Pemakaman Affan Kurniawan Dihadiri Ribuan Ojol, Kondisi Lalu Lintas di TPU Karet Padat

Ribuan ojol hadiri pemakaman Affan Kurniawan di TPU Karet Bivak, Jakarta. Affan tewas akibat insiden dengan rantis Brimob saat kerusuhan. Garda Indonesia tuntut keadilan.
Rizqi Rajendra
Rizqi Rajendra - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 11:44
Suasana pemakaman jenazah Affan Kurniawan di sekirar TPU Karet Bivak/Rajen
Suasana pemakaman jenazah Affan Kurniawan di sekirar TPU Karet Bivak/Rajen

Bisnis.com, JAKARTA – Kondisi arus lalu lintas di kawasan Jalan K.H. Mas Mansyur, Karet Tengsin Jakarta Pusat terpantau padat seiring dengan adanya ribuan ojek online (ojol) memenuhi TPU Karet Bivak untuk mengantarkan korban Affan Kurniawan ke peristirahatan terakhirnya, Jumat (29/8/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis sekitar pukul 11.15 WIB, kemacetan panjang sudah terjadi mulai dari tikungan Gedung Intiland, Sudirman hingga ke area pemakaman TPU Karet Bivak.

Adapun, beberapa pengemudi ojol pun terlihat masih berdatangan ke area lokasi pemakaman, untuk menghadiri prosesi pemakaman Affan Kurniawan (21) yang tewas akibat dilindas kendaraan taktis (rantis) milik Brimob pada saat terjadi kerusuhan massa aksi unjuk rasa, Kamis (28/8/2025) malam di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Selain para pengemudi ojek online, datang pula Anies Baswedan ke pemakaman Haffan. Anies hadir bersamaan dengan datangnya jenazah Affan Kurniawan di TPU Karet Bivak.

Selain itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri juga sempat hadir ke acara pemakaman Haffan.

"Agenda hari ini pemakaman rekan Affan Kurniawan di TPU Karet Bivak," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono kepada Bisnis, Jumat (29/8/2025).

Sebelumnya, Igun mengatakan peristiwa ini menjadi pukulan berat bagi seluruh pengemudi ojek online di Indonesia, khususnya bagi keluarga besar Garda Indonesia.

"Affan Kurniawan, yang sehari-hari bekerja sebagai mitra pengemudi Gojek, bukanlah bagian dari kerusuhan, melainkan korban yang terjebak di tengah situasi bentrokan," ujarnya.

Oleh sebab itu, Garda Indonesia menuntut aparat membentuk tim gabungan pencari fakta dan independen untuk mengusut tuntas tindakan represif yang menyebabkan hilangnya nyawa Affan Kurniawan.

"Kami menuntut transparansi dan akuntabilitas dari Kepolisian Republik Indonesia, terkait kronologi peristiwa yang menyebabkan saudara Affan Kurniawan meninggal dunia," lanjutnya.

Selain itu, pihaknya menuntut agar kepolisian dapat menghukum para pelaku yang lalai ataupun dengan sengaja melakukan pelindasan terhadap korban agar dapat dipertanggung jawabkan ke proses hukum secara transparan agar tragedi serupa tidak terulang kembali.

Garda Indonesia juga menyerukan solidaritas nasional dari seluruh pengemudi ojek online dan masyarakat sipil untuk mengawal kasus ini sampai tuntas, sebagai bentuk keadilan bagi korban.

Penulis : Rizqi Rajendra
Editor : Novita Sari Simamora

Kapolda Metro Temui Demonstran, Massa Aksi: Pembohong..Pembohong!
Metro
51 menit yang lalu

Kapolda Metro Temui Demonstran, Massa Aksi: Pembohong..Pembohong!

Massa Demo Padati Depan DPR, Jalan Gatot Subroto Ditutup!
Metro
2 jam yang lalu

Massa Demo Padati Depan DPR, Jalan Gatot Subroto Ditutup!

Pemakaman Affan Kurniawan Dihadiri Ribuan Ojol, Kondisi Lalu Lintas di TPU Karet Padat
Metro
7 jam yang lalu

Pemakaman Affan Kurniawan Dihadiri Ribuan Ojol, Kondisi Lalu Lintas di TPU Karet Padat

Ribuan Ojol Banjiri TPU Karet Bivak, Antar Affan Kurniawan Dimakamkan
Metro
8 jam yang lalu

Ribuan Ojol Banjiri TPU Karet Bivak, Antar Affan Kurniawan Dimakamkan

Melayat ke Rumah Affan, Gubernur Pramono Sampaikan Belasungkawa
Metro
9 jam yang lalu

Melayat ke Rumah Affan, Gubernur Pramono Sampaikan Belasungkawa

