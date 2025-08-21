Bisnis Indonesia Premium
Pramono Beri 3 Penghargaan Digitalisasi Pasar kepada Bank Jakarta

Lomba Digitalisasi Pasar dilakukan secara kolaboratif antara Pemprov DKI Jakarta, Perumda Pasar Jaya, OJK, serta Bank Indonesia (BI)
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 17:40
Gubernur Jakarta Pramono Anung menyerahkan Penghargaan Mitra Perbankan dan Mitra Bank Literasi Keuangan dalam rangka lomba Digitalisasi Pasar kepada Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo, Kamis (21/8/2025).
Gubernur Jakarta Pramono Anung menyerahkan Penghargaan Mitra Perbankan dan Mitra Bank Literasi Keuangan dalam rangka lomba Digitalisasi Pasar kepada Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo, Kamis (21/8/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Jakarta meraih penghargaan Mitra Perbankan dan Mitra Bank Literasi Keuangan pada ajang Lomba Digitalisasi Pasar lantaran ikut mendorong penerapan transaksi nontunai (cashless) di sejumlah pasar tradisional di Jakarta. 

Adapun, Lomba Digitalisasi Pasar dilakukan secara kolaboratif antara Pemprov DKI Jakarta, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia (BI) yang bertujuan untuk mendorong pasar tradisional beralih ke sistem pembayaran digital demi menciptakan transaksi yang lebih cepat, aman, dan transparan.

Bank Jakarta meraih tiga kategori penghargaan sekaligus, di antaranya sebagai Mitra Perbankan Terbaik Kategori Pasar B (Pasar Koja) dan Pasar A (Pasar Mayestik), serta sebagai Mitra Bank Literasi Keuangan Terbaik Kedua.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung kepada Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo. Hal itu disaksikan oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jakarta Yosamartha, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jabodebek Edwin Nurhadi di Main Hall Pasar Tanah Abang Blok B, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2025).

"Karena saya berpikirnya sederhana begini, digitalisasi tidak bisa dihindarkan. Namun, kalau proses literasi tidak dilombakan, para perbankannya tidak diadu, pasarnya tidak diamati, pasti tidak akan terjadi lompatan, lonjakan. Maka ketika pada pembukaan Lomba Digitalisasi Pasar, saya tidak membayangkan bahwa kenaikannya bisa sangat signifikan. Pemakaian QRIS ini menunjukkan kemajuan yang luar biasan," ujar Pramono dalam keterangan resmi. 

Ia menambahkan provinsi Jakarta memberikan kontribusi 16,61% terhadap GDP nasional dengan pertumbuhan 5,18%, lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,12%.

Artinya, kata Pramono, ekonomi Jakarta tumbuh lebih baik, dimana salah satu faktor pendorongnya adalah digitalisasi. Dengan digitalisasi, Pramono mengatakan aksi copet berkurang, premanisme menyusut, dan pasar Tanah Abang sebagai sentra pasar Asean bisa kembali hidup.

"Karena itu saya mengapresiasi perbankan, BI, OJK, serta Pasar Jaya yang sudah berkolaborasi. Hasilnya luar biasa, penggunaan QRIS di 20 pasar meningkat hampir 47%. NPWP pedagang juga naik signifikan, dan transaksi e-commerce melonjak lebih dari 40%," jelasnya. 

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada Bank Jakarta. Iajuga menyampaikan bahwa Bank Jakarta menjadikan Lomba Digitalisasi Pasar ini sebagai ajang untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan.  

“Kami memandang digitalisasi pasar tradisional sebagai bagian dari transformasi ekosistem keuangan Jakarta. Upaya ini tidak hanya menghadirkan kemudahan transaksi melalui QRIS dan EDC, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi para pelaku UMKM untuk masuk dalam sistem keuangan formal. Bank Jakarta berkomitmen menjadikan digitalisasi sebagai fondasi pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang,” ujar Agus.

Sebagai informasi, dari 153 pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya, sebanyak 20 pasar tradisional dijadikan lokasi percontohan. Pasar-pasar tersebut dipilih secara acak dengan mempertimbangkan klasifikasi (kelas A, B, dan C) serta jumlah tempat usaha yang aktif. Mereka bersaing dalam beberapa kategori, yakni Program Literasi Teraktif, Digitalisasi Keuangan Terbaik, dan Akses Keuangan Termasif. 

Kepala Pasar Mayestik Dewi Ratna Furi, turut bersyukur bahwa Pasar Mayestik menerima penghargaan kategori “Pasar Digital Terbaik Tipe A” pada ajang Lomba Digitalisasi Pasar.

Dia juga menyambut baik berbagai upaya literasi keuangan yang dilakukan oleh industri perbankan, terutama Bank Jakarta yang ditunjuk sebagai mitra utama Pasar Mayestik dalam melakukan digitalisasi.

“Kolaborasi antara Pasar Mayestik dan Bank Jakarta dalam ajang Lomba Digitalisasi Pasar merupakan langkah yang sangat positif dan strategis. Ini bukan sekadar tren, tapi sebuah kebutuhan demi memastikan pasar tradisional tetap relevan dan berdaya saing di tengah era ekonomi digital,” Ungkap Dewi.

Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta Arie Rinaldi menyampaikan bahwa Bank Jakarta akan terus meningkatkan kolaborasi dengan Pasar Jaya serta mendorong digitalisasi pasar kedepannya.

Dia bahkan menyebut ajang ini menjadi momentum ke depan bagi Bank Jakarta untuk mendorong digitalisasi pasar-pasar di seluruh Jakarta.

“Kami meyakini digitalisasi pasar akan berdampak positif terhadap pemberdayaan UMKM dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Jakarta," ucapnya.

Penulis : Feni Freycinetia Fitriani
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Topik

