Terungkap! Ini Penyebab Kebakaran di Apartemen City Park

Kebakaran di Apartemen City Park, Jakarta Barat, disebabkan kebocoran gas saat memasak. Tidak ada korban jiwa.

Bisnis.com, JAKARTA - Suku Dinas (Sudin) Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat menyebutkan kebakaran yang terjadi di Apartemen City Park, Jakarta Barat disebabkan oleh kebocoran gas.

"Dugaan penyebab kebakaran adanya kebocoran gas pada saat sedang memasak," kata Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat, Syarifudin dilansir dari Antara, Rabu (20/8/2025).

Syarifudin juga menjelaskan perkiraan luas area yang terbakar kurang lebih 12 meter persegi dengan estimasi jumlah kerugian sekitar Rp45 juta.

"Korban jiwa nihil, korban selamat 10 orang namun ada satu orang korban luka sedang yang mengalami luka bakar dan sudah dibawa ke RS Bunda Suci," katanya.

Ia menambahkan kebakaran dipastikan selesai pada pukul 20.27 WIB dengan mengerahkan 22 unit mobil dan 110 personel pemadam.

Petugas berhasil memadamkan kebakaran yang terjadi di Apartemen City Park, Cengkareng, Jakarta Barat pada Selasa malam.

Di lokasi, api yang sempat berkobar di lantai 11 bangunan apartemen itu sudah berhasil dipadamkan petugas. Meskipun sudah padam, terlihat petugas pemadam masih berada di sekitar lokasi.

Seorang saksi di lokasi bernama Bella (33), mengaku mulanya melihat asap hitam yang muncul dari salah satu unit apartemen di lantai 11 sekitar pukul 18.00 WIB, yang kemudian disusul kobaran api keluar dari dalam satu ruangan.

"Awalnya cuma asap gitu doang terus pas perkiraan sekitar 15 menit kemudian ada apinya," ujar Bella di lokasi.

Ia pun sempat mendengar suara ledakan sebelum api berkobar. Dalam pengakuannya, kaca jendela dari salah satu unit apartemen di lantai 11 itu pecah lalu jatuh ke tanah.