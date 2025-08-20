Gempa Bekasi: Warga Jakarta Berhamburan, Perjalanan KRL Tanah Abang Dihentikan

Gempa 4,9 magnitudo mengguncang Bekasi, membuat warga Jakarta panik dan perjalanan KRL Tanah Abang dihentikan sementara untuk keselamatan.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat telah terjadi gempa bumi magnitudo 4,9 telah mengguncang wilayah Bekasi, Jawa Barat pada Rabu (20/8/2025).

Dikutip dari unggahan BMKG, gempa tersebut terjadi pada pukul 19.54 WIB yang berlokasi di 6.48LS, 107.24BT atau 14 km Tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Diketahui gempa bumi tersebut memiliki terjadi di kedalaman 10 kilometer.

Ria, salah satu warga yang tinggal di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, mengaku merasa getaran yang cukup hebat. Dia bersama anak dan suaminya bergegas keluar rumah beberapa detik setelah gempa terjadi.

“Guncangannya terasa banget. Saya langsung lari ke bawah,” kata Ria, Rabu (20/8/2025).

Hal yang sama juga dilakukan Linda yang saat itu tengah duduk santai di rumah sambil menonton televisi. Dia merasa terjadi getaran yang cukup hebat.

“televisi tiba-tiba bergetar. Saya yakin ini gempa,” kata Linda.

Warga di sekitaran Rusun Pasar Rumput, Setiabudi panik keluar dari unit untuk bersiaga. Sebagian bertanya-tanya melalui pesan singkat dan memastikan asal muasal guncangan tersebut.

Sejumlah warga di lantai 21 rusun ini tak mengira guncangan berasal dari pergeseran bumi yang terjadi di Bekasi, hingga terasa ke Jakarta.

“Ini gempa? Kalau turun ke bawah pakai lift atau tangga?” ujar salah seorang penghuni.

Kendati demikian, guncangan tersebut tak berlangsung lama dan mulai reda sehingga penghuni di sejumlah lantai memutuskan untuk tak beranjak dari unit masing-masing.

Ratusan penumpang di stasiun Tanah Abang harus tertahan di Kereta dan Stasiun, imbas pemberhentian sementara perjalanan kereta usai adanya gempa berkekuatan 4,9 magnitudo yang mengguncang Bekasi dan Jakarta, Rabu (20/8/2025) Bisnis/Muhammad Olga

Sementara itu Stasiun Tanah Abang, Jakarta, menghentikan sejumlah perjalanan kereta Commuter Line sesaat setelah gempa terjadi. Penumpang menanggapi hal tersebut dengan tenang.

“Perjalanan Commuter Line masih menunggu aman jalur untuk dilalui. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan perjalanan Anda. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih,” kata petugas di Stasiun Tanah Abang.