Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ribuan Ojol Banjiri TPU Karet Bivak, Antar Affan Kurniawan Dimakamkan

Ratusan ojol penuhi TPU Karet Bivak antar Affan Kurniawan dimakamkan, Jumat (29/8/2025). Anies Baswedan dan Kapolda Metro Jaya turut hadir.
I Putu Gede Rama Paramahamsa
I Putu Gede Rama Paramahamsa - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 10:49
Share
Suasana pemakaman ojol yang dilindas mobil rantis Brimob, Affan Kurniawan dimakamkan di TPU Karet Bivak/Wahyu Arifin
Suasana pemakaman ojol yang dilindas mobil rantis Brimob, Affan Kurniawan dimakamkan di TPU Karet Bivak/Wahyu Arifin

Bisnis.com, JAKARTA – Ribuan ojek online (ojol) memenuhi TPU Karet Bivak untuk mengantarkan korban Affan Kurniawan ke peristirahatan terakhirnya, Jumat (29/8/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis.com di lokasi sekitar pukul 10.15 WIB, ratusan ojek online telah memenuhi Jalan K.H. Mas Mansyur, sehingga lalu lintas tertutup. 

Bersamaan dengan itu, mobil pengantar jenazah memasuki TPU Karet Bivak sembari diikuti para ojol yang melantangkan surat Al Fatihah. Beberapa lainnya meneriakkan kekesalan mereka terhadap institusi Polri yang telah menyebabkan tewasnya Affan.

Saat mengantarkan jenazah ke liang lahat, para pengemudi ojek online seolah langsung sadar akan tugas mereka untuk membantu mengangkat keranda jenazah menuju liang lahat. Kumandang Al Fatihah kembali disuarakan.

Beberapa pengemudi ojek online perempuan bahkan tampak menitikkan air mata ketika prosesi pengantaran jenazah dilakukan. Affan adalah korban dari kekerasan aparat. Dia dilindas secara brutal menggunakan mobil rantis oleh Brimob saat sedang demo.

Kini, sekitar pukul 10.30 WIB, jenazah Haffan tengah dimakamkan. Solidaritas para pengemudi ojek online hingga mengelilingi kawasan pemakaman, untuk mengantarkan Affan ke peristirahatan terakhirnya.

"Mudah-mudahan almarhum diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya," kata keluarga Affan.

"Amin, amin," sontak jawaban para pengemudi ojek online mendoakan Haffan.

Selain para pengemudi ojek online, datang pula Anies Baswedan ke pemakaman Haffan. Anies hadir bersamaan dengan datangnya jenazah Affan Kurniawan di TPU Karet Bivak.

Selain itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri juga sempat hadir ke acara pemakaman Haffan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : I Putu Gede Rama Paramahamsa
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Mid-Cap Stocks Overtake Main Board in Gains
Premium
1 jam yang lalu

Mid-Cap Stocks Overtake Main Board in Gains

Manuver BlackRock Berburu Saham BUMI dan Bukalapak (BUKA)
Premium
2 jam yang lalu

Manuver BlackRock Berburu Saham BUMI dan Bukalapak (BUKA)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pertemuan Perwakilan Massa Aksi Sopir Truk dan Kemenhub Soal ODOL Masih Deadlock

Pertemuan Perwakilan Massa Aksi Sopir Truk dan Kemenhub Soal ODOL Masih Deadlock

Demo Aturan Zero Odol, Ratusan Sopir Truk di Lombok Blokir Jalan

Demo Aturan Zero Odol, Ratusan Sopir Truk di Lombok Blokir Jalan

Menhub Tampung Aspirasi Sopir Truk Soal Odol: Tapi Aturan Tetap Jalan

Menhub Tampung Aspirasi Sopir Truk Soal Odol: Tapi Aturan Tetap Jalan

Isak Tangis dan Sholawat Salamun Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Isak Tangis dan Sholawat Salamun Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Tangis Bos GOTO Patrick Walujo saat Melayat ke Rumah Duka Affan Driver Ojol

Tangis Bos GOTO Patrick Walujo saat Melayat ke Rumah Duka Affan Driver Ojol

Jusuf Hamka Hadiri Pemakaman Driver Ojol Affan yang Dilindas Brimob

Jusuf Hamka Hadiri Pemakaman Driver Ojol Affan yang Dilindas Brimob

Kronologi Warga Sempat Sandera Polisi saat Bentrok di Otista Jaktim

Kronologi Warga Sempat Sandera Polisi saat Bentrok di Otista Jaktim

Pesan Anies Baswedan dan Jusuf Hamka saat Pemakaman Affan Kurniawan

Pesan Anies Baswedan dan Jusuf Hamka saat Pemakaman Affan Kurniawan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Ribuan Ojol Banjiri TPU Karet Bivak, Antar Affan Kurniawan Dimakamkan
Metro
52 menit yang lalu

Ribuan Ojol Banjiri TPU Karet Bivak, Antar Affan Kurniawan Dimakamkan

Melayat ke Rumah Affan, Gubernur Pramono Sampaikan Belasungkawa
Metro
2 jam yang lalu

Melayat ke Rumah Affan, Gubernur Pramono Sampaikan Belasungkawa

Pramono: Pengguna Transportasi Umum di Jakarta Cuma 24%
Metro
18 jam yang lalu

Pramono: Pengguna Transportasi Umum di Jakarta Cuma 24%

Pramono Janji Bakal Gelar Banyak Job Fair Demi Turunkan PHK di Jakarta
Metro
18 jam yang lalu

Pramono Janji Bakal Gelar Banyak Job Fair Demi Turunkan PHK di Jakarta

Pemprov Jakarta Siap Terbitkan Obligasi Daerah
Metro
28 Agt 2025 | 02:30 WIB

Pemprov Jakarta Siap Terbitkan Obligasi Daerah

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pramono Janji Bakal Gelar Banyak Job Fair Demi Turunkan PHK di Jakarta

2

Pramono: Pengguna Transportasi Umum di Jakarta Cuma 24%

3

Melayat ke Rumah Affan, Gubernur Pramono Sampaikan Belasungkawa

4

Ribuan Ojol Banjiri TPU Karet Bivak, Antar Affan Kurniawan Dimakamkan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

7 Anggota Brimob Diperiksa Terkait Tewasnya Ojol dalam Aksi 28 Agustus
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pramono Janji Bakal Gelar Banyak Job Fair Demi Turunkan PHK di Jakarta

2

Pramono: Pengguna Transportasi Umum di Jakarta Cuma 24%

3

Melayat ke Rumah Affan, Gubernur Pramono Sampaikan Belasungkawa

4

Ribuan Ojol Banjiri TPU Karet Bivak, Antar Affan Kurniawan Dimakamkan