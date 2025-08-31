Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

TMC Polda Metro Jaya Sebut CFD Tetap Diberlakukan Pagi Ini

Car Free Day di Jakarta tetap berlangsung pada Minggu, 31 Agustus 2025, meski ada demo sebelumnya. TMC Polda Metro Jaya imbau masyarakat tertib berlalu lintas.
Pernita Hestin Untari
Pernita Hestin Untari - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 08:26
Share
CAR FREE DAY SAAT RAMADAN Warga beraktivitas saat car free day (CFD) di kawasan Sudirman, Jakarta (10/3/2024)/JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani
CAR FREE DAY SAAT RAMADAN Warga beraktivitas saat car free day (CFD) di kawasan Sudirman, Jakarta (10/3/2024)/JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA— Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya menyebut Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) tetap diberlakukan pada hari ini Minggu (31/8/2025) di Jakarta. 

Kabar tersebut diungkap TMC Polda Metro Jaya melalui akun X resminya. 

“Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di Jakarta pada Minggu, 31 Agustus 2025 tetap diberlakukan,” tulis TMC Polda Metro Jaya. 

TMC Polda Metro Jaya pun meminta masyarakat untuk menyesuaikan perjalanan dan tetap tertib berlalu lintas. 

“Pastikan tetap update informasi lalu lintas melalui akun Twitter dan Instagram @tmcpoldametro. Terima kasih atas perhatiannya, Sobat Lantas!” tutup TMC Polda Metro Jaya. 

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan Jakarta dalam kondisi aman dan nyaman pasca-aksi demonstrasi yang pecah dua hari belakangan berakhir ricuh. 

Baca Juga

Pramono pun menekankan akan tetap menggelar kegiatan CFD pada Minggu (31/8/2025) di sekitar Jalan Sudirman hingga Thamrin. 

“Untuk Car free Day besok, kalau tidak ada hal yang luar biasa, kita tetap adakan. Kenapa untuk diadakan? Ini untuk menunjukkan bahwa Jakarta itu aman, nyaman dan mari kita jaga bersama Jakarta," kata Pramono kepada awak media di Balai Kota, Sabtu (30/8/2025). 

Pramono mengatakan , pihaknya juga telah membuka sejumlah operasional angkutan umum mulai dari MRT hingga Transjakarta yang sempat berhenti operasi sementara pasca-demo.

Kemudian, dia juga memastikan sudah tidak ada pemblokiran jalan di Jakarta. Seluruh akses konektivitas telah dibuka dan dipastikan mobilitas masyarakat berjalan lancar. 

Terakhir, dia meminta agar masyarakat dapat bergotong royong kembali menjaga keamanan Jakarta serta tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis.

"Ketika sekarang sudah dibuka, Alhamdulillah lancar-lancar saja. Jadi sekali lagi, siapa yang menjamin [keselamatan], kita bersama. Nggak bisa yang namanya Gubernur (doang) menjamin itu," tegasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Pernita Hestin Untari
Editor : Mia Chitra Dinisari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance
Premium
10 jam yang lalu

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance

Positive Sentiment Shines on Nickel Issuers
Premium
14 jam yang lalu

Positive Sentiment Shines on Nickel Issuers

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pramono Pastikan Jakarta Aman Pasca Kisruh Demo DPR/MPR, Tetap Gelar CFD Besok

Pramono Pastikan Jakarta Aman Pasca Kisruh Demo DPR/MPR, Tetap Gelar CFD Besok

Sambut Hari Kemerdekaan, Aksi Teatrikal Drama Kolosal Perjuangan Meriahkan CFD di Bundaran HI

Sambut Hari Kemerdekaan, Aksi Teatrikal Drama Kolosal Perjuangan Meriahkan CFD di Bundaran HI

Car Free Night Diuji Coba Sabtu Ini, Rano Karno: Ada Pawai Obor

Car Free Night Diuji Coba Sabtu Ini, Rano Karno: Ada Pawai Obor

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Jakarta Selasa 19 Agustus 2025, Simak Syaratnya!

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Jakarta Selasa 19 Agustus 2025, Simak Syaratnya!

Viral Lintasi Jakarta Harus Punya 'SIM Jakarta', Polisi Bilang Begini

Viral Lintasi Jakarta Harus Punya 'SIM Jakarta', Polisi Bilang Begini

Ribuan Buruh Demo di Istana Hari Ini, Polda Metro Alihkan 2 Ruas Jalan

Ribuan Buruh Demo di Istana Hari Ini, Polda Metro Alihkan 2 Ruas Jalan

Mabes Polri Pastikan Laman NTMC yang Diretas Bukan Situs Resmi Korlantas

Mabes Polri Pastikan Laman NTMC yang Diretas Bukan Situs Resmi Korlantas

Waduh! Situs NTMC Polri Diduga Diretas jadi Situs Judi Online

Waduh! Situs NTMC Polri Diduga Diretas jadi Situs Judi Online

Berita Lainnya

Berita Terbaru

TMC Polda Metro Jaya Sebut CFD Tetap Diberlakukan Pagi Ini
Metro
19 menit yang lalu

TMC Polda Metro Jaya Sebut CFD Tetap Diberlakukan Pagi Ini

Pramono Pastikan Jakarta Aman Pasca Kisruh Demo DPR/MPR, Tetap Gelar CFD Besok
Metro
14 jam yang lalu

Pramono Pastikan Jakarta Aman Pasca Kisruh Demo DPR/MPR, Tetap Gelar CFD Besok

Pemprov DKI Gratiskan MRT dan Transjakarta Sepekan ke Depan
Metro
16 jam yang lalu

Pemprov DKI Gratiskan MRT dan Transjakarta Sepekan ke Depan

Pramono Ajak Masyarakat Jaga Jakarta
Metro
16 jam yang lalu

Pramono Ajak Masyarakat Jaga Jakarta

Pengumuman! Seluruh Layanan Transjakarta Hentikan Operasi Imbas Demo Ricuh
Metro
22 jam yang lalu

Pengumuman! Seluruh Layanan Transjakarta Hentikan Operasi Imbas Demo Ricuh

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pengumuman! Seluruh Layanan Transjakarta Hentikan Operasi Imbas Demo Ricuh

2

Pramono Pastikan Jakarta Aman Pasca Kisruh Demo DPR/MPR, Tetap Gelar CFD Besok

3

Pemprov DKI Gratiskan MRT dan Transjakarta Sepekan ke Depan

4

Pramono Ajak Masyarakat Jaga Jakarta

5

TMC Polda Metro Jaya Sebut CFD Tetap Diberlakukan Pagi Ini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

TNI Amankan Rumah Sri Mulyani Pascapenjarahan
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pengumuman! Seluruh Layanan Transjakarta Hentikan Operasi Imbas Demo Ricuh

2

Pramono Pastikan Jakarta Aman Pasca Kisruh Demo DPR/MPR, Tetap Gelar CFD Besok

3

Pemprov DKI Gratiskan MRT dan Transjakarta Sepekan ke Depan

4

Pramono Ajak Masyarakat Jaga Jakarta

5

TMC Polda Metro Jaya Sebut CFD Tetap Diberlakukan Pagi Ini