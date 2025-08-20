Kebakaran Apartemen City Park Jakbar Disulut Kebocoran Gas

Kebakaran di Apartemen City Park Jakbar diduga akibat kebocoran gas saat memasak. Upaya pemadaman melibatkan 22 unit damkar dan 110 personel.

Bisnis.com, JAKARTA — Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) mengungkap penyebab kebakaran yang melalap Apartemen City Park, Cengkareng Jakarta Barat akibat kebocoran gas.

Kasiops Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Barat Syarifudin mengatakan kebakaran ini diduga disebabkan oleh kebocoran gas pada saat warta hendak memasak.

"Dugaan penyebab diduga adanya kebocoran gas pada saat mau memasak," ujar Syarifudin dalam keterangan tertulis, Rabu (20/8/2025).

Dia menjelaskan, kebakaran ini dilaporkan oleh warga sekitar 18.01 WIB. Kemudian, tim damkar mulai melakukan operasi dari 18.13 WIB sampai dengan 20.27 WIB.

Dalam penanganan kebakaran ini, kata Syarifudin, pihaknya telah mengerahkan sebanyak ada 22 unit mobil pemadam dengan 110 personel damkar.

"Pengerahan unit dan personel akhir 22 unit dan 110 personel," imbuhnya.

Secara total, area apartemen yang terbakar mencapai sekitar 12 m2 di lantai 11 tower H dengan estimasi kerugian mencapai Rp45 juta.

"Perkiraan Luas Area yang terbakar kurang lebih 12 m² dengan estimasi jumlah kerugian sekitar Rp45 juta," pungkas Syarifudin.