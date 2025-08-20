Ramalan Cuaca Jakarta dan Sekitarnya pada Hari Ini Rabu (20/8)

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca pada hari Rabu (20/8/2025) di seluruh wilayah Jakarta berpotensi berawan pada pagi dan malam hari.

Dilansir dari Antara, seluruh Jakarta akan berawan dengan suhu diperkirakan 27 – 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara rata-rata 69 – 79% pada pagi hari, sedangkan kecepatan angin pada pagi hari rata-rata 0,9 – 7,9 km/jam.

Memasuki siang hari, sebagian Jakarta masih berawan kecuali Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu yang akan cerah berawan dengan suhu rata-rata 28 – 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara rata-rata 68 - 73% sedangkan kecepatan angin rata-rata angin 1,7 – 6,4 km/jam.

Selanjutnya pada sore hari, Jakarta diperkirakan cerah kecuali Jakarta Timur yang akan cerah berawan dengan suhu rata-rata berkisar 28 - 29 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar 69 – 72%, sedangkan kecepatan angin pada sore hari berkisar pada 2,6 – 9 km/jam.

Kemudian untuk malam hari, seluruh Jakarta akan berawan dengan suhu rata-rata diperkirakan 26 - 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 73 – 85%, sedangkan kecepatan angin pada malam hari berkisar pada 4,2 – 7,3 km/jam.

"Sementara itu, pada Kamis (21/8) dini hari Jakarta akan cerah dengan suhu rata-rata 24 - 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara 85 – 96%, sedangkan kecepatan angin berkisar pada 0,7 – 6,2 km/jam," tulis BMKG.