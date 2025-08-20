Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kebakaran Apartemen City Park Jakbar, Tim Damkar Sebut Nihil Korban

Kebakaran di Apartemen City Park Jakbar pada 19 Agustus 2025 malam tidak menimbulkan korban jiwa. Tim damkar menyelamatkan 10 orang, satu luka, diduga akibat kebocoran gas.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 01:16
Share
Kebakaran yang terjadi di Apartemen City Park, Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (19/8/2025) sore. ANTARA/Risky Syukur
Kebakaran yang terjadi di Apartemen City Park, Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (19/8/2025) sore. ANTARA/Risky Syukur
Ringkasan Berita
  • Dinas Gulkarmat menyatakan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran di Apartemen City Park, dengan 10 orang selamat dan satu orang luka.
  • Kebakaran dilaporkan pukul 18.01 WIB dan berhasil dipadamkan oleh 22 unit mobil pemadam dan 110 personel dalam waktu sekitar dua jam.
  • Kebakaran diduga disebabkan oleh kebocoran gas saat memasak, dengan area terbakar seluas 12 m2 dan kerugian diperkirakan mencapai Rp45 juta.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) mengungkapkan tidak ada korban dalam kebakaran di Apartemen City Park, Cengkareng, Jakarta Barat Selasa (19/8/2025) malam.

Kasiops Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Barat Syarifudin mengatakan pihaknya berhasil menyelamatkan 10 orang dalam peristiwa kebakaran ini. Sementara, untuk korban luka ada satu orang.

"Korban Selamat 10 orang, korban luka sedang satu orang telah dibawa ke RS Bunda Suci dan korban jiwa nihil," ujar Syarifudin dalam keterangan tertulis, Rabu (20/8/2025).

Dia menjelaskan, kebakaran ini dilaporkan pada 18.01 WIB. Kemudian, tim damkar mulai melakukan operasi dari 18.13 WIB sampai dengan 20.27 WIB.

Dalam penanganan kebakaran ini, kata Syarifudin, pihaknya telah mengerahkan total ada 22 unit mobil pemadam dengan 110 personel.

"Pengerahan unit dan personel akhir 22 unit dan 110 personel," imbuhnya.

Baca Juga

Secara total, area apartemen yang terbakar mencapai sekitar 12 m2 di lantai 11 tower H dengan estimasi kerugian mencapai Rp45 juta.

Adapun, Syarifudin mengemukakan bahwa kebakaran ini diduga disebabkan oleh kebocoran gas pada saat warga hendak memasak.

"Dugaan penyebab diduga adanya kebocoran gas pada saat mau memasak," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Kahfi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Tenaga Pendorong Kalbe Farma (KLBF) Jadi Saham Incaran Sektor Kesehatan
Premium
4 jam yang lalu

Tenaga Pendorong Kalbe Farma (KLBF) Jadi Saham Incaran Sektor Kesehatan

Menjaga Momentum Kebangkitan Industri Maritim RI
Premium
5 jam yang lalu

Menjaga Momentum Kebangkitan Industri Maritim RI

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kebakaran Apartemen City Park Jakbar Disulut Kebocoran Gas

Kebakaran Apartemen City Park Jakbar Disulut Kebocoran Gas

Apartemen City Park di Cengkareng Kebakaran, Pemadaman Masih Berlangsung

Apartemen City Park di Cengkareng Kebakaran, Pemadaman Masih Berlangsung

Kebakaran Sumur Minyak Ilegal di Blora Belum Padam, 750 Jiwa Mengungsi

Kebakaran Sumur Minyak Ilegal di Blora Belum Padam, 750 Jiwa Mengungsi

Pramono Terkejut Lihat Lowongan Kerja Damkar Didominasi Pelamar dari Luar Jakarta

Pramono Terkejut Lihat Lowongan Kerja Damkar Didominasi Pelamar dari Luar Jakarta

Pramono Catat 4.000 Orang Lolos Seleksi Lowongan Kerja Damkar Jakarta

Pramono Catat 4.000 Orang Lolos Seleksi Lowongan Kerja Damkar Jakarta

Pendaftaran Petugas Damkar Resmi Ditutup, Pendaftar Tembus 20.000 Orang

Pendaftaran Petugas Damkar Resmi Ditutup, Pendaftar Tembus 20.000 Orang

Pasar Apartemen Masih Loyo Semester I/2025 Meski Ada PPN DTP

Pasar Apartemen Masih Loyo Semester I/2025 Meski Ada PPN DTP

Katalis Jangka Panjang Saham Pakuwon (PWON)

Katalis Jangka Panjang Saham Pakuwon (PWON)

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kebakaran Apartemen City Park Jakbar Disulut Kebocoran Gas
Metro
23 menit yang lalu

Kebakaran Apartemen City Park Jakbar Disulut Kebocoran Gas

Kebakaran Apartemen City Park Jakbar, Tim Damkar Sebut Nihil Korban
Metro
1 jam yang lalu

Kebakaran Apartemen City Park Jakbar, Tim Damkar Sebut Nihil Korban

Efisiensi Logistik Nasional, JICT Terapkan Terminal Booking System
Metro
6 jam yang lalu

Efisiensi Logistik Nasional, JICT Terapkan Terminal Booking System

Apartemen City Park di Cengkareng Kebakaran, Pemadaman Masih Berlangsung
Metro
6 jam yang lalu

Apartemen City Park di Cengkareng Kebakaran, Pemadaman Masih Berlangsung

Siapkan Tenaga Kerja Terampil, Pramono Bakal Sediakan Mobil untuk Pelatihan Bahasa Asing
Metro
12 jam yang lalu

Siapkan Tenaga Kerja Terampil, Pramono Bakal Sediakan Mobil untuk Pelatihan Bahasa Asing

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Jakarta Dikepung Macet Hari ini, Polisi Ungkap Biang Keroknya

2

Cuaca Hari Ini Jabodetabek Hari Ini 19 Agustus 2025 Hujan

3

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Jakarta Selasa 19 Agustus 2025, Simak Syaratnya!

4

Bukan Pawang Hujan, Ini Penyebab Cuaca Cerah saat Peringatan HUT Ke-80 RI di Jakarta

5

Prakiraan Cuaca 19 Agustus 2025, BMKG Sebut Jakarta hingga Bogor Diguyur Hujan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Proyeksi Beras Nasional Surplus September 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Jakarta Dikepung Macet Hari ini, Polisi Ungkap Biang Keroknya

2

Cuaca Hari Ini Jabodetabek Hari Ini 19 Agustus 2025 Hujan

3

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Jakarta Selasa 19 Agustus 2025, Simak Syaratnya!

4

Bukan Pawang Hujan, Ini Penyebab Cuaca Cerah saat Peringatan HUT Ke-80 RI di Jakarta

5

Prakiraan Cuaca 19 Agustus 2025, BMKG Sebut Jakarta hingga Bogor Diguyur Hujan