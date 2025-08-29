Bisnis Indonesia Premium
Massa Demo Padati Depan DPR, Jalan Gatot Subroto Ditutup!

Massa demo padati DPR, Jl. Gatot Subroto ditutup. Aksi protes terkait kenaikan tunjangan DPR dan kekerasan polisi. TNI AD amankan lokasi.
Surya Dua Artha Simanjuntak
Surya Dua Artha Simanjuntak - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 16:33
Massa aksi memenuhi separuh Jalan Gatot Subroto di depan markas Polda Metro Jaya, Jumat (29/8/2025) siang / BISNIS - Anshary Madya Sukma
Massa aksi memenuhi separuh Jalan Gatot Subroto di depan markas Polda Metro Jaya, Jumat (29/8/2025) siang / BISNIS - Anshary Madya Sukma

Bisnis.com, JAKARTA — Massa demonstrasi semakin ramai memadati depan Gerbang Utama Kompleks DPR/MPR pada Jumat (29/8/2025) sore. Akibatnya, Jl. Gatot Subroto di depan Kompleks Parlemen Senayan ditutup untuk sementara.

Pantauan Bisnis di lokasi, arus Jl. Gatot Subroto menuju Slipi sudah ditutup sekitar pukul 16.00 WIB. Terlihat ribuan massa aksi sudah memadati arus Jl. Gatot Subroto itu.

Tak hanya jalan umum, jalur Transjakarta pun ditutup untuk sementara. Sementara itu, tol jalan kota padat tersendat.

Massa sendiri mulai banyak berdatangan ke depan Gerbang Utama Kompleks Parlemen Senayan sekitar pukul 14.00 WIB.

Setelahnya, massa perlahan semakin ramai usai sejumlah mahasiswa dengan almamater biru langit dan biru dongker bergabung. Mereka berorasi, membakar kardus, bernyanyi bersama, melempari botol ke dalam kompleks, hingga menggedor-gedor gerbang besi DPR/MPR.

Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi pembatalan kenaikan tunjangan DPR hingga mengecam aksi kekerasan polisi yang memakan korban jiwa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Share
