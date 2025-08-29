Ribuan Ojol Banjiri TPU Karet Bivak, Antar Affan Kurniawan Dimakamkan

Ratusan ojol penuhi TPU Karet Bivak antar Affan Kurniawan dimakamkan, Jumat (29/8/2025). Anies Baswedan dan Kapolda Metro Jaya turut hadir.

Bisnis.com, JAKARTA – Ribuan ojek online (ojol) memenuhi TPU Karet Bivak untuk mengantarkan korban Affan Kurniawan ke peristirahatan terakhirnya, Jumat (29/8/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis.com di lokasi sekitar pukul 10.15 WIB, ratusan ojek online telah memenuhi Jalan K.H. Mas Mansyur, sehingga lalu lintas tertutup.

Bersamaan dengan itu, mobil pengantar jenazah memasuki TPU Karet Bivak sembari diikuti para ojol yang melantangkan surat Al Fatihah. Beberapa lainnya meneriakkan kekesalan mereka terhadap institusi Polri yang telah menyebabkan tewasnya Affan.

Saat mengantarkan jenazah ke liang lahat, para pengemudi ojek online seolah langsung sadar akan tugas mereka untuk membantu mengangkat keranda jenazah menuju liang lahat. Kumandang Al Fatihah kembali disuarakan.

Beberapa pengemudi ojek online perempuan bahkan tampak menitikkan air mata ketika prosesi pengantaran jenazah dilakukan. Affan adalah korban dari kekerasan aparat. Dia dilindas secara brutal menggunakan mobil rantis oleh Brimob saat sedang demo.

Kini, sekitar pukul 10.30 WIB, jenazah Haffan tengah dimakamkan. Solidaritas para pengemudi ojek online hingga mengelilingi kawasan pemakaman, untuk mengantarkan Affan ke peristirahatan terakhirnya.

"Mudah-mudahan almarhum diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya," kata keluarga Affan.

"Amin, amin," sontak jawaban para pengemudi ojek online mendoakan Haffan.

Selain para pengemudi ojek online, datang pula Anies Baswedan ke pemakaman Haffan. Anies hadir bersamaan dengan datangnya jenazah Affan Kurniawan di TPU Karet Bivak.

Selain itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri juga sempat hadir ke acara pemakaman Haffan.