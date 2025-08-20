Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gempa Bekasi: Warga Jakarta Berhamburan, Perjalanan KRL Tanah Abang Dihentikan

Gempa 4,9 magnitudo mengguncang Bekasi, membuat warga Jakarta panik dan perjalanan KRL Tanah Abang dihentikan sementara untuk keselamatan.
Leo Dwi Jatmiko, Afiffah Rahmah Nurdifa
Leo Dwi Jatmiko , Afiffah Rahmah Nurdifa & Muhammad Olga - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 20:24
Share
Gerakan seismograf saat gempa bumi/khaleejtimes
Gerakan seismograf saat gempa bumi/khaleejtimes

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat telah terjadi gempa bumi magnitudo 4,9 telah mengguncang wilayah Bekasi, Jawa Barat pada Rabu (20/8/2025).

Dikutip dari unggahan BMKG, gempa tersebut terjadi pada pukul 19.54 WIB yang berlokasi di 6.48LS, 107.24BT atau 14 km Tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Diketahui gempa bumi tersebut memiliki terjadi di kedalaman 10 kilometer.

Ria, salah satu warga yang tinggal di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, mengaku merasa getaran yang cukup hebat. Dia bersama anak dan suaminya bergegas keluar rumah beberapa detik setelah gempa terjadi.

“Guncangannya terasa banget. Saya langsung lari ke bawah,” kata Ria, Rabu (20/8/2025).

Hal yang sama juga dilakukan Linda yang saat itu tengah duduk santai di rumah sambil menonton televisi. Dia merasa terjadi getaran yang cukup hebat.

“televisi tiba-tiba bergetar. Saya yakin ini gempa,” kata Linda.

Baca Juga

Warga di sekitaran Rusun Pasar Rumput, Setiabudi panik keluar dari unit untuk bersiaga. Sebagian bertanya-tanya melalui pesan singkat dan memastikan asal muasal guncangan tersebut.

Sejumlah warga di lantai 21 rusun ini tak mengira guncangan berasal dari pergeseran bumi yang terjadi di Bekasi, hingga terasa ke Jakarta.

“Ini gempa? Kalau turun ke bawah pakai lift atau tangga?” ujar salah seorang penghuni.

Kendati demikian, guncangan tersebut tak berlangsung lama dan mulai reda sehingga penghuni di sejumlah lantai memutuskan untuk tak beranjak dari unit masing-masing.

Ratusan penumpang di stasiun Tanah Abang harus tertahan di Kereta dan Stasiun, imbas pemberhentian sementara perjalanan kereta usai adanya gempa berkekuatan 4,9 magnitudo yang mengguncang Bekasi dan Jakarta, Rabu (20/8/2025) Bisnis/Muhammad Olga
Ratusan penumpang di stasiun Tanah Abang harus tertahan di Kereta dan Stasiun, imbas pemberhentian sementara perjalanan kereta usai adanya gempa berkekuatan 4,9 magnitudo yang mengguncang Bekasi dan Jakarta, Rabu (20/8/2025) Bisnis/Muhammad Olga

Sementara itu Stasiun Tanah Abang, Jakarta, menghentikan sejumlah perjalanan kereta Commuter Line sesaat setelah gempa terjadi. Penumpang menanggapi hal tersebut dengan tenang.

“Perjalanan Commuter Line masih menunggu aman jalur untuk dilalui. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan perjalanan Anda. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih,” kata petugas di Stasiun Tanah Abang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Leo Dwi Jatmiko, Afiffah Rahmah Nurdifa & Muhammad Olga
Editor : Leo Dwi Jatmiko

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sharia Banks Race to Establish Bullion Banking Services
Premium
51 menit yang lalu

Sharia Banks Race to Establish Bullion Banking Services

Historia Bisnis: Momen Harga Saham Dunia Anjlok usai Wapres Uni Soviet Kudeta Gorbachev
Premium
1 jam yang lalu

Historia Bisnis: Momen Harga Saham Dunia Anjlok usai Wapres Uni Soviet Kudeta Gorbachev

