Cuaca Jabodetabek Hari Ini Kamis 21 Agustus 2025, Hujan Lebat Disertai Petir

Bisnis.com, Jakarta — Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) prediksi wilayah Jabodetabek pada hari ini, Kamis 21 Agustus 2025 hujan lebat disertai petir.
Wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu:
BMKG memprediksi wilayah Jakarta hingga Kepulauan Seribu hujan petir dengan rata-rata suhu di angka 23-30 derajat celsius dan tingkat kelembaban di antara 68-98% hingga tengah malam nanti.
Wilayah Kabupaten Tangerang, Banten:
BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Tangerang hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata di angka 24-30 derajat celsius dan tingkat kelembaban 68-97%.
Wilayah Kota Tangerang, Banten:
Baca Juga
BMKG memprediksi wilayah Kota Tangerang hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 24-30 derajat celsius dan kelembaban 69-97%.
Wilayah Kota Tangerang Selatan, Banten:
BMKG memprediksi wilayah Kota Tangerang Selatan hujan lebat disertai petir hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 24-31 derajat celsius dan kelembaban 70-97%.
Wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat:
BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Bogor Jawa Barat hujan lebat disertai petir hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 22-29 derajat celsius dan tingkat kelembaban 65-97%.
Wilayah Kota Bogor, Jawa Barat:
BMKG memprediksi wilayah Kota Bogor Jawa Barat hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 22-29 derajat celsius dan kelembaban 61-98%.
Wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat:
BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Bekasi Jawa Barat hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-29 derajat celsius dan kelembaban 74-96%.
Wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat:
BMKG memprediksi wilayah Kota Bekasi Jawa Barat hujan sedang hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-29 derajat celsius dan kelembaban 72-98%.
Wilayah Kota Depok, Jawa Barat:
BMKG memprediksi wilayah Kota Depok Jawa Barat hujan lebat disertai petir hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-30 derajat celsius dan kelembaban 69-98%.