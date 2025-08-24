Bisnis Indonesia Premium
Ramalan Cuaca DKI Jakarta dan Sekitarnya pada Hari Ini Minggu (24/8)

BMKG memprediksi hujan ringan di Jakarta kecuali Utara dan Kepulauan Seribu. Suhu 23-31°C, angin 4-8 km/jam. Pagi cerah, sore hujan ringan.
Rio Sandy Pradana
Rio Sandy Pradana - Bisnis.com
Minggu, 24 Agustus 2025 | 06:15
Kendaraan melintas dengan latar belakang jajaran gedung bertingkat di Jakarta, Sabtu (1/3/2025). / Bisnis-Abdurachman
Kendaraan melintas dengan latar belakang jajaran gedung bertingkat di Jakarta, Sabtu (1/3/2025). / Bisnis-Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut hampir semua wilayah DKI Jakarta diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas ringan pada hari ini.

Berdasarkan data BMKG melalui akun Instagram, Minggu (24/8/2025), wilayah yang diguyur hujan antara lain Jakarta Pusat, Selatan, Timur, dan Jakarta Barat, sedangkan Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu masih dalam kondisi cerah berawan.

Pada pagi hari cuaca di Jakarta diperkirakan cerah. Kemudian, memasuki pada siang hari yang diperkirakan cerah berawan dengan suhu rata-rata di angka 27-31 derajat Celcius.

Namun, kondisi cerah berawan pada Minggu siang pun bergeser menjadi hujan dengan intensitas ringan pada sore hari. Sementara untuk malam harinya, seluruh langit Jakarta akan cerah berawan hingga berawan.

Diketahui, bahwa hujan dengan intensitas ringan menurunkan air kurang dari 2,5 mm per jam, sedangkan hujan sedang membawa 5-10 mm air per jam.

"Suhu udara di Jakarta diprakirakan berada pada kisaran 23-31 derajat Celcius dengan kecepatan angin 4-8 kilometer per jam," tulis BMKG.

Penulis : Rio Sandy Pradana
Editor : Rio Sandy Pradana

Ramalan Cuaca DKI Jakarta dan Sekitarnya pada Hari Ini Minggu (24/8)
Metro
2 jam yang lalu

Ramalan Cuaca DKI Jakarta dan Sekitarnya pada Hari Ini Minggu (24/8)

Cuaca Jabodetabek Hari Ini Sabtu (23/8/2025), Cerah hingga Berawan
Metro
23 jam yang lalu

Cuaca Jabodetabek Hari Ini Sabtu (23/8/2025), Cerah hingga Berawan

Pajak PBB Kota Bogor 2025 Naik Hingga 150%
Bodetabek
23 Agt 2025 | 07:28 WIB

Pajak PBB Kota Bogor 2025 Naik Hingga 150%

Ketua Dewas PAM Jaya Prasetyo Edi Bantah PSI, IPO Justru Berdampak Positif ke Masyarakat Jakarta
Metro
22 Agt 2025 | 09:35 WIB

Ketua Dewas PAM Jaya Prasetyo Edi Bantah PSI, IPO Justru Berdampak Positif ke Masyarakat Jakarta

Kepala Dilakban, Polisi Ungkap Teka-teki Pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN
Metro
22 Agt 2025 | 06:53 WIB

Kepala Dilakban, Polisi Ungkap Teka-teki Pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN

Berita Lainnya

