BMKG Laporkan Gempa Susulan Usai Bekasi Diguncang 4,9 SR

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi susulan berkekuatan 2,1 magnitudo di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Setelah peringatan gempa bumi 4,9 magnitudo terjadi.



BMKG mencatat gempa 2,1 magnitudo terjadi pada pukul 20:16 WIB. Berlokasi di 6.48LS, 107.22BT atau berada di 13 km Tenggara, yang terjadi di kedalaman 10 KM.



Sebelumnya gempa berkekuatan 4,9 magnitudo dirasakan oleh penduduk di Kabupaten Bekasi hingga Jakarta. BMKG melaporkan gempa itu berlokasi di darat 14 km Tenggara Kabupaten Bekasi pada 19:54 WIB, malam, karena adanya aktivitas pergeseran bumi di kedalaman 10 km.



Tak hanya itu, gempa ini juga dirasakan oleh penduduk di wilayah III Purwakarta, Bekasi, Jakarta, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, hingga Pelabuhan Ratu.



Akibatnya, layanan KRL di Stasiun Tanah Abang Sempat Terhenti. BMKG mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan siaga dari gempa susulan lainnya.