Cuaca Jabodetabek Hari Ini Kamis 21 Agustus 2025, Hujan Lebat Disertai Petir

Berikut ini prediksi BMKG untuk beberapa wilayah di Jabodetabek hari ini, Kamis 21 Agustus 2025.

Bisnis.com, Jakarta — Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) prediksi wilayah Jabodetabek pada hari ini, Kamis 21 Agustus 2025 hujan lebat disertai petir.

Wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu:

BMKG memprediksi wilayah Jakarta hingga Kepulauan Seribu hujan petir dengan rata-rata suhu di angka 23-30 derajat celsius dan tingkat kelembaban di antara 68-98% hingga tengah malam nanti.

Wilayah Kabupaten Tangerang, Banten:

BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Tangerang hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata di angka 24-30 derajat celsius dan tingkat kelembaban 68-97%.

Wilayah Kota Tangerang, Banten:

BMKG memprediksi wilayah Kota Tangerang hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 24-30 derajat celsius dan kelembaban 69-97%.

Wilayah Kota Tangerang Selatan, Banten:

BMKG memprediksi wilayah Kota Tangerang Selatan hujan lebat disertai petir hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 24-31 derajat celsius dan kelembaban 70-97%.

Wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Bogor Jawa Barat hujan lebat disertai petir hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 22-29 derajat celsius dan tingkat kelembaban 65-97%.

Wilayah Kota Bogor, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kota Bogor Jawa Barat hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 22-29 derajat celsius dan kelembaban 61-98%.

Wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Bekasi Jawa Barat hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-29 derajat celsius dan kelembaban 74-96%.

Wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kota Bekasi Jawa Barat hujan sedang hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-29 derajat celsius dan kelembaban 72-98%.

Wilayah Kota Depok, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kota Depok Jawa Barat hujan lebat disertai petir hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-30 derajat celsius dan kelembaban 69-98%.