Cuaca Hari ini, BMKG Prediksikan Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi akan Hujan

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksikan cuaca yang akan terjadi hujan hari ini di sekitar wilayah Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek).

Dilansir dari situs BMKG, Senin (25/8/2025), BMKG memprediksikan bahwa cuaca di Jabodetabek mayoritas hujan ringan. Adapun tingkat kelembapan cuaca hari ini di sekitar Jabodetabek yang berada di atas 65% pada hari ini.

Ramalan cuaca Jakarta hari ini

Hujan akan turun untuk di seluruh wilayah Jakarta, kecuali di Kepulauan Seribu. Adapun suhu udara saat hujan di Jakarta akan sekitar 26 derajat hingga 30 derajat celcius. BMKG memprediksikan adalah hujan ringan.

Ramalan cuaca Bogor

Untuk cuaca di Kota Bogor akan hujan ringan. Namun, suhu di Kota Bogor akan lebih rendah yakni 22 derajat hingga 28 derajat. Tingkat kelembapan di Kota Hujan ini diprakirakan cukup tinggi yakni sekitar 69%-94%.

Ramalan cuaca Depok

BMKG memprediksikan akan turun hujan sedang di Kota Depok pada tanggal 25 Agustus 2025. Suhu di Kota Depok hari ini diprakirakan sekitar 23 derajat-29 derajat.

Ramalan cuaca Kota Tangerang dan Tangsel

BMKG memprediksikan akan terjadi hujan ringan di Tangerang dan Tangerang Selatan, dengan tingkat kelembapan sekitar 71%-97%. Suhu Udara di kabupaten/kota ini sekitar 24 derajat hingga 30 derajat celcius.

Ramalan cuaca untuk Bekasi

Hari ini BMKG memprediksikan cuaca di Kota/Kabupaten Bekasi akan hujan ringan. Suhu di daerah Bekasi ini diprediksikan bisa mencapai 23-30 derajat celsius. Tingkat kelembapan di Bekasi sekitar 68-95 persen.

Bagi Anda yang ingin bepergian ke luar rumah di sekitar Jabodetabek, maka jangan lupa mempersiapkan payung atau jas hujan, agar tetap aman dan tidak mengalami gangguan aktivitas saat ke luar rumah.