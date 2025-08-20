Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BMKG Ungkap Penyebab Gempa Bumi 4,9 Magnitudo Guncang Bekasi

Gempa M 4,9 guncang Bekasi akibat sesar naik busur belakang Jawa Barat, terasa di beberapa wilayah, tanpa laporan kerusakan. Tetap tenang, hindari isu hoaks.
Afiffah Rahmah Nurdifa
Afiffah Rahmah Nurdifa - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 21:01
Share
Ilustrasi gempa hari ini./Shutterstock
Ilustrasi gempa hari ini./Shutterstock
Ringkasan Berita
  • Gempa bumi berkekuatan 4,9 magnitudo mengguncang wilayah Kabupaten Karawang dan sekitarnya pada kedalaman 10 km, dipicu oleh sesar naik busur belakang Jawa Barat.
  • Gempa dirasakan dengan intensitas berbeda di beberapa wilayah, termasuk Bekasi, Purwakarta, Cikarang, Depok, Bandung, Jakarta, dan Tangerang Selatan, namun tidak ada laporan kerusakan bangunan.
  • BMKG mencatat satu gempa susulan dengan magnitudo 2,1 dan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap penyebab gempa bumi tektonik berkekuatan 4,9 magnitudo terjadi pada 19:54 WIB, wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat dan sekitarnya. 

Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan hasil analisa BMKG menunjukkan episenter gempabumi terletak pada koordinat 6.52 LS dan 107.25 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 19 km Tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada kedalaman 10 km.
 
“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal yang dipicu oleh sumber gempa sesar naik busur belakang Jawa Barat (West Java back arc thrust),” kata Daryono dalam keterangan tertulis, Rabu (20/8/2025). 

Berdasarkan laporan dari masyarakat, gempa bumi ini dirasakan di wilayah Bekasi dengan Skala Intensitas III - IV MMI, di Purwakarta, Cikarang dan Depok dengan Skala Intensitas III MMI, di  Bandung, Jakarta, Tangerang Selatan, Bekasi Timur dengan Skala Intensitas II - III, di Tangerang, Pandegalang, Cianjur dan Pelabuhanratu, Lebak dengan Skala Intensitas II MMI. 

Baca Juga

“Namun hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempabumi tersebut,” terangnya. 

Berdasarkan hasil monitoring BMKG, Hingga pukul 20:35 WIB menunjukkan adanya 1 aktivitas gempabumi susulan dengan magnitude M2.1


Pihaknya mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Afiffah Rahmah Nurdifa
Editor : Leo Dwi Jatmiko

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sharia Banks Race to Establish Bullion Banking Services
Premium
51 menit yang lalu

Sharia Banks Race to Establish Bullion Banking Services

Historia Bisnis: Momen Harga Saham Dunia Anjlok usai Wapres Uni Soviet Kudeta Gorbachev
Premium
1 jam yang lalu

Historia Bisnis: Momen Harga Saham Dunia Anjlok usai Wapres Uni Soviet Kudeta Gorbachev

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

BMKG Peringatkan Gempa Susulan di Bekasi Setelah 4,9 Magnitudo

BMKG Peringatkan Gempa Susulan di Bekasi Setelah 4,9 Magnitudo

Getaran Gempa Bekasi Terasa hingga Jakarta, Tangsel, dan Depok

Getaran Gempa Bekasi Terasa hingga Jakarta, Tangsel, dan Depok

Imbas Gempa Bekasi, Layanan KRL di Stasiun Tanah Abang Sempat Terhenti

Imbas Gempa Bekasi, Layanan KRL di Stasiun Tanah Abang Sempat Terhenti

Penyebab Getaran Gempa Bekasi Terasa hingga Jakarta dan Tangsel

Penyebab Getaran Gempa Bekasi Terasa hingga Jakarta dan Tangsel

SPEKTRUM : Planet Lain

SPEKTRUM : Planet Lain

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Gempa Bekasi: Warga Jakarta Berhamburan, Perjalanan KRL Tanah Abang Dihentikan

Gempa Bekasi: Warga Jakarta Berhamburan, Perjalanan KRL Tanah Abang Dihentikan

BREAKING NEWS! Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Bekasi, Terasa hingga Jakarta

BREAKING NEWS! Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Bekasi, Terasa hingga Jakarta

Berita Lainnya

Berita Terbaru

BMKG Ungkap Penyebab Gempa Bumi 4,9 Magnitudo Guncang Bekasi
Metro
20 menit yang lalu

BMKG Ungkap Penyebab Gempa Bumi 4,9 Magnitudo Guncang Bekasi

BMKG Peringatkan Gempa Susulan di Bekasi Setelah 4,9 Magnitudo
Metro
46 menit yang lalu

BMKG Peringatkan Gempa Susulan di Bekasi Setelah 4,9 Magnitudo

Getaran Gempa Bekasi Terasa hingga Jakarta, Tangsel, dan Depok
Metro
49 menit yang lalu

Getaran Gempa Bekasi Terasa hingga Jakarta, Tangsel, dan Depok

Imbas Gempa Bekasi, Layanan KRL di Stasiun Tanah Abang Sempat Terhenti
Metro
57 menit yang lalu

Imbas Gempa Bekasi, Layanan KRL di Stasiun Tanah Abang Sempat Terhenti

Gempa Bekasi: Warga Jakarta Berhamburan, Perjalanan KRL Tanah Abang Dihentikan
Metro
57 menit yang lalu

Gempa Bekasi: Warga Jakarta Berhamburan, Perjalanan KRL Tanah Abang Dihentikan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

BREAKING NEWS! Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Bekasi, Terasa hingga Jakarta

2

BMKG Peringatkan Gempa Susulan di Bekasi Setelah 4,9 Magnitudo

3

Penyebab Getaran Gempa Bekasi Terasa hingga Jakarta dan Tangsel

4

Kebakaran Apartemen City Park Jakbar, Tim Damkar Sebut Nihil Korban

5

Kebakaran Apartemen City Park Jakbar Disulut Kebocoran Gas

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Ekspor Pakaian RI ke AS Mengalami Peningkatan
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

BREAKING NEWS! Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Bekasi, Terasa hingga Jakarta

2

BMKG Peringatkan Gempa Susulan di Bekasi Setelah 4,9 Magnitudo

3

Penyebab Getaran Gempa Bekasi Terasa hingga Jakarta dan Tangsel

4

Kebakaran Apartemen City Park Jakbar, Tim Damkar Sebut Nihil Korban

5

Kebakaran Apartemen City Park Jakbar Disulut Kebocoran Gas