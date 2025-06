Catat! Pemprov Jakarta Tutup 32 Jalan Saat Gelaran Maraton, Simak Daftarnya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) Daerah Khusus Jakarta akan menutup 32 ruas jalan di Jakarta dalam menyukseskan gelaran BTN Jakarta International Marathon (BTN JAKIM) 2025 pada Minggu (29/6/2025).

Dishub Jakarta menjelaskan penutupan jalan tersebut akan dimulai pukul 03.30 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB.

“Kami menutup jalan menggunakan barikade, water barriers, dan traffic cone,” ujar Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo dikutip dari Antara, Sabtu (28/6/2025).

Dia menyebutkan 32 ruas jalan yang akan ditutup selama ajang BTN JAKIM 2025 mulai dari Jalan Medan Merdeka Barat sisi Timur, Simpang Jalan Medan Merdeka Selatan-Jalan Thamrin sisi Timur, Simpang Jalan Kebon Sirih-Jalan Thamrin sisi Timur.

Kemudian, Simpang Jalan Wahid Hasyim-Jalan Thamrin sisi Timur, Jalan MH Thamrin sisi Timur (Bundaran HI sisi Timur), Simpang Jalan Agus Salim-Jalan Imam Bonjol.

Simpang Jalan HOS Cokroaminoto-Jalan Imam Bonjol, Jalan Imam Bonjol, Jalan HOS Cokroaminoto ,Simpang Jalan HOS Cokroaminoto-Jalan DR Kusuma Atmaja, Simpang Jalan HOS Cokroaminoto-Jalan Cianjur, Simpang Jalan HOS Cokroaminoto-Jalan Sumenep.

Setelah itu simpang Jalan Gembira-Jalan H.R. Rasuna Said, Jalan H.R. Rasuna Said sisi Timur (menggunakan jalur cepat), Jalan H.R. Rasuna Said sisi Barat (menggunakan jalur Transjakarta).

Jalan Underpass Mampang Kuningan, Jalan Mampang Prapatan Raya (menggunakan Jalur Transjakarta), Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Dr. Satrio, Jalan Senopati, Jalan Pattimura, Jalan Underpass Pattimura, Jalan Sultan Hasanudin, Jalan Iskandarsyah Raya, Jalan Prapanca Raya, Jalan Pangeran Antasari, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Semanggi, Jalan Terowongan Semanggi sisi Timur, Jalan Gatot Subroto, Jalan Gerbang Pemuda sisi Timur, dan Jalan Gelora Bung Karno (GBK).

Pemprov DKI melakukan koordinasi dengan kepolisian untuk melakukan penutupan jalan dan rekayasa lalu lintas.

Syafrin meminta agar panitia penyelenggara BTN JAKIM 2025 untuk menjamin keselamatan dan keamanan para peserta lari dan pengguna jalan lainnya pada saat kegiatan berlangsung.

Pihaknya pun menyiapkan 31 rute alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan akses jalan di sekitar rute maraton, sehingga dipastikan lalu lintas tetap berjalan lancar.

"Pemprov DKI juga memastikan bahwa transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, dan LRT tetap beroperasi, meskipun terdapat sejumlah rute Transjakarta yang akan dialihkan," kata dia.

Sebelumnya, tercatat 30.000 peserta dari 52 negara mengikuti kompetisi maraton tahunan BTN JAKIM 2025 diselenggarakan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Jakarta, sekaligus mempromosikan kota Jakarta sebagai “International sports tourism destination”.

Start akan dilakukan di silang Monas dan finish di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan. Lomba ini terbagi menjadi tiga kategori, yakni Le Minerale 10k (10 km), Half Marathon (21,09 km), dan Marathon (42,19 km).