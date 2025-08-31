Layanan KRL Normal, KAI Commuter Operasikan 1.094 Perjalanan Hari Ini (31/8/2025)

KAI Commuter mengoperasikan 1.094 perjalanan KRL normal pada 31/8/2025, dengan pengamanan ekstra di stasiun untuk menjaga keselamatan dan kelancaran layanan.

Bisnis.com, JAKARTA — KAI Commuter memastikan operasional layanan Commuter Line (KRL) berjalan normal hari ini, Minggu (31/8/2025). Layanan naik dan turun pengguna di seluruh stasiun juga disebut kondusif dan lancar.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus menyampaikan, hingga Minggu pukul 08.00 WIB, operasional perjalanan Commuter Line Jabodetabek dan Commuter Line Basoetta di seluruh lintas beroperasi normal.

“Layanan naik dan turun pengguna dilayani di seluruh stasiun. Hari ini, KAI Commuter akan mengoperasikan sebanyak 1.030 perjalanan Commuter Line Jabodetabek dan sebanyak 64 perjalanan Commuter Line Basoetta,” jelas Joni melalui keterangan resmi.

KAI Commuter juga tetap menyiagakan dan melakukan penebalan petugas pengamanan di area stasiun guna mengantisipasi hal-hal yang bisa membahayakan operasional layanan perjalanan Commuter Line.

“KAI Commuter juga tetap melakukan antisipasi rekayasa pola operasi jika terjadi kendala pada lintas, dan akan dilakukan penyesuaian layanan perjalanan jika lintas-lintas pelayanan perjalanan Commuter Line tidak kondusif dan membahayakan perjalanan kereta maupun pengguna,” tambah Joni.

Pihaknya mengimbau kepada seluruh pengguna dan masyarakat untuk tetap mengutamakan keselamatan, menjaga ketertiban, serta menjaga fasilitas publik.

“Selalu ikuti arahan dari petugas di stasiun saat menggunakan Commuter Line,” kata Joni.

Sejak Kamis (28/8/2025) sore sekitar pukul 15.32 WIB, KAI Commuter melakukan rekayasa perjalanan KRL rute Rangkasbitung Line hanya sampai Stasiun Kebayoran dan Palmerah. Ini dilakukan imbas kerumunan massa demo yang ricuh dan berkumpul di perlintasan kereta api Tanah Abang—Palmerah.

Kemudian kerumunan massa yang terus bergerak ke arah Pejompongan dan Karet menyebabkan operasional Stasiun Karet dihentikan sementara karena situasi di sekitar belum kondusif, imbas bentrok demonstran dan polisi.

Bentrokan antara demonstran dan polisi terjadi di sekitar Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat, yang mengarah ke Stasiun Karet. KRL otomatis tidak berhenti di Stasiun Karet saat polisi menembakkan gas air mata di sekitar area bawah flyover Karet.