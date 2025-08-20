Imbas Gempa Bekasi, Layanan KRL di Stasiun Tanah Abang Sempat Terhenti

Gempa magnitudo 4,9 di Bekasi hentikan layanan KRL di Stasiun Tanah Abang sementara waktu, penumpang menunggu hingga situasi aman.

Bisnis.com, JAKARTA - Layanan KRL Commuter Line di Stasiun Tanah Abang sempat terhenti imbas adanya gempa bumi yang mengguncang Bekasi, Jawa Barat.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, perjalanan KRL di Stasiun Tanah Abang terhenti sementara usai adanya gempa bumi dengan magnitudo 4,9 di Bekasi, Jawa Barat, Rabu, (20/8/2025).

Sejumlah penumpang pun menunggu perjalanan kembali normal di peron-peron yang ada di stasiun. Sejumlah perjalanan kereta terpaksa dihentikan sementara, hingga situasi aman untuk perjalanan.

Sampai dengan berita ini dimuat, seluruh operasional layanan KRL di Stasiun Tanah Abang masih berhenti sementara menunggu sampai dengan pengumuman lebih lanjut.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat telah terjadi gempa bumi magnitudo 4,9 telah mengguncang wilayah Bekasi, Jawa Barat pada Rabu (20/8/2025).

Dikutip dari unggahan BMKG, gempa tersebut terjadi pada pukul 19.54 WIB yang berlokasi di 6.48LS, 107.24BT atau 14 km Tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Diketahui gempa bumi tersebut memiliki terjadi di kedalaman 10 kilometer.