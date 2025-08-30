Pramono Pastikan Jakarta Aman Pasca Kisruh Demo DPR/MPR, Tetap Gelar CFD Besok

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan Jakarta aman pasca-demo ricuh dan akan tetap menggelar Car Free Day pada 31 Agustus 2025. Transportasi umum kembali beroperasi normal.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta, Praono Anung memastikan Jakarta dalam kondisi aman dan nyaman pasca-aksi demonstrasi yang pecah dua hari belakangan berakhir ricuh.

Pramono bahkan menekankan akan tetap menggelar kegiatan Car Free Day (CFD) pada Minggu (31/8/2025) di sekitar Jalan Sudirman hingga Thamrin.

"Untuk Car free Day besok, kalau tidak ada hal yang luar biasa, kita tetap adakan. Kenapa untuk diadakan? Ini untuk menunjukkan bahwa Jakarta itu aman, nyaman dan mari kita jaga bersama Jakarta," jelasnya kepada awak media di Balai Kota, Sabtu (30/8/2025).

Pramono menekankan, pihaknya juga telah membuka sejumlah operasional angkutan umum mulai dari MRT hingga Transjakarta yang sempat berhenti operasi sementara pasca-demo.

Kemudian, dia juga memastikan sudah tidak ada pemblokiran jalan di Jakarta. Seluruh akses konektivitas telah dibuka dan dipastikan mobilitas masyarakat berjalan lancar.

Terakhir, dia meminta agar masyarakat dapat bergotong royong kembali menjaga keamanan Jakarta serta tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis.

"Ketika sekarang sudah dibuka, Alhamdulillah lancar-lancar saja. Jadi sekali lagi, siapa yang menjamin [keselamatan], kita bersama. Nggak bisa yang namanya Gubernur (doang) menjamin itu," tegasnya.

Sebelumnya, massa aksi yang melakukan demo di Kawasan DPR/MPR RI dan Polda Metro Jaya pada Jumat (29/8/2025) melakukan pembakaran pada fasilitas umum mulai dari halte hingga stasiun MRT.

Alhasill, Transjakarta sempat mengurangi operasional layanan pada 29 Agustus 2025 per pukul 21.52 WIB menjadi koridor 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13.

Namun, dikarenakan situasi yang tidak kondusif, seluruh layanan Transjakarta pada 29 Agustus 2025 per pukul 22.11 WIB dinyatakan tidak dapat melayani pelanggan untuk sementara.