Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Jakarta Kamis (21/8)

Layanan SIM Keliling di Jakarta buka pada hari Kamis 21 Agustus 2025 mulai pukul 08.00-14.00 WIB.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 07:33
SIM/polri
SIM/polri

Bisnis.com, Jakarta — Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya membuka pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) keliling di lima lokasi berbeda di wilayah Jakarta pada hari ini Kamis 21 Agustus 2025.

Melalui akun X resmi @TMCPoldaMetro, layanan SIM Keliling buka pada hari Kamis 21 Agustus 2025 mulai pukul 08.00-14.00 WIB.

Berikut lima lokasi SIM Keliling di Jakarta yang bisa diakses oleh masyarakat:

1. Lobby depan Mall Grand Cakung Jl. Sri Sultan Hamengkubuwono IX No. KM. 25, Kel. Ujung Menteng, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur

2. Lobby Utama LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127 RT.01 RW.06, Kel. Mangga Besar, Kec.Taman Sari, Kota Jakarta Barat

3. Area Parkir Samping Universitas Trilogi Jl. Duren Tiga Timur RT.06 RW.04, Kel. Pancoran, Kec. Duren Tiga, Kota Jakarta Selatan

4. Lobby Selatan Mall Ciputra Jl. Letjen S. Parman RT.11 RW.01, Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat

5. Area Parkir Kantor Pos Lapangan Banteng Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1, Kel. Pasarbaru, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat

Catat, layanan SIM keliling ini khusus untuk warga yang ingin perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih aktif. 

Sementara jika sudah tidak aktif, pemilik SIM hanya bisa mengajukan perpanjangan SIM di layanan Satpas Polda Metro Jaya. Biaya resmi perpanjangan SIM A adalah Rp80.000 dan SIM C Rp75.000.

Syarat Perpanjangan SIM

Sementara itu, dokumen yang perlu dibawa untuk perpanjangan SIM tersebut yaitu:

1. Fotokopi KTP yang masih berlaku

2. SIM asli yang masih berlaku

3. Bukti pemeriksaan kesehatan

4. Bukti tes psikologi

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Topik

