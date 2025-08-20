Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BMKG Peringatkan Gempa Susulan di Bekasi Setelah 4,9 Magnitudo

BMKG peringatkan potensi gempa susulan di Bekasi setelah gempa 4,9 magnitudo mengguncang, terasa hingga Jakarta. Tetap tenang dan waspada.
Afiffah Rahmah Nurdifa
Afiffah Rahmah Nurdifa - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 20:35
Share
Ilustrasi gempa hari ini./Shutterstock
Ilustrasi gempa hari ini./Shutterstock
Ringkasan Berita
  • BMKG memperingatkan potensi gempa susulan setelah gempa berkekuatan 4,9 magnitudo mengguncang Bekasi dan terasa hingga Jakarta.
  • Gempa terjadi di darat, 14 km Tenggara Kabupaten Bekasi, dengan kedalaman 10 km pada pukul 19:54 WIB.
  • Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan gempa susulan di wilayah terdampak.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan peringatan gempa bumi susulan setelah Gempa bumimagnitudo 4,9 telah mengguncang wilayah Bekasi, Jawa Barat yang menyebabkan getaran hingga ke wilayah Jakarta.

“Hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi,” tulis pihak BMKG dalam keterangan singkat, Rabu (20/8/2025).

Adapun, BMKG menerangkan bahwa gempa bumi dengan magnitudo 4,9 itu berlokasi di darat 14 km Tenggara Kabupaten Bekasi pada 19:54 WIB, malam.

Baca Juga

Pergeseran bumi itu terjadi di kedalaman 10 km. Gempa ini di wilayah III Purwakarta, Bekasi, Jakarta, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, hingga Pelabuhan Ratu.

Pusat gempa berada di darat 14 km Tenggara Kabupaten Bekasi. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan siaga gempa susulan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Afiffah Rahmah Nurdifa
Editor : Leo Dwi Jatmiko

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sharia Banks Race to Establish Bullion Banking Services
Premium
51 menit yang lalu

Sharia Banks Race to Establish Bullion Banking Services

Historia Bisnis: Momen Harga Saham Dunia Anjlok usai Wapres Uni Soviet Kudeta Gorbachev
Premium
1 jam yang lalu

Historia Bisnis: Momen Harga Saham Dunia Anjlok usai Wapres Uni Soviet Kudeta Gorbachev

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

BMKG Ungkap Penyebab Gempa Bumi 4,9 Magnitudo Guncang Bekasi

BMKG Ungkap Penyebab Gempa Bumi 4,9 Magnitudo Guncang Bekasi

Getaran Gempa Bekasi Terasa hingga Jakarta, Tangsel, dan Depok

Getaran Gempa Bekasi Terasa hingga Jakarta, Tangsel, dan Depok

Imbas Gempa Bekasi, Layanan KRL di Stasiun Tanah Abang Sempat Terhenti

Imbas Gempa Bekasi, Layanan KRL di Stasiun Tanah Abang Sempat Terhenti

Gempa Bekasi: Warga Jakarta Berhamburan, Perjalanan KRL Tanah Abang Dihentikan

Gempa Bekasi: Warga Jakarta Berhamburan, Perjalanan KRL Tanah Abang Dihentikan

SPEKTRUM : Planet Lain

SPEKTRUM : Planet Lain

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Penyebab Getaran Gempa Bekasi Terasa hingga Jakarta dan Tangsel

Penyebab Getaran Gempa Bekasi Terasa hingga Jakarta dan Tangsel

BREAKING NEWS! Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Bekasi, Terasa hingga Jakarta

BREAKING NEWS! Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Bekasi, Terasa hingga Jakarta

Berita Lainnya

Berita Terbaru

BMKG Ungkap Penyebab Gempa Bumi 4,9 Magnitudo Guncang Bekasi
Metro
20 menit yang lalu

BMKG Ungkap Penyebab Gempa Bumi 4,9 Magnitudo Guncang Bekasi

BMKG Peringatkan Gempa Susulan di Bekasi Setelah 4,9 Magnitudo
Metro
46 menit yang lalu

BMKG Peringatkan Gempa Susulan di Bekasi Setelah 4,9 Magnitudo

Getaran Gempa Bekasi Terasa hingga Jakarta, Tangsel, dan Depok
Metro
49 menit yang lalu

Getaran Gempa Bekasi Terasa hingga Jakarta, Tangsel, dan Depok

Imbas Gempa Bekasi, Layanan KRL di Stasiun Tanah Abang Sempat Terhenti
Metro
57 menit yang lalu

Imbas Gempa Bekasi, Layanan KRL di Stasiun Tanah Abang Sempat Terhenti

Gempa Bekasi: Warga Jakarta Berhamburan, Perjalanan KRL Tanah Abang Dihentikan
Metro
57 menit yang lalu

Gempa Bekasi: Warga Jakarta Berhamburan, Perjalanan KRL Tanah Abang Dihentikan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

BREAKING NEWS! Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Bekasi, Terasa hingga Jakarta

2

BMKG Peringatkan Gempa Susulan di Bekasi Setelah 4,9 Magnitudo

3

Penyebab Getaran Gempa Bekasi Terasa hingga Jakarta dan Tangsel

4

Kebakaran Apartemen City Park Jakbar, Tim Damkar Sebut Nihil Korban

5

Kebakaran Apartemen City Park Jakbar Disulut Kebocoran Gas

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Ekspor Pakaian RI ke AS Mengalami Peningkatan
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

BREAKING NEWS! Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Bekasi, Terasa hingga Jakarta

2

BMKG Peringatkan Gempa Susulan di Bekasi Setelah 4,9 Magnitudo

3

Penyebab Getaran Gempa Bekasi Terasa hingga Jakarta dan Tangsel

4

Kebakaran Apartemen City Park Jakbar, Tim Damkar Sebut Nihil Korban

5

Kebakaran Apartemen City Park Jakbar Disulut Kebocoran Gas