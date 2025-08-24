Ramalan Cuaca DKI Jakarta dan Sekitarnya pada Hari Ini Minggu (24/8)

BMKG memprediksi hujan ringan di Jakarta kecuali Utara dan Kepulauan Seribu. Suhu 23-31°C, angin 4-8 km/jam. Pagi cerah, sore hujan ringan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut hampir semua wilayah DKI Jakarta diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas ringan pada hari ini.

Berdasarkan data BMKG melalui akun Instagram, Minggu (24/8/2025), wilayah yang diguyur hujan antara lain Jakarta Pusat, Selatan, Timur, dan Jakarta Barat, sedangkan Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu masih dalam kondisi cerah berawan.

Pada pagi hari cuaca di Jakarta diperkirakan cerah. Kemudian, memasuki pada siang hari yang diperkirakan cerah berawan dengan suhu rata-rata di angka 27-31 derajat Celcius.

Namun, kondisi cerah berawan pada Minggu siang pun bergeser menjadi hujan dengan intensitas ringan pada sore hari. Sementara untuk malam harinya, seluruh langit Jakarta akan cerah berawan hingga berawan.

Diketahui, bahwa hujan dengan intensitas ringan menurunkan air kurang dari 2,5 mm per jam, sedangkan hujan sedang membawa 5-10 mm air per jam.

"Suhu udara di Jakarta diprakirakan berada pada kisaran 23-31 derajat Celcius dengan kecepatan angin 4-8 kilometer per jam," tulis BMKG.