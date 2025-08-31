Halte Transjakarta Dibersihkan, Akses MRT Dirapikan Pasca Dibakar

Halte Transjakarta Senayan dan akses MRT Istora Mandiri dirapikan pasca dibakar saat demo. Renovasi segera dilakukan agar layanan transportasi normal kembali.

Bisnis.com, JAKARTA — Beberapa pekerja tampak sibuk membersihkan puing-puing fasilitas umum yang hangus terbakar di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Salah satu yang menjadi perhatian merupakan Halte Transjakarta Senayan Bank DKI yang kondisinya rusak parah pascakejadian.

Selain itu, pantauan Bisnis juga menunjukkan gerbang masuk MRT Istora Mandiri sedang dalam tahap perbaikan.

Sejumlah petugas terlihat membongkar material yang rusak dan menata kembali area akses penumpang agar bisa segera digunakan kembali walaupun belum tahu akan akan berfungsi kembali.

Seorang petugas yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa Halte Transjakarta tersebut akan segera dibereskan.

“Halte akan segera diperbaiki oleh vendor. Nanti akan direnovasi supaya bisa berfungsi lagi,” ujarnya singkat kepada Bisnis saat ditemui di lokasi, Minggu (31/8/2025).

Meski begitu, petugas tersebut tidak menyebutkan secara rinci pihak vendor yang akan menangani perbaikan. Namun, dia memastikan proses renovasi akan dilakukan secepat mungkin agar layanan transportasi publik di kawasan tersebut kembali normal.

Sebagaimana diketahui, sekelompok orang tak dikenal membakar sebuah Halte Transjakarta Polda Metro Jaya, Jumat (29/8/2025) malam. Berdasarkan pantauan Bisnis, aksi pembakaran tersebut dilakukan saat masa pendemo melintas di kawasan Jl. Sudirman sekitar pukul 21.00 WIB, tetapi pelaku pembakaran diduga bukan berasal dari kelompok pendemo.

Kobaran api makin membesar dan asap gelap terlihat di area Polda Metro Jaya. Terlihat juga upaya pemadaman api menggunakan water canon. Massa pendemo nampak berupaya untuk melawan Polisi dengan cara menyalakan petasan. Di sisi lain, polisi juga secara konsisten menembakkan water cannon dan gas air mata

Di sisi lain, PT MRT Jakarta (Perseroda) telah menghentikan layanan operasional Stasiun Bundaran HI Bank Jakarta hingga Stasiun Asean. Berdasarkan laman media sosial X.com MRT Jakarta, upaya tersebut dilakukan sehubungan dengan peningkatan aktivitas massa di area stasiun.