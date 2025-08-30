Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pramono Pastikan Jakarta Aman Pasca Kisruh Demo DPR/MPR, Tetap Gelar CFD Besok

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan Jakarta aman pasca-demo ricuh dan akan tetap menggelar Car Free Day pada 31 Agustus 2025. Transportasi umum kembali beroperasi normal.
Alifian Asmaaysi
Alifian Asmaaysi - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 17:59
Share
CAR FREE DAY SAAT RAMADAN Warga beraktivitas saat car free day (CFD) di kawasan Sudirman, Jakarta (10/3/2024)/JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani
CAR FREE DAY SAAT RAMADAN Warga beraktivitas saat car free day (CFD) di kawasan Sudirman, Jakarta (10/3/2024)/JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta, Praono Anung memastikan Jakarta dalam kondisi aman dan nyaman pasca-aksi demonstrasi yang pecah dua hari belakangan berakhir ricuh.

Pramono bahkan menekankan akan tetap menggelar kegiatan Car Free Day (CFD) pada Minggu (31/8/2025) di sekitar Jalan Sudirman hingga Thamrin.

"Untuk Car free Day besok, kalau tidak ada hal yang luar biasa, kita tetap adakan. Kenapa untuk diadakan? Ini untuk menunjukkan bahwa Jakarta itu aman, nyaman dan mari kita jaga bersama Jakarta," jelasnya kepada awak media di Balai Kota, Sabtu (30/8/2025).

Pramono menekankan, pihaknya juga telah membuka sejumlah operasional angkutan umum mulai dari MRT hingga Transjakarta yang sempat berhenti operasi sementara pasca-demo.

Kemudian, dia juga memastikan sudah tidak ada pemblokiran jalan di Jakarta. Seluruh akses konektivitas telah dibuka dan dipastikan mobilitas masyarakat berjalan lancar.

Terakhir, dia meminta agar masyarakat dapat bergotong royong kembali menjaga keamanan Jakarta serta tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis.

Baca Juga

"Ketika sekarang sudah dibuka, Alhamdulillah lancar-lancar saja. Jadi sekali lagi, siapa yang menjamin [keselamatan], kita bersama. Nggak bisa yang namanya Gubernur (doang) menjamin itu," tegasnya.

Sebelumnya, massa aksi yang melakukan demo di Kawasan DPR/MPR RI dan Polda Metro Jaya pada Jumat (29/8/2025) melakukan pembakaran pada fasilitas umum mulai dari halte hingga stasiun MRT.

Alhasill, Transjakarta sempat mengurangi operasional layanan pada 29 Agustus 2025 per pukul 21.52 WIB menjadi koridor 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13.

Namun, dikarenakan situasi yang tidak kondusif, seluruh layanan Transjakarta pada 29 Agustus 2025 per pukul 22.11 WIB dinyatakan tidak dapat melayani pelanggan untuk sementara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Alifian Asmaaysi
Editor : Andhika Anggoro Wening

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Positive Sentiment Shines on Nickel Issuers
Premium
3 jam yang lalu

Positive Sentiment Shines on Nickel Issuers

Prospek Adaro Andalan (AADI) usai Laba Semester I/2025 Terkoreksi
Premium
7 jam yang lalu

Prospek Adaro Andalan (AADI) usai Laba Semester I/2025 Terkoreksi

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Car Free Night Diuji Coba Sabtu Ini, Rano Karno: Ada Pawai Obor

Car Free Night Diuji Coba Sabtu Ini, Rano Karno: Ada Pawai Obor

Catat! Pemprov Jakarta Tutup 32 Jalan Saat Gelaran Maraton, Simak Daftarnya

Catat! Pemprov Jakarta Tutup 32 Jalan Saat Gelaran Maraton, Simak Daftarnya

Pramono Pastikan Car Free Night Tak Ganggu Bisnis Hotel

Pramono Pastikan Car Free Night Tak Ganggu Bisnis Hotel

Pemprov DKI Gratiskan MRT dan Transjakarta Sepekan ke Depan

Pemprov DKI Gratiskan MRT dan Transjakarta Sepekan ke Depan

Pramono Ajak Masyarakat Jaga Jakarta

Pramono Ajak Masyarakat Jaga Jakarta

Pramono: Pengguna Transportasi Umum di Jakarta Cuma 24%

Pramono: Pengguna Transportasi Umum di Jakarta Cuma 24%

Pramono Sebut Dirinya yang Minta Affan DImakamkan di TPU Karet

Pramono Sebut Dirinya yang Minta Affan DImakamkan di TPU Karet

Gubernur DKI Pramono Tidak Mau Temui Demonstran Demo Gaji DPR, Ogah Ambil Panggung

Gubernur DKI Pramono Tidak Mau Temui Demonstran Demo Gaji DPR, Ogah Ambil Panggung

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pramono Pastikan Jakarta Aman Pasca Kisruh Demo DPR/MPR, Tetap Gelar CFD Besok
Metro
3 jam yang lalu

Pramono Pastikan Jakarta Aman Pasca Kisruh Demo DPR/MPR, Tetap Gelar CFD Besok

Pemprov DKI Gratiskan MRT dan Transjakarta Sepekan ke Depan
Metro
4 jam yang lalu

Pemprov DKI Gratiskan MRT dan Transjakarta Sepekan ke Depan

Pramono Ajak Masyarakat Jaga Jakarta
Metro
4 jam yang lalu

Pramono Ajak Masyarakat Jaga Jakarta

Pengumuman! Seluruh Layanan Transjakarta Hentikan Operasi Imbas Demo Ricuh
Metro
10 jam yang lalu

Pengumuman! Seluruh Layanan Transjakarta Hentikan Operasi Imbas Demo Ricuh

Kapolda Metro Temui Demonstran, Massa Aksi: Pembohong..Pembohong!
Metro
29 Agt 2025 | 17:58 WIB

Kapolda Metro Temui Demonstran, Massa Aksi: Pembohong..Pembohong!

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pengumuman! Seluruh Layanan Transjakarta Hentikan Operasi Imbas Demo Ricuh

2

Pemprov DKI Gratiskan MRT dan Transjakarta Sepekan ke Depan

3

Pramono Ajak Masyarakat Jaga Jakarta

4

Pramono Pastikan Jakarta Aman Pasca Kisruh Demo DPR/MPR, Tetap Gelar CFD Besok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Pemakaman Korban Kericuhan DPRD Kota Makassar
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pengumuman! Seluruh Layanan Transjakarta Hentikan Operasi Imbas Demo Ricuh

2

Pemprov DKI Gratiskan MRT dan Transjakarta Sepekan ke Depan

3

Pramono Ajak Masyarakat Jaga Jakarta

4

Pramono Pastikan Jakarta Aman Pasca Kisruh Demo DPR/MPR, Tetap Gelar CFD Besok