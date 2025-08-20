Bisnis Indonesia Premium
Ramalan Cuaca Jakarta dan Sekitarnya pada Hari Ini Rabu (20/8)

BMKG prakirakan Jakarta berawan Rabu (20/8), cerah di siang hari. Suhu 26-29°C, kelembapan 69-85%, angin 0,9-9 km/jam.
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani
Rabu, 20 Agustus 2025 | 06:55
Warga melintas saat hujan di Jakarta. Bisnis/Himawan L Nugraha
Warga melintas saat hujan di Jakarta. Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca pada hari Rabu (20/8/2025) di seluruh wilayah Jakarta berpotensi berawan pada pagi dan malam hari.

Dilansir dari Antara, seluruh Jakarta akan berawan dengan suhu diperkirakan 27 – 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara rata-rata 69 – 79% pada pagi hari, sedangkan kecepatan angin pada pagi hari rata-rata 0,9 – 7,9 km/jam.

Memasuki siang hari, sebagian Jakarta masih berawan kecuali Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu yang akan cerah berawan dengan suhu rata-rata 28 – 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara rata-rata 68 - 73% sedangkan kecepatan angin rata-rata angin 1,7 – 6,4 km/jam.

Selanjutnya pada sore hari, Jakarta diperkirakan cerah kecuali Jakarta Timur yang akan cerah berawan dengan suhu rata-rata berkisar 28 - 29 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar 69 – 72%, sedangkan kecepatan angin pada sore hari berkisar pada 2,6 – 9 km/jam.

Kemudian untuk malam hari, seluruh Jakarta akan berawan dengan suhu rata-rata diperkirakan 26 - 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 73 – 85%, sedangkan kecepatan angin pada malam hari berkisar pada 4,2 – 7,3 km/jam.

"Sementara itu, pada Kamis (21/8) dini hari Jakarta akan cerah dengan suhu rata-rata 24 - 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara 85 – 96%, sedangkan kecepatan angin berkisar pada 0,7 – 6,2 km/jam," tulis BMKG. 

Penulis : Feni Freycinetia Fitriani
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Topik

Ramalan Cuaca Jakarta dan Sekitarnya pada Hari Ini Rabu (20/8)
Metro
1 jam yang lalu

Ramalan Cuaca Jakarta dan Sekitarnya pada Hari Ini Rabu (20/8)

Terungkap! Ini Penyebab Kebakaran di Apartemen City Park
Metro
2 jam yang lalu

Terungkap! Ini Penyebab Kebakaran di Apartemen City Park

Kebakaran Apartemen City Park Jakbar Disulut Kebocoran Gas
Metro
6 jam yang lalu

Kebakaran Apartemen City Park Jakbar Disulut Kebocoran Gas

Kebakaran Apartemen City Park Jakbar, Tim Damkar Sebut Nihil Korban
Metro
7 jam yang lalu

Kebakaran Apartemen City Park Jakbar, Tim Damkar Sebut Nihil Korban

Efisiensi Logistik Nasional, JICT Terapkan Terminal Booking System
Metro
12 jam yang lalu

Efisiensi Logistik Nasional, JICT Terapkan Terminal Booking System

