Getaran Gempa Bekasi Terasa hingga Jakarta, Tangsel, dan Depok

Gempa magnitudo 4,9 mengguncang Bekasi dan terasa hingga Jakarta, berpusat 14 km tenggara Bekasi dengan kedalaman 10 km. Tidak ada peringatan tsunami.
Muhammad Ridwan
Muhammad Ridwan - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 20:32
Gerakan seismograf saat gempa bumi/khaleejtimes
Gerakan seismograf saat gempa bumi/khaleejtimes

Bisnis.com, JAKARTA - Gempa bumi magnitudo 4,9 telah mengguncang wilayah Bekasi, Jawa Barat yang menyebabkan getaran hingga ke wilayah Jakarta.

Melansir Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pusat episentrum gempa bumi terletak tidak jauh dari wilayah Jakarta yang hanya berjarak 14 kilometer tenggara Kabupaten, Jawa Barat.

Di samping itu, pusat kedalaman gempa bumi tersebut hanya mencapai 10 kilometer (KM) yang masuk dalam kategori gempa bumi dangkal.

BMKG mencatat kekuatan gempa ini dirasakan di Purwakarta, Bekasi, Jakarta, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, Pelabuhan Ratu.

Sebelumnya, BMKG mencatatgempa bumi tersebut terjadi pada pukul 19.54 WIB yang berlokasi di 6.48LS, 107.24BT atau 14 km Tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Hingga berita ini dibuat, belum ada pengumuman lanjutan dari BMKG terkait dengan adanya potensi bahaya bencana tsunami.

Di samping itu, belum ada laporan resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait dengan dampak gempa bumi tersebut.

Penulis : Muhammad Ridwan
Editor : Muhammad Ridwan

