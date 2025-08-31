TMC Polda Metro Jaya Sebut CFD Tetap Diberlakukan Pagi Ini

Car Free Day di Jakarta tetap berlangsung pada Minggu, 31 Agustus 2025, meski ada demo sebelumnya. TMC Polda Metro Jaya imbau masyarakat tertib berlalu lintas.

Bisnis.com, JAKARTA— Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya menyebut Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) tetap diberlakukan pada hari ini Minggu (31/8/2025) di Jakarta.

Kabar tersebut diungkap TMC Polda Metro Jaya melalui akun X resminya.

“Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di Jakarta pada Minggu, 31 Agustus 2025 tetap diberlakukan,” tulis TMC Polda Metro Jaya.

TMC Polda Metro Jaya pun meminta masyarakat untuk menyesuaikan perjalanan dan tetap tertib berlalu lintas.

“Pastikan tetap update informasi lalu lintas melalui akun Twitter dan Instagram @tmcpoldametro. Terima kasih atas perhatiannya, Sobat Lantas!” tutup TMC Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan Jakarta dalam kondisi aman dan nyaman pasca-aksi demonstrasi yang pecah dua hari belakangan berakhir ricuh.

Pramono pun menekankan akan tetap menggelar kegiatan CFD pada Minggu (31/8/2025) di sekitar Jalan Sudirman hingga Thamrin.

“Untuk Car free Day besok, kalau tidak ada hal yang luar biasa, kita tetap adakan. Kenapa untuk diadakan? Ini untuk menunjukkan bahwa Jakarta itu aman, nyaman dan mari kita jaga bersama Jakarta," kata Pramono kepada awak media di Balai Kota, Sabtu (30/8/2025).

Pramono mengatakan , pihaknya juga telah membuka sejumlah operasional angkutan umum mulai dari MRT hingga Transjakarta yang sempat berhenti operasi sementara pasca-demo.

Kemudian, dia juga memastikan sudah tidak ada pemblokiran jalan di Jakarta. Seluruh akses konektivitas telah dibuka dan dipastikan mobilitas masyarakat berjalan lancar.

Terakhir, dia meminta agar masyarakat dapat bergotong royong kembali menjaga keamanan Jakarta serta tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis.

"Ketika sekarang sudah dibuka, Alhamdulillah lancar-lancar saja. Jadi sekali lagi, siapa yang menjamin [keselamatan], kita bersama. Nggak bisa yang namanya Gubernur (doang) menjamin itu," tegasnya.