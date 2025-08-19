Bisnis Indonesia Premium
Apartemen City Park di Cengkareng Kebakaran, Pemadaman Masih Berlangsung

Kebakaran terjadi di Apartemen City Park, Cengkareng, Jakarta Barat. Pemadaman masih berlangsung, penyebab kebakaran belum diketahui.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 19:51
Ilustrasi-/ANTARA/Luthfia Miranda Putri.
Ilustrasi-/ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

Bisnis.com, JAKARTA - Apartemen City Park, di Jalan Kapuk Cengkareng, Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat (Jakbar), terbakar pada Selasa sore.

"Iya benar, kami baru mau cek ke lokasi," Kanit Reskrim Polsek Cengkareng, AKP Parman Gultom saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Hingga kini, proses pemadaman masih berlangsung. Api yang masih berkobar dari salah satu ruangan disemprot air dari armada pemadam.

Pada video yang beredar, tampak api melahap ruangan lantai atas Apartemen City Park.

Di lokasi, tampak sejumlah warga panik dan merekam kejadian kebakaran di lantai atas apartemen tersebut.

Asap hitam pun membumbung tinggi dampak dari kebakaran itu.

Belum diketahui awal kejadian serta penyebab kebakaran tersebut.

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

