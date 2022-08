Jadi PNS di DKI Auto Tajir? Segini Besaran Gajinya

Bisnis.com, JAKARTA-- Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadi sorotan usai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut bahwa gaji PNS di DKI bisa mencapai Rp12-18 juta untuk fresh graduate.

. Hal tersebut diungkap olehnya dalam acara Jakarta for The Future of Work, di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, pada 21 Agustus silam.

"Untuk masuk di Jakarta, fresh graduate S1 itu rangenya Rp12-18 juta per bulan, yang mereka dapatkan itu sangat kompetitif dengan private sector," kata Anies dikutip dari laman YouTube Pemprov DKI Jakarta, Minggu (21/8/2022).

Lalu benarkah gaji fresh graduate S1 di kalangan Pemprov DKI Jakarta mencapai Rp12-18 juta?

Gaji PNS Pemprov DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Adapun golongan terendah yakni Golongan 1A atau lulusan SD dan SMP mendapatkan Rp1.560.800-Rp2.335.800. Kemudian gaji PNS golongan tertinggi mencapai Rp3.593.100-Rp5.901.200 untuk lulusan S1 sampai S3.

Adapun rincian gaji pokok bagi PNS DKI Jakarta yang menduduki jabatan pelaksana dan calon PNS yakni:

1. Golongan I (lulusan SD dan SMP)

Golongan Ia: Rp1.560.800 - Rp2.335.800

Golongan Ib: Rp1.704.500 - Rp2.472.900

Golongan Ic: Rp1.776.600 - Rp2.577.500

Golongan Id: Rp1.851.800 - Rp2.686.500

2. Golongan II (lulusan SMA dan D-III)

Golongan IIa: Rp2.022.200 - Rp3.373.600

Golongan IIb: Rp2.208.400 - Rp3.516.300

Golongan IIc: Rp2.301.800 - Rp3.665.000

Golongan IId: R 2.399.200 - Rp3.820.000

3. Golongan III (lulusan S1 hingga S3)

Golongan IIIa: Rp2.579.400-Rp4.236.400

Golongan IIIb: Rp2.688.500 - Rp4.415.600

Golongan IIIc: Rp2.802.300 - Rp4.602.400

Golongan IIId: Rp 2.920.800 - Rp4.797.000

4. Golongan IV

Golongan IVa: Rp3.044.300 - Rp5.000.000

Golongan IVb: Rp3.173.100 - Rp5.211.500

Golongan IVc: Rp3.307.300 - Rp5.431.900

Golongan IVd: Rp3.447.200 - Rp5.661.700

Golongan IVe: Rp 3.593.100 - Rp5.901.200





Tidak hanya sampai disitu, PNS Pemprov DKI Jakarta juga mendapat tunjangan kinerja. Tunjangan tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 mengenai tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Tunjangan tersebut membuat pendapatan PNS Pemprov DKI Jakarta bisa mencapai angka belasan juta hingga puluhan juta rupiah.

Berikut rincian tunjangan untuk PNS Pemprov DKI Jakarta yang menduduki jabatan pelaksana dan calon PNS:

Teknis Ahli: Rp19.710.000

Teknis Terampil: Rp17.370.000

Administrasi Ahli: Rp15.300.000

Administrasi Terampil: Rp13.500.000 Operasional Ahli: Rp11.610.000

Operasional Terampil: Rp9.810.000

Pelayanan Ahli: Rp8.010.000

Pelayanan Terampil: Rp7.470.000

Calon PNS: Rp4.860.000

Kemudian berikut besaran tunjangan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional auditor, perencana, dan dokter:

Keahlian Utama: Rp33.030.000

Keahlian Madya: Rp28.710.000

Keahlian Muda: Rp23.850.000

Keahlian Pertama: Rp19.620.000

Berikut besaran tunjangan bagi PNS Pemrov DKI Jakarta yang menduduki jabatan fungsional selain auditor, perencana, dan dokter:

Keahlian Utama: Rp31.770.000

Keahlian Madya: Rp26.550.000

Keahlian Muda: Rp23.580.000

Keahlian Pertama: Rp18.720.000

Keterampilan Penyelia: Rp18.720.000 Keterampilan Mahir: Rp17.190.000 Keterampilan Terampil: Rp16.560.000 Keterampilan Pemula: Rp12.960.000

