Bakal Sediakan Mobil untuk Pelatihan Bahasa Asing

Pramono Terkejut Lihat Lowongan Kerja Damkar Didominasi Pelamar dari Luar Jakarta
Metro
1 jam yang lalu

Pramono Terkejut Lihat Lowongan Kerja Damkar Didominasi Pelamar dari Luar Jakarta

Pramono Catat 4.000 Orang Lolos Seleksi Lowongan Kerja Damkar Jakarta
Metro
2 jam yang lalu

Pramono Catat 4.000 Orang Lolos Seleksi Lowongan Kerja Damkar Jakarta

Ada 2.000 Lowongan Kerja di Jakarta Jobfest 2025, Simak Jadwal dan Lokasinya
Metro
3 jam yang lalu

Ada 2.000 Lowongan Kerja di Jakarta Jobfest 2025, Simak Jadwal dan Lokasinya

Pemprov Jakarta dan BTN Mulai Proyek Jembatan dari Ancol ke JIS
Metro
4 jam yang lalu

Pemprov Jakarta dan BTN Mulai Proyek Jembatan dari Ancol ke JIS

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Jakarta Dikepung Macet Hari ini, Polisi Ungkap Biang Keroknya

2

Cuaca Hari Ini Jabodetabek Hari Ini 19 Agustus 2025 Hujan

3

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Jakarta Selasa 19 Agustus 2025, Simak Syaratnya!

4

Bukan Pawang Hujan, Ini Penyebab Cuaca Cerah saat Peringatan HUT Ke-80 RI di Jakarta

5

Prakiraan Cuaca 19 Agustus 2025, BMKG Sebut Jakarta hingga Bogor Diguyur Hujan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Sekolah Kekurangan Ruang Kelas di Jambi
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Jakarta Dikepung Macet Hari ini, Polisi Ungkap Biang Keroknya

2

Cuaca Hari Ini Jabodetabek Hari Ini 19 Agustus 2025 Hujan

3

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Jakarta Selasa 19 Agustus 2025, Simak Syaratnya!

4

Bukan Pawang Hujan, Ini Penyebab Cuaca Cerah saat Peringatan HUT Ke-80 RI di Jakarta

5

Prakiraan Cuaca 19 Agustus 2025, BMKG Sebut Jakarta hingga Bogor Diguyur Hujan