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

BMKG Ungkap Penyebab Gempa Bumi 4,9 Magnitudo Guncang Bekasi

BMKG Ungkap Penyebab Gempa Bumi 4,9 Magnitudo Guncang Bekasi

BMKG Peringatkan Gempa Susulan di Bekasi Setelah 4,9 Magnitudo

BMKG Peringatkan Gempa Susulan di Bekasi Setelah 4,9 Magnitudo

Getaran Gempa Bekasi Terasa hingga Jakarta, Tangsel, dan Depok

Getaran Gempa Bekasi Terasa hingga Jakarta, Tangsel, dan Depok

Imbas Gempa Bekasi, Layanan KRL di Stasiun Tanah Abang Sempat Terhenti

Imbas Gempa Bekasi, Layanan KRL di Stasiun Tanah Abang Sempat Terhenti

Apartemen City Park di Cengkareng Kebakaran, Pemadaman Masih Berlangsung

Apartemen City Park di Cengkareng Kebakaran, Pemadaman Masih Berlangsung

Warga Diminta Siap Antisipasi Banjir Rob di Pesisir Utara Jakarta

Warga Diminta Siap Antisipasi Banjir Rob di Pesisir Utara Jakarta

IYCTC Desak Pemprov Jakarta Tuntaskan Ranperda KTR

IYCTC Desak Pemprov Jakarta Tuntaskan Ranperda KTR

Tingkatkan Keamanan Warga, Pemprov Jakarta Bakal Pasang Ribuan CCTV

Tingkatkan Keamanan Warga, Pemprov Jakarta Bakal Pasang Ribuan CCTV

Berita Lainnya

Berita Terbaru

BMKG Ungkap Penyebab Gempa Bumi 4,9 Magnitudo Guncang Bekasi
Metro
19 menit yang lalu

BMKG Ungkap Penyebab Gempa Bumi 4,9 Magnitudo Guncang Bekasi

BMKG Peringatkan Gempa Susulan di Bekasi Setelah 4,9 Magnitudo
Metro
46 menit yang lalu

BMKG Peringatkan Gempa Susulan di Bekasi Setelah 4,9 Magnitudo

Getaran Gempa Bekasi Terasa hingga Jakarta, Tangsel, dan Depok
Metro
48 menit yang lalu

Getaran Gempa Bekasi Terasa hingga Jakarta, Tangsel, dan Depok

Imbas Gempa Bekasi, Layanan KRL di Stasiun Tanah Abang Sempat Terhenti
Metro
56 menit yang lalu

Imbas Gempa Bekasi, Layanan KRL di Stasiun Tanah Abang Sempat Terhenti

Gempa Bekasi: Warga Jakarta Berhamburan, Perjalanan KRL Tanah Abang Dihentikan
Metro
57 menit yang lalu

Gempa Bekasi: Warga Jakarta Berhamburan, Perjalanan KRL Tanah Abang Dihentikan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

BREAKING NEWS! Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Bekasi, Terasa hingga Jakarta

2

BMKG Peringatkan Gempa Susulan di Bekasi Setelah 4,9 Magnitudo

3

Penyebab Getaran Gempa Bekasi Terasa hingga Jakarta dan Tangsel

4

Kebakaran Apartemen City Park Jakbar, Tim Damkar Sebut Nihil Korban

5

Kebakaran Apartemen City Park Jakbar Disulut Kebocoran Gas

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Ekspor Pakaian RI ke AS Mengalami Peningkatan
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

BREAKING NEWS! Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Bekasi, Terasa hingga Jakarta

2

BMKG Peringatkan Gempa Susulan di Bekasi Setelah 4,9 Magnitudo

3

Penyebab Getaran Gempa Bekasi Terasa hingga Jakarta dan Tangsel

4

Kebakaran Apartemen City Park Jakbar, Tim Damkar Sebut Nihil Korban

5

Kebakaran Apartemen City Park Jakbar Disulut Kebocoran Gas