Kapolda Metro Temui Demonstran, Massa Aksi: Pembohong..Pembohong!

Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menemui demonstran terkait kasus kematian Affan Kurniawan. Massa aksi kecewa dan menerobos Kompleks DPR, Jumat (29/8/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri telah menemui massa aksi di halaman depan Polda Metro Jaya atau di Jalan Jenderal Sudirman, Jumat (29/8/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi sekitar 17.00 WIB, eks Wakabareskrim itu menemui massa. Awalnya, Asep memberikan pernyataan soal komitmennya dalam menuntaskan kasus kematian Affan Kurniawan yang dilindas mobil Brimob.

Kemudian, dia juga menceritakan soal tindakan kepolisian untuk menemui keluarga korban bersama dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Selanjutnya, Asep Edi dicecar sejumlah pernyataan oleh mahasiswa terkait tindakan represif korps Bhayangkara belakangan ini.

Namun, jawaban Asep Edi atas pertanyaan itu, tidak memuaskan massa aksi. Oleh karena itu, massa kemudian melemparkan botol hingga batu ke arah markas Polda Metro Jaya.

"Pembohong, pembohong, pembunuh," teriak massa aksi.

Massa Terobos Masuk DPR

Di pihak lainnya, massa aksi menerobos masuk Gerbang Utama Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (29/8/2025) sore.

Pantuan Bisnis di lokasi, massa aksi berhasil memotong sejumlah besi di gerbang utama sehingga memberikan ruang masuk badan mereka sekitar pukul 17.05 WIB. Satu per satu massa aski pun memasuki Kompleks Parlemen.

Anggota Brimop Polri langsung bersiaga, berbaris untuk membentuk tameng. Melihat itu, massa aksi melempari anggota Brimop dengan botol dan bebatuan.

Ketika massa aksi makin tak terkendali, anggota TNI turun tangan. Para tentara mendekati dan coba menenangkan massa aksi yang berhasil masuk ke Kompleks Parlemen.

"Sudah keluar lagi, keluar, cukup. Kami menyediakan ruang di depan," ujar seorang aparat keamanan memberikan pengumuman.

Pasukan TNI berhasil melerai massa, dan membujuk sebagian besar dari mereka keluar gerbang lagi. Kendati demikian, massa aksi di luar mulai memasang kembang api dan mengarahkannya ke arah dalam Kompleks Parlemen.

Selain itu, ban dan kardus sudah dibakar. Mereka juga meneriaki jel-jel.

"Pembunuh, pembunuh," ucap massa aksi kompak.

Massa sendiri mulai banyak berdatangan ke depan Gerbang Utama Kompleks Parlemen Senayan sekitar pukul 14.00 WIB.

Setelahnya, massa perlahap semakin ramai usai sejumlah mahasiswa dengan almamater biru langit dan biru dongker bergabung. Mereka berorasi, membakar kardus, bernyanyi bersama, melempari botol ke dalam kompleks, hingga menggedor-gedor gerbang besi DPR/MPR.

Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi pembatalan kenaikan tunjangan DPR hingga mengecam aksi kekerasan polisi yang memakan korban jiwa.

Menariknya, anggota TNI AD menjadi pasukan pengamanan aksi demonstrasi. Biasanya, aksi pengamanan dilakukan oleh pasukan Polisi Republik Indonesia alias Polri.

Kendati demikian, aksi demonstrasi pada Kamis (28/8/2025) kemarin memakan korban jiwa yaitu driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan yang dilindas mobil kendaraan taktis (Rantis) Barakuda milik Brimob.

Gugurnya Affan memantik emosi masyakarat luas. Aksi demonstrasi pun berlangsung di sejumlah titik di Jakarta dan berbagai daerah lain di Indonesia, salah satunya di depan Gerbang Utama Kompleks Parlemen Senayan ini.