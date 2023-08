Gelar Forum Gubernur dan Wali Kota se-Asean, Pemprov DKI Bawa Isu Ekonomi

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membawa sejumlah isu dalam forum Gubernur-Wali Kota se-Asean 2023, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Gelaran ini masih menjadi rangkaian KTT Asean ke-43.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan bahwa ekonomi menjadi salah satu isu krusial karena pertumbuhan ekonomi Jakarta saat ini tengah mengalami pertumbuhan pasca pandemi Covid-19.

"Sebetulnya ada beberapa isu yang dibawa selain pertumbuhan ekonomi, antara lain masalah transformasi digital, serta pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim," ujar Agus dalam acara forum Gubernur-Wali Kota se-Asean 2023 di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2023).

Menurut Sekda, isu ekonomi menjadi salah salah satu fokus utama karena Pemprov DKI saat ini tengah mencari cara bagaimana membangun pertumbuhan ekonomi yang fundamental dan serba digital.

"Kami saat ini tengah membangun pertumbuhan ekonomi yang fundamental, yang mantap, semuanya serba digital," jelasnya.

Sehubungan dengan isu ekonomi tersebut, Pemprov DKI juga berencana menjadikan Jakarta sebagai kota jasa dan industri pascapemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan.

“Kita mungkin lebih akan ke arah kota jasa ya karena kalau bicara masalah industri, tentunya kita memerlukan ruang lingkup yang cukup luas. Kemudian jangan sampai nantinya akan memberikan dampak lingkungan kepada masyarakat,” jelasnya.

Sebagai informasi, forum Gubernur-Wali Kota Se-Asean 2023 atau forum Meeting Of Governors and Mayors Of ASEAN Capitals (MGMAC) and ASEAN Mayors Forum (AMF) 2023 pertama kali di inisiasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Gelaran ini sudah dilakukan sejak 2013.

Gelaran tersebut terus diselenggarakan setiap tahunnya, berotasi mengikuti keketuaan Asean untuk menyalurkan aspirasi pemerintah kota dan daerah.

Adapun, rangkaian acara yang digelar di Jakarta tersebut berlangsung pada 1-2 Agustus 2023. Dengan adanya gelaran ini, pemerintah kota dan daerah di asia tenggara memiliki sebuah tujuan untuk mendukung keberlanjutan relevansi asean dalam merespons tantangan kawasan dan global.

