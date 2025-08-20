Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gempa 4,9 Magnitudo Bekasi Tak Disertai Retakan Tanah, Masyarakat Diminta Tenang

Gempa 4,9 Magnitudo mengguncang Bekasi tanpa retakan tanah. Masyarakat diminta tenang dan waspada, serta memeriksa bangunan dan mengikuti arahan BPBD.
Rahmad Fauzan
Rahmad Fauzan - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 21:59
Share
Gerakan seismograf saat gempa bumi/khaleejtimes
Gerakan seismograf saat gempa bumi/khaleejtimes

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan gempa berkekuatan 4,9 Magnitudo yang mengguncang Bekasi, Jawa Barat, tak disertai retakan tanah sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. 

Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral M. Wafid menjelaskan secara geologis lokasi pusat gempa bumi berada di darat, dengan morfologi wilayah terdekat didominasi oleh dataran, berombak, bergelombang, hingga pegunungan. 

"Litologi penyusun wilayah ini terdiri atas batuan sedimen berumur tersier, batuan gunungapi berumur kuarter, dan endapan aluvium berumur resen. Batuan yang telah mengalami pelapukan dan/atau sedimen permukaan berpotensi memperkuat guncangan gempa bumi," kata Wafid dalam siaran pers, Rabu (20/9/2025). 

Selain itu, masyarakat diharapkan melakukan pemeriksaan mandiri terkait kondisi bangunan setelah terjadi gempa bumi; mengamati dan mematuhi rambu evakuasi; menjauhi daerah tebing yang berpotensi terjadi gerakan tanah, terutama saat terjadi hujan.

"Kejadian gempa bumi ini diperkirakan tidak diikuti oleh bahaya ikutan, seperti retakan tanah, penurunan lahan, likuefaksi dan longsoran. Oleh karena itu masyarakat tidak perlu khawatir," kata Wafid.

Lalu, sambungnya, bangunan di daerah rawan gempa bumi diharapkan dapat mengikuti kaidah bangunan tahan gempa, guna menghindari risiko kerusakan, serta dilengkapi dengan jalur evakuasi.

Baca Juga

Secara umum, tambahnya, kekerasan batuan permukaan dipengaruhi oleh umur dan jenis batuan. Batuan yang berumur lebih muda atau yang telah mengalami pelapukan mempunyai kekerasan lebih rendah begitu juga sebaliknya. 

Berdasarkan data tapak lokal (Vs30), wilayah terdekat dengan pusat gempa bumi diklasifikasikan ke dalam kelas tanah C (tanah sangat padat dan batuan lunak), kelas tanah D (tanah sedang), dan kelas tanah E (tanah lunak).

"Keberadaan kelas tanah yang lebih lunak ini berarti potensi guncangan gempa bumi di area tersebut bisa terasa lebih intens," kata dia. 

Dari aspek penyebab, ujar Wafid, analisis parameter sumber mengungkapkan gempa ini diakibatkan oleh sesar naik pada zona Sesar Baribis. 

Sampai dengan laporan ini dibuat, tidak ada informasi terkait dengan kerusakan bangunan dan korban jiwa akibat kejadian gempa bumi ini. Guncangan gempa bumi ini dirasakan dengan intensitas III-IV MMI (Modified Mercalli Intensity) di Bekasi, dan III MMI di Purwakarta, Jakarta, Depok, Cikarang, dan Bandung. 

Daerah ini terletak pada Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Menengah. Kejadian gempa bumi ini tidak menyebabkan tsunami karena lokasi gempa bumi berpusat di darat. 

Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang, mengikuti arahan serta informasi dari petugas BPBD setempat, dan tetap waspada dengan kejadian gempa bumi susulan. Termasuk, jangan terpancing oleh isu yang tidak bertanggung jawab mengenai gempa bumi dan tsunami.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rahmad Fauzan
Editor : Leo Dwi Jatmiko

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kejutan Pemangkasan BI Rate dan Bayang-bayang Tekanan Margin Bank Besar
Premium
29 menit yang lalu

Kejutan Pemangkasan BI Rate dan Bayang-bayang Tekanan Margin Bank Besar

Blackrock Lawan Arah, Lanjut Borong Saham PGEO
Premium
1 jam yang lalu

Blackrock Lawan Arah, Lanjut Borong Saham PGEO

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Asa DSSA di Bisnis Panel Surya dan Internet Murah via Lelang Frekuensi 1,4 GHz

Asa DSSA di Bisnis Panel Surya dan Internet Murah via Lelang Frekuensi 1,4 GHz

Konsumsi Listrik Sepanjang Semester I/2025 Capai Target

Konsumsi Listrik Sepanjang Semester I/2025 Capai Target

ESDM Terbitkan Permen Baru Usai Sumur Minyak Ilegal di Blora Terbakar

ESDM Terbitkan Permen Baru Usai Sumur Minyak Ilegal di Blora Terbakar

Pesan Bahlil di HUT ke-80 RI: Sumber Daya Alam Jangan Hanya untuk Pengusaha Besar

Pesan Bahlil di HUT ke-80 RI: Sumber Daya Alam Jangan Hanya untuk Pengusaha Besar

Janji Prabowo Berantas Tambang Ilegal Meski Dibekingi Jenderal

Janji Prabowo Berantas Tambang Ilegal Meski Dibekingi Jenderal

PTBA Coal Shares Under Pressure with Potential for Rebound

PTBA Coal Shares Under Pressure with Potential for Rebound

BMKG Laporkan Gempa Susulan Usai Bekasi Diguncang 4,9 SR

BMKG Laporkan Gempa Susulan Usai Bekasi Diguncang 4,9 SR

BMKG Ungkap Penyebab Gempa Bumi 4,9 Magnitudo Guncang Bekasi

BMKG Ungkap Penyebab Gempa Bumi 4,9 Magnitudo Guncang Bekasi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Gempa 4,9 Magnitudo Bekasi Tak Disertai Retakan Tanah, Masyarakat Diminta Tenang
Metro
1 jam yang lalu

Gempa 4,9 Magnitudo Bekasi Tak Disertai Retakan Tanah, Masyarakat Diminta Tenang

BMKG Laporkan Gempa Susulan Usai Bekasi Diguncang 4,9 SR
Metro
1 jam yang lalu

BMKG Laporkan Gempa Susulan Usai Bekasi Diguncang 4,9 SR

BMKG Ungkap Penyebab Gempa Bumi 4,9 Magnitudo Guncang Bekasi
Metro
1 jam yang lalu

BMKG Ungkap Penyebab Gempa Bumi 4,9 Magnitudo Guncang Bekasi

BMKG Peringatkan Gempa Susulan di Bekasi Setelah 4,9 Magnitudo
Metro
2 jam yang lalu

BMKG Peringatkan Gempa Susulan di Bekasi Setelah 4,9 Magnitudo

Getaran Gempa Bekasi Terasa hingga Jakarta, Tangsel, dan Depok
Metro
2 jam yang lalu

Getaran Gempa Bekasi Terasa hingga Jakarta, Tangsel, dan Depok

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

BREAKING NEWS! Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Bekasi, Terasa hingga Jakarta

2

BMKG Peringatkan Gempa Susulan di Bekasi Setelah 4,9 Magnitudo

3

Penyebab Getaran Gempa Bekasi Terasa hingga Jakarta dan Tangsel

4

Kebakaran Apartemen City Park Jakbar, Tim Damkar Sebut Nihil Korban

5

Kebakaran Apartemen City Park Jakbar Disulut Kebocoran Gas

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Ekspor Pakaian RI ke AS Mengalami Peningkatan
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

BREAKING NEWS! Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Bekasi, Terasa hingga Jakarta

2

BMKG Peringatkan Gempa Susulan di Bekasi Setelah 4,9 Magnitudo

3

Penyebab Getaran Gempa Bekasi Terasa hingga Jakarta dan Tangsel

4

Kebakaran Apartemen City Park Jakbar, Tim Damkar Sebut Nihil Korban

5

Kebakaran Apartemen City Park Jakbar Disulut Kebocoran Gas