Kebakaran Apartemen City Park Jakbar, Tim Damkar Sebut Nihil Korban

Kebakaran di Apartemen City Park Jakbar pada 19 Agustus 2025 malam tidak menimbulkan korban jiwa. Tim damkar menyelamatkan 10 orang, satu luka, diduga akibat kebocoran gas.

Bisnis.com, JAKARTA — Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) mengungkapkan tidak ada korban dalam kebakaran di Apartemen City Park, Cengkareng, Jakarta Barat Selasa (19/8/2025) malam.

Kasiops Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Barat Syarifudin mengatakan pihaknya berhasil menyelamatkan 10 orang dalam peristiwa kebakaran ini. Sementara, untuk korban luka ada satu orang.

"Korban Selamat 10 orang, korban luka sedang satu orang telah dibawa ke RS Bunda Suci dan korban jiwa nihil," ujar Syarifudin dalam keterangan tertulis, Rabu (20/8/2025).

Dia menjelaskan, kebakaran ini dilaporkan pada 18.01 WIB. Kemudian, tim damkar mulai melakukan operasi dari 18.13 WIB sampai dengan 20.27 WIB.

Dalam penanganan kebakaran ini, kata Syarifudin, pihaknya telah mengerahkan total ada 22 unit mobil pemadam dengan 110 personel.

"Pengerahan unit dan personel akhir 22 unit dan 110 personel," imbuhnya.

Secara total, area apartemen yang terbakar mencapai sekitar 12 m2 di lantai 11 tower H dengan estimasi kerugian mencapai Rp45 juta.

Adapun, Syarifudin mengemukakan bahwa kebakaran ini diduga disebabkan oleh kebocoran gas pada saat warga hendak memasak.

"Dugaan penyebab diduga adanya kebocoran gas pada saat mau memasak," pungkasnya.