Cuaca Jabodetabek Hari Ini Sabtu (23/8/2025), Cerah hingga Berawan

Prediksi cuaca menurut BMKG untuk wilayah Jabodetabek pada hari ini, Sabtu 23 Agustus 2025.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 09:36
PERAKIRAAN CUACA BMKG. Suasana gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (20/12/2022). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan prakiraan cuaca di Jakarta, Selasa (20/1/2022). JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani.
PERAKIRAAN CUACA BMKG. Suasana gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (20/12/2022). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan prakiraan cuaca di Jakarta, Selasa (20/1/2022). JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) prediksi wilayah Jabodetabek pada hari ini Sabtu 23 Agustus 2025 cerah hingga berawan tanpa hujan.

Wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu:

BMKG memprediksi wilayah Jakarta hingga Kepulauan Seribu cerah dengan rata-rata suhu di angka 29-30 derajat celsius dan tingkat kelembaban di antara 70-71% hingga tengah malam nanti.

Wilayah Kabupaten Tangerang, Banten:

BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Tangerang hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata di angka 24-32 derajat celsius dan tingkat kelembaban 66-94%

Wilayah Kota Tangerang, Banten:

BMKG memprediksi wilayah Kota Tangerang cerah hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 24-32 derajat celsius dan kelembaban 65-93%.

Wilayah Kota Tangerang Selatan, Banten:

BMKG memprediksi wilayah Kota Tangerang Selatan cerah hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 24-33 derajat celsius dan kelembaban 60-92%.

Wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Bogor Jawa Barat hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 22-31 derajat celsius dan tingkat kelembaban 60-96%.

Wilayah Kota Bogor, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kota Bogor Jawa Barat hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 22-30 derajat celsius dan kelembaban 58-97%.

Wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Bekasi Jawa Barat hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-33 derajat celsius dan kelembaban 64-92%.

Wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kota Bekasi Jawa Barat berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-33 derajat celsius dan kelembaban 64-91%.

Wilayah Kota Depok, Jawa Barat:

BMKG memprediksi wilayah Kota Depok Jawa Barat berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-31 derajat celsius dan kelembaban 61-93%.

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Restu Wahyuning Asih

Cuaca Jabodetabek Hari Ini Sabtu (23/8/2025), Cerah hingga Berawan
Cuaca Jabodetabek Hari Ini Sabtu (23/8/2025), Cerah hingga Berawan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Bogor 2025 Naik Hingga 150%
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Bogor 2025 Naik Hingga 150%

Ketua Dewas PAM Jaya Prasetyo Edi Bantah PSI, IPO Justru Berdampak Positif ke Masyarakat Jakarta
Ketua Dewas PAM Jaya Prasetyo Edi Bantah PSI, IPO Justru Berdampak Positif ke Masyarakat Jakarta

Kepala Dilakban, Polisi Ungkap Teka-teki Pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN
Kepala Dilakban, Polisi Ungkap Teka-teki Pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN

Pramono Beri 3 Penghargaan Digitalisasi Pasar kepada Bank Jakarta
Pramono Beri 3 Penghargaan Digitalisasi Pasar kepada Bank Jakarta

