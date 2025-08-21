Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Cuaca Jabodetabek Hari Ini Kamis 21 Agustus 2025, Hujan Lebat Disertai Petir

Berikut ini prediksi BMKG untuk beberapa wilayah di Jabodetabek hari ini, Kamis 21 Agustus 2025.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 07:57
Share
Seorang pria melintasi jalan saat hujan turun di area komersial membuat sebagian besar toko ditutup di tengah peringatan banjir dan angin kencang di Taiwan Utara akibat Topan Khanun, di Taipei, Taiwan, 3 Agustus 2023. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Seorang pria melintasi jalan saat hujan turun di area komersial membuat sebagian besar toko ditutup di tengah peringatan banjir dan angin kencang di Taiwan Utara akibat Topan Khanun, di Taipei, Taiwan, 3 Agustus 2023. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Bisnis.com, Jakarta — Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) prediksi wilayah Jabodetabek pada hari ini, Kamis 21 Agustus 2025 hujan lebat disertai petir. 

Wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu:

BMKG memprediksi wilayah Jakarta hingga Kepulauan Seribu hujan petir dengan rata-rata suhu di angka 23-30 derajat celsius dan tingkat kelembaban di antara 68-98% hingga tengah malam nanti.

Wilayah Kabupaten Tangerang, Banten:

BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Tangerang hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata di angka 24-30 derajat celsius dan tingkat kelembaban 68-97%.

Wilayah Kota Tangerang, Banten:

Baca Juga

BMKG memprediksi wilayah Kota Tangerang hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 24-30 derajat celsius dan kelembaban 69-97%.

Wilayah Kota Tangerang Selatan, Banten:

BMKG memprediksi wilayah Kota Tangerang Selatan hujan lebat disertai petir hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 24-31 derajat celsius dan kelembaban 70-97%.

Wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Bogor Jawa Barat hujan lebat disertai petir hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 22-29 derajat celsius dan tingkat kelembaban 65-97%.

Wilayah Kota Bogor, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kota Bogor Jawa Barat hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 22-29 derajat celsius dan kelembaban 61-98%.

Wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Bekasi Jawa Barat hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-29 derajat celsius dan kelembaban 74-96%.

Wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kota Bekasi Jawa Barat hujan sedang hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-29 derajat celsius dan kelembaban 72-98%.

Wilayah Kota Depok, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kota Depok Jawa Barat hujan lebat disertai petir hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-30 derajat celsius dan kelembaban 69-98%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Restu Wahyuning Asih

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Healthcare Issuers Outpace Broader Market Performance
Premium
21 menit yang lalu

Healthcare Issuers Outpace Broader Market Performance

Penopang Prospek Pasar Komoditas Baja, Tembaga, hingga Nikel, saat Perang Dagang Memanas
Premium
1 jam yang lalu

Penopang Prospek Pasar Komoditas Baja, Tembaga, hingga Nikel, saat Perang Dagang Memanas

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Update Kerusakan Akibat Gempa 4,9 SR di Bekasi, 20 Warga Terdampak

Update Kerusakan Akibat Gempa 4,9 SR di Bekasi, 20 Warga Terdampak

BMKG Catat Ada 13 Kali Gempa Susulan di Karawang-Bekasi

BMKG Catat Ada 13 Kali Gempa Susulan di Karawang-Bekasi

Ramalan Cuaca Jakarta dan Sekitarnya pada Hari Ini Rabu (20/8)

Ramalan Cuaca Jakarta dan Sekitarnya pada Hari Ini Rabu (20/8)

Bukan Pawang Hujan, Ini Penyebab Cuaca Cerah saat Peringatan HUT Ke-80 RI di Jakarta

Bukan Pawang Hujan, Ini Penyebab Cuaca Cerah saat Peringatan HUT Ke-80 RI di Jakarta

Cuaca Ekstrem dan Perubahan Iklim Jadi Tantangan Besar Industri Energi Bersih EBT Global

Cuaca Ekstrem dan Perubahan Iklim Jadi Tantangan Besar Industri Energi Bersih EBT Global

Prakiraan Cuaca 19 Agustus 2025, BMKG Sebut Jakarta hingga Bogor Diguyur Hujan

Prakiraan Cuaca 19 Agustus 2025, BMKG Sebut Jakarta hingga Bogor Diguyur Hujan

Cuaca 18 Agustus 2025: Palembang, Jambi, Surabaya dan Yogyakarta Diprediksi Hujan

Cuaca 18 Agustus 2025: Palembang, Jambi, Surabaya dan Yogyakarta Diprediksi Hujan

Cuaca Jakarta Hari Ini Kamis (14/8), Diprediksi Berawan hingga Tengah Malam

Cuaca Jakarta Hari Ini Kamis (14/8), Diprediksi Berawan hingga Tengah Malam

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Cuaca Jabodetabek Hari Ini Kamis 21 Agustus 2025, Hujan Lebat Disertai Petir
Metro
3 jam yang lalu

Cuaca Jabodetabek Hari Ini Kamis 21 Agustus 2025, Hujan Lebat Disertai Petir

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Jakarta Kamis (21/8)
Metro
3 jam yang lalu

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Jakarta Kamis (21/8)

Gempa 4,9 Magnitudo Bekasi Tak Disertai Retakan Tanah, Masyarakat Diminta Tenang
Metro
13 jam yang lalu

Gempa 4,9 Magnitudo Bekasi Tak Disertai Retakan Tanah, Masyarakat Diminta Tenang

BMKG Laporkan Gempa Susulan Usai Bekasi Diguncang 4,9 SR
Metro
13 jam yang lalu

BMKG Laporkan Gempa Susulan Usai Bekasi Diguncang 4,9 SR

BMKG Ungkap Penyebab Gempa Bumi 4,9 Magnitudo Guncang Bekasi
Metro
14 jam yang lalu

BMKG Ungkap Penyebab Gempa Bumi 4,9 Magnitudo Guncang Bekasi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

BREAKING NEWS! Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Bekasi, Terasa hingga Jakarta

2

BMKG Peringatkan Gempa Susulan di Bekasi Setelah 4,9 Magnitudo

3

Penyebab Getaran Gempa Bekasi Terasa hingga Jakarta dan Tangsel

4

Getaran Gempa Bekasi Terasa hingga Jakarta, Tangsel, dan Depok

5

Imbas Gempa Bekasi, Layanan KRL di Stasiun Tanah Abang Sempat Terhenti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Penyerahan Bantuan Pemutihan Ijazah di Jakarta
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

BREAKING NEWS! Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Bekasi, Terasa hingga Jakarta

2

BMKG Peringatkan Gempa Susulan di Bekasi Setelah 4,9 Magnitudo

3

Penyebab Getaran Gempa Bekasi Terasa hingga Jakarta dan Tangsel

4

Getaran Gempa Bekasi Terasa hingga Jakarta, Tangsel, dan Depok

5

Imbas Gempa Bekasi, Layanan KRL di Stasiun Tanah Abang Sempat Terhenti