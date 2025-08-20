Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BMKG Laporkan Gempa Susulan Usai Bekasi Diguncang 4,9 SR

BMKG laporkan gempa susulan 2,1 magnitudo di Bekasi setelah gempa 4,9 magnitudo. Gempa dirasakan hingga Jakarta, Depok, dan Tangerang. Masyarakat diminta tetap waspada.
Sulthon Sulung Kandiyas
Sulthon Sulung Kandiyas - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 21:25
Share
Gerakan seismograf saat gempa bumi/khaleejtimes
Gerakan seismograf saat gempa bumi/khaleejtimes

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi susulan berkekuatan 2,1 magnitudo di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Setelah peringatan gempa bumi 4,9 magnitudo terjadi.
 
BMKG mencatat gempa 2,1 magnitudo terjadi pada pukul 20:16 WIB. Berlokasi di 6.48LS, 107.22BT atau berada di 13 km Tenggara, yang terjadi di kedalaman 10 KM. 

Sebelumnya gempa berkekuatan 4,9 magnitudo dirasakan oleh penduduk di Kabupaten Bekasi hingga Jakarta. BMKG melaporkan gempa itu berlokasi di darat 14 km Tenggara Kabupaten Bekasi pada 19:54 WIB, malam, karena adanya aktivitas pergeseran bumi di kedalaman 10 km.

Tak hanya itu, gempa ini juga dirasakan oleh penduduk di wilayah III Purwakarta, Bekasi, Jakarta, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, hingga Pelabuhan Ratu.

Akibatnya, layanan KRL di Stasiun Tanah Abang Sempat Terhenti. BMKG mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan siaga dari gempa susulan lainnya.

Baca Juga

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sulthon Sulung Kandiyas
Editor : Muhammad Ridwan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Blackrock Lawan Arah, Lanjut Borong Saham PGEO
Premium
21 menit yang lalu

Blackrock Lawan Arah, Lanjut Borong Saham PGEO

Sharia Banks Race to Establish Bullion Banking Services
Premium
1 jam yang lalu

Sharia Banks Race to Establish Bullion Banking Services

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

BMKG Ungkap Penyebab Gempa Bumi 4,9 Magnitudo Guncang Bekasi

BMKG Ungkap Penyebab Gempa Bumi 4,9 Magnitudo Guncang Bekasi

BMKG Peringatkan Gempa Susulan di Bekasi Setelah 4,9 Magnitudo

BMKG Peringatkan Gempa Susulan di Bekasi Setelah 4,9 Magnitudo

Getaran Gempa Bekasi Terasa hingga Jakarta, Tangsel, dan Depok

Getaran Gempa Bekasi Terasa hingga Jakarta, Tangsel, dan Depok

Imbas Gempa Bekasi, Layanan KRL di Stasiun Tanah Abang Sempat Terhenti

Imbas Gempa Bekasi, Layanan KRL di Stasiun Tanah Abang Sempat Terhenti

Penyebab Getaran Gempa Bekasi Terasa hingga Jakarta dan Tangsel

Penyebab Getaran Gempa Bekasi Terasa hingga Jakarta dan Tangsel

BREAKING NEWS! Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Bekasi, Terasa hingga Jakarta

BREAKING NEWS! Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Bekasi, Terasa hingga Jakarta

Gempa Bekasi: Warga Jakarta Berhamburan, Perjalanan KRL Tanah Abang Dihentikan

Gempa Bekasi: Warga Jakarta Berhamburan, Perjalanan KRL Tanah Abang Dihentikan

SPEKTRUM : Planet Lain

SPEKTRUM : Planet Lain

Berita Lainnya

Berita Terbaru

BMKG Laporkan Gempa Susulan Usai Bekasi Diguncang 4,9 SR
Metro
26 menit yang lalu

BMKG Laporkan Gempa Susulan Usai Bekasi Diguncang 4,9 SR

BMKG Ungkap Penyebab Gempa Bumi 4,9 Magnitudo Guncang Bekasi
Metro
50 menit yang lalu

BMKG Ungkap Penyebab Gempa Bumi 4,9 Magnitudo Guncang Bekasi

BMKG Peringatkan Gempa Susulan di Bekasi Setelah 4,9 Magnitudo
Metro
1 jam yang lalu

BMKG Peringatkan Gempa Susulan di Bekasi Setelah 4,9 Magnitudo

Getaran Gempa Bekasi Terasa hingga Jakarta, Tangsel, dan Depok
Metro
1 jam yang lalu

Getaran Gempa Bekasi Terasa hingga Jakarta, Tangsel, dan Depok

Imbas Gempa Bekasi, Layanan KRL di Stasiun Tanah Abang Sempat Terhenti
Metro
1 jam yang lalu

Imbas Gempa Bekasi, Layanan KRL di Stasiun Tanah Abang Sempat Terhenti

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

BREAKING NEWS! Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Bekasi, Terasa hingga Jakarta

2

BMKG Peringatkan Gempa Susulan di Bekasi Setelah 4,9 Magnitudo

3

Penyebab Getaran Gempa Bekasi Terasa hingga Jakarta dan Tangsel

4

Kebakaran Apartemen City Park Jakbar, Tim Damkar Sebut Nihil Korban

5

Kebakaran Apartemen City Park Jakbar Disulut Kebocoran Gas

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Ekspor Pakaian RI ke AS Mengalami Peningkatan
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

BREAKING NEWS! Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Bekasi, Terasa hingga Jakarta

2

BMKG Peringatkan Gempa Susulan di Bekasi Setelah 4,9 Magnitudo

3

Penyebab Getaran Gempa Bekasi Terasa hingga Jakarta dan Tangsel

4

Kebakaran Apartemen City Park Jakbar, Tim Damkar Sebut Nihil Korban

5

Kebakaran Apartemen City Park Jakbar Disulut Kebocoran Gas