Kepala Dilakban, Polisi Ungkap Teka-teki Pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN

Kepala cabang salah satu bank BUMN di Jakarta berinisial IP diculik dan dibunuh hingga tewas. Jenazahnya ditemukan di Bekasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Seorang Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) sebuah bank di Jakarta berinisial IP diduga menjadi korban penculikan dan pembunuhan di salah satu pusat perbelanjaan di Ciracas, Jakarta Timur.

"Iya benar, laporannya sudah kami terima dini hari tadi," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky dilansir dari Antara, Jumat (22/8/2025).

Dia menyebutkan petugas gabungan dari Polres Metro Jakarta Timur bersama Polda Metro Jaya langsung melakukan penyelidikan ke tempat kejadian perkara (TKP).

Dicky menuturkan korban IP bukan hanya diculik, tetapi juga dibunuh. Nahasnya, jenazah korban ditemukan beberapa hari kemudian di Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Jenazah korban IP ditemukan dalam keadaan tangan terikat tali sementara kepalanya dililit dengan lakban berwarna hitam.

Adapun, kasus ini ditangani Resmob Polda Metro Jaya.

"Yang sudah mengamankan Polda. Polda lagi mengembangkan kasus sekarang, sedang fokus mengamankan pelaku," jelas Dicky.

Berdasarkan hasil penyelidikan, empat orang terduga pelaku ditangkap karena terlibat dalam penculikan tersebut.

"Baru empat orang yang diamankan, eksekutornya lagi dikejar, lagi lari," ucap Dicky.

Jenazah Kacab Bank BUMN Bakal Diotopsi

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian terkait peristiwa tersebut. Namun, jenazah korban IP sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses autopsi sebagai keperluan proses penyelidikan lebih lanjut.

Polisi membawa jenazah terduga seorang Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) sebuah bank di Jakarta berinisial IP ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk proses penyelidikan.

"Iya benar jenazah di RS Polri Kramat Jati," kata Kepala RS Polri Brigjen Polisi Prima Heru Yulihartono saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Jenazah ditemukan di Kampung Karangsambung, RT 8/RW 4, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, sekitar pukul 05.30 WIB.

Seorang warga di area persawahan yang pertama kali menemukan jenazah dalam kondisi tangan dan kaki terikat, sedangkan kepala dan mukanya terlilit lakban.

Jenazah langsung dilarikan ke RS Polri Kramat Jati untuk proses autopsi sebagai rangkaian dari penyelidikan. Setibanya di RS Polri Kramat Jati, jenazah langsung diturunkan dari ambulans dan masuk ke dalam ruangan instalasi forensik.

Sejumlah rekan kerja korban juga berdatangan untuk melihat jenazah korban. Terlihat beberapa barang bukti yang ditemukan di lokasi penemuan jenazah dibawa dan tersimpan di dalam kantong plastik.

