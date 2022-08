Harga Telur Naik Rp35.000 per Kg, Begini Respons Wagub DKI

Bisnis.com, JAKARTA-- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mencarikan solusi terkait naiknya harga telur ayam.

Komoditas tersebut terpantau menembus harga Rp35.000 per kilogram di wilayah DKI Jakarta, Rabu (24/8/2022).

"Insya Allah ini akan kita upayakan untuk cari solusi yang terbaiknya agar semua kebutuhan pangan tidak hanya tersedia, tapi jumlah kebutuhan dan harga terjangkau," kata Riza Patria di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Rabu (24/8/2022).

Riza Patria pun tidak memungkiri bahwa harga pangan di pasaran belum stabil. Menurutnya hal tersebut lantaran faktor cuaca dan beberapa hal lain. Kendati demikian, pihaknya yakin pemerintah pusat juga akan mencarikan solusi atas masalah tersebut.

"Kami yakin pempus [pemerintah pusat] akan mengusahakan agar menstabilkan harga, menyediakan pasokan pangan, termasuk telur yang menjadi kebutuhan warga Jakarta," imbuhnya

Pantauan Bisnis pada Info Pangan, harga telur ayam tertinggi mencapai Rp35.000 per kilogram di Pasar Petojo Ilir, Jakarta Pusat. Sementara itu, harga terendah yakni Rp28.000 per kilogram di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur.

Secara nasional, rata-rata harga telur ayam mencapai Rp30.850 per kilogram di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN). Adapun harga terendah terdapat di Jambi dengan Rp25.450 per kilogram, dan tertinggi Rp39.650 per kilogram di Papua.

