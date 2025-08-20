Jurus Pramono Atasi Macet "Horor" di Jalur TB Simatupang Jaksel

Ini strategi Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk mengatasi kemacetan parah di jalur TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Jakarta Pramono Anung membeberkan cara untuk mengatasi kemacetan arus lalu lintas di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Hal tersebut ditemukan Pramono setelah melintasi langsung jalur tersebut pada Sabtu (16/8/2025). Pramono mengakui arus lalu lintas di TB Simatupang memang sudah parah.

"Ketika tanggal 16 Maret, saya sengaja mencoba, saya sama sopir, berdua aja, memang parah," ujarnya di akun Instagram @pramonoanungw pada Rabu (20/8/2025).

Setelah mencoba melintasi jalur tersebut, Pramono meminta agar Satpol PP atau pihak terkait lainnya agar bisa menertibkan "pak Ogah" atau warga yang mengatur arus lalu lintas.

Kemudian, Pramono juga meminta kepada pihak-pihak terkait untuk bisa menyusutkan bedeng atau area rumah proyek di lapangan.

Menurutnya, bedeng di jalur masih bisa dikecilkan agar setidaknya bisa memperlebar di jalan TB Simatupang. Tak hanya perintah, Pramono bahkan siap menandatangani aturan terkait bedeng itu jika diperlukan.

"Beberapa pekerjaan itu sebenarnya bedeng bisa dikecilin. Kita minta untuk itu dikecilin. Kalau perlu Gubernur tanda tangan, saya tanda tangan," imbuhnya.

Selain itu, Pramono juga mengimbau kepada masyarakat agar bisa menggunakan transportasi umum agar bisa mengurai kemacetan.

"Sejak awal di-warning, "kalau kamu lewat di sini, pasti akan macet". Dan kita mengimbau permintaan untuk mereka naik transportasi umum, dan itu berkali-kali harus disampaikan," pungkas Pramono.