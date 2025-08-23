Cuaca Jabodetabek Hari Ini Sabtu (23/8/2025), Cerah hingga Berawan

Prediksi cuaca menurut BMKG untuk wilayah Jabodetabek pada hari ini, Sabtu 23 Agustus 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) prediksi wilayah Jabodetabek pada hari ini Sabtu 23 Agustus 2025 cerah hingga berawan tanpa hujan.

Wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu:

BMKG memprediksi wilayah Jakarta hingga Kepulauan Seribu cerah dengan rata-rata suhu di angka 29-30 derajat celsius dan tingkat kelembaban di antara 70-71% hingga tengah malam nanti.

Wilayah Kabupaten Tangerang, Banten:

BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Tangerang hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata di angka 24-32 derajat celsius dan tingkat kelembaban 66-94%

Wilayah Kota Tangerang, Banten:

BMKG memprediksi wilayah Kota Tangerang cerah hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 24-32 derajat celsius dan kelembaban 65-93%.

Wilayah Kota Tangerang Selatan, Banten:

BMKG memprediksi wilayah Kota Tangerang Selatan cerah hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 24-33 derajat celsius dan kelembaban 60-92%.

Wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Bogor Jawa Barat hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 22-31 derajat celsius dan tingkat kelembaban 60-96%.

Wilayah Kota Bogor, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kota Bogor Jawa Barat hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 22-30 derajat celsius dan kelembaban 58-97%.

Wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Bekasi Jawa Barat hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-33 derajat celsius dan kelembaban 64-92%.

Wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kota Bekasi Jawa Barat berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-33 derajat celsius dan kelembaban 64-91%.

Wilayah Kota Depok, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kota Depok Jawa Barat berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-31 derajat celsius dan kelembaban 61-93%.