BMKG Peringatkan Gempa Susulan di Bekasi Setelah 4,9 Magnitudo

BMKG peringatkan potensi gempa susulan di Bekasi setelah gempa 4,9 magnitudo mengguncang, terasa hingga Jakarta. Tetap tenang dan waspada.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan peringatan gempa bumi susulan setelah Gempa bumimagnitudo 4,9 telah mengguncang wilayah Bekasi, Jawa Barat yang menyebabkan getaran hingga ke wilayah Jakarta.

“Hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi,” tulis pihak BMKG dalam keterangan singkat, Rabu (20/8/2025).

Adapun, BMKG menerangkan bahwa gempa bumi dengan magnitudo 4,9 itu berlokasi di darat 14 km Tenggara Kabupaten Bekasi pada 19:54 WIB, malam.

Pergeseran bumi itu terjadi di kedalaman 10 km. Gempa ini di wilayah III Purwakarta, Bekasi, Jakarta, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, hingga Pelabuhan Ratu.

Pusat gempa berada di darat 14 km Tenggara Kabupaten Bekasi. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan siaga gempa susulan